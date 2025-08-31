کد خبر: 1315583
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی درباره حمله جنایتکارانه به یمن

بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی درباره حمله جنایتکارانه به یمن مجمع جهانی بیداری اسلامی در محکومیت تجاوز به یمن و شهادت نخست‌وزیر این کشور بیانیه صادر کرد.

جوان آنلاین: مجمع جهانی بیداری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به یمن و شهادت احمد غالب الرهوی، نخست‌وزیر این کشور، به همراه تعدادی از وزیران کابینه را به شدت محکوم کرد.

متن بیانیه به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در طی دو سال اخیر شاهد اقدامات تجاوزکارانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در اجرای طرح اسرائیل بزرگ هستیم که بدون وقاحت و با بی‌شرمی تمام منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه را دچار آشوب بی‌ثباتی کرده است و صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است و مجامع بین‌المللی به دلیل وابستگی بیش از حد به قدرت‌های سلطه‌گرا اراده و توان لازم برای مهار چنین رژیم سرکش و یاغی را ندارند و استمرار چنین وضعی باعث خواهد شد که منطقه هرچه بیشتر دچار بی‌ثباتی و بی‌نظمی شود به طوری که اگر چنین اقدامات کنترل و مدیریت نشود و امنیت و صلح جهانی در منطقه ژئو استراتژیک غرب آسیا اقتصاد جهانی را به چالش اساسی خواهد کشید که در آن زمان هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را مهار و کنترل و مدیریت نماید.

متاسفانه معیارهای دوگانه مجامع بین‌المللی و سکوت شورای امنیت بی ‌ملی و ناکارآمدی آن، سکوت دول عربی در عدم حمایت مؤثر و جدی از آرمان فلسطین زمینه تجاوزگری و توسعه طلبی را بیشتر از گذشته نمایان ساخته است.

در روزهای اخیر بار دیگر این رژیم متجاوز به مردم یمن حمله ور شد و در این حمله اقدام به ترور نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت صنعا نمود مسئولین دولتی نمود. مسئولین دولتی که در حال بازدید معمولی از کارگاه ارزیابی عملکرد بودند مورد هجوم وحشیانه قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

شهادت برادر ارجمند احمد غالب الرهوی نخست وزیر را به ملت مقاوم و مجاهد یمن خصوصاً برادر ارجمند سید عبدالملک الحوثی تبریک و تسلیت عرض می‌نمائیم.

رژیم جنایتکار صهیونیستی که به شدت در مسئله یمن دچار یأس و استیصال شده و هیچ گونه هدف عملیاتی مشخصی را ندارد و ملت غیور شجاع مؤمن به آرمان فلسطین با تمام وجود در مقابل زیاده خواهی توسعه طلبی تجاوز و جنایت‌های بشری در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین قیام کرده است چرا که مردم بی‌گناه ستم دیده غزه در طی دو سال گذشته دچار امواج شکنجه‌ها آزارها مانند نسل کشی، آوارگی، بمباران‌های مکرر خانه و کاشانه، چادرهای اردوگاهی، زیرساخت‌های شهری، قطع تمامی امکانات اولیه، محاصره کامل، انسداد کمک‌های بشردوستانه و … شده‌اند و تنها جرم آنها فلسطینی بودن است، توسط مردم انقلابی یمن مورد حمایت و پشتیبانی همه جانبه قرار گرفتند تا در دنیای متمدن غرب وحشی و مدافع دروغین حقوق بشری نور کوچک امیدی را برای مردم غزه روشن سازد توسط رژیم جنایتکار، تروریست انسانی و عدم پایبند به اصول اولیه مسائل حقوق بین‌الملل و حقوق اولیه انسانی حمله وحشیانه و جنایتکاران قرار گرفتند.

فشار بیش از حد رژیم آپاراتاید مردم آپارات به مردم یمن برای پشیمان کردن آنان در حمایت از مردم مظلوم غزه پیگیری می‌شود در حالی که چنین جنایت‌های ناجوانمردانه عزم و اراده مردم یمن را در مقابل با رژیم کودککش و جنایتکار بیشتر از گذشته مصمم کرده است. تصور رژیم صهیونیستی از اعمال جنایت و ترک تازی بدون هیچ پاسخ تصوری باطل است.

تجارب بشری و قواعد و سنن الهی در طول تاریخ چند هزار ساله نشان داده است حکومت‌هایی که بر پایه ظلم، ستم، زور، یک جانبه‌گرایی استوار گردیده است دوام و قوام ندارد همانطوری که هم اینک افکار عمومی جهان نسبت به انگیزه اهداف شوم رژیم نسلکش صهیونیستی بیدار شده است و شکست بسیار سخت در مدیریت افکار عمومی را متحمل شده در آینده نه چندان دور دست انتقام الهی بیرون آمده و سزای اعمال جنایتکارانه تاریخ را خواهد داد.

وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ ۲۷۲ سوره مبارکه شعرا مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن جنایت صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن برادر احمد غالب الرهوی نخست وزیر و جمعی از وزرا به مردم مجاهد یمن و به برادر عزیز عبدالملک بدرالدین الحوثی اعلام می‌دارد مقاومت ملت‌های مسلمان اتحاد و انسجام امت اسلامی و حمایت‌های همه جانبه از ملت مظلوم غزه تنها راه رهایی از زیر یوغ و سلطه صهیونیست‌ها و حامیان بین‌المللی آن‌هاست.

برچسب ها: مجمع جهانی بیداری اسلامی ، جنایات اسرائیل ، جنگ یمن
