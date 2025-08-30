اخبار ضدونقیض  درباره ترامپ

به دنبال انتشار یک رشته خبر درباره مشکلات جسمانی دونالد ترامپ، رسانههای جهان دیروز عرصه اخبار متعدد درباره وضعیت سلامتی، زنده بودن یا حتی مرگ رئیسجمهور امریکا بود.
در روزهای اخیر، وضعیت دستان دونالد ترامپ و مقاسیه آن با موارد مشابه از جمله دستان ملکه الیزابت دوم گمانهزنیهای زیادی را در مورد وضعیت سلامتی ترامپ مطرح کرده است. کاخ سفید پس از آنکه دیگر عوارض بیماری ترامپ قابلکتمان نبود، سرانجام مجبور به واکنش شد و ادعا کرد که این رئیسجمهور ۷۹ ساله به «نارسایی مزمن وریدی» مبتلا است. تورم شدید پاهای ترامپ و پس از آن لکههای تیره بر دستان او، کاخ سفید را مجبور به این اعتراف کرده بود. بامداد شنبه به وقت ایران، سخنانی از جی دی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا منتشر شد مبنی بر اینکه «در صورت وقوع فاجعه برای ترامپ، آماده رهبری امریکا هستم.» او در مصاحبه با USA Today اگرچه اعلام کرد که ترامپ کاملاً سالم است، اما گفت: «بله، همیشه ممکن است اتفاقاتی بیفتد... و اگر چنین تراژدی رخ دهد، هیچ آموزشی بهتر از تجربه ۲۰۰ روز اخیر برای من وجود نداشته است.» این اظهارات در کنار لکههای تیره بر دستان رئیسجمهور امریکا، و عدم حضور وی برای چند روز در عرصه عمومی، باعث شد شایعه مرگ ترامپ به موضوعی پرتکرار در رسانههای اجتماعی تبدیل شود؛ موضوعی که بسیاری از کاربران غربی از آن استقبال کردهاند، به طوری که بسیاری از کاربران با پستکردن بخشهایی از انیمیشنها و فیلمهای طنز از انتظار خود برای تأیید مرگ او سخن گفتند.
با شدت گرفتن موج واکنشها، باراک راوید، خبرنگار آکسیوس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک امریکایی ارشد به من گفت که حال ترامپ خوب است. او امروز صبح برای بازی گلف بیرون میرود.» ساعتی بعد، خبرنگاران گروه خبری مشترک pool اعلام کردند که ترامپ در انظار عمومی دیده شده که سوار بر کاروان خودروها به باشگاه گلف وارد شده است. او پیراهن پولوی سفید، شلوار مشکی و کلاه قرمز «MAGA» به سر دارد. پس از این اظهارات، تصاویر و ویدئویی منتشر شد که تلاش میشد با رد شایعات، زنده بودن ترامپ را تأیید کند. هرچند که صحت ویدئویی که او را در زمین گلف نشان میداد، تکذیب شد. این اخبار به ویژه از این جهت توجه افکار عمومی را جلب کرد که ترامپ پیشتر و در زمان شیوع بیماری کرونا و حادثه ترور وی، از این وقایع به عنوان تحولاتی در جهت بازی رسانهای استفاده کرده بود.