در حالی که تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، فرآیند اسنپبک را برای بازگرداندن تحریمهای پیشین سازمان ملل فعال کردهاند، این اقدام بیش از آنکه یک تهدید واقعی باشد، نمایشی از استیصال غرب است. ایران، با دو دهه تجربه مدیریت تحریمهای سنگینتر، نه تنها تاب آورده، بلکه به خودکفایی هستهای و نظامی رسیده و آماده تبدیل این فشار به فرصتی برای تقویت موضع جهانی خود است. این مقاله، با تحلیل حقوقی، اقتصادی و روانی، نشان میدهد چگونه ایران میتواند با اقتدار، این حربه را خنثی و وحدت ملی را حفظ کند.
از منظر حقوقی، اسنپبک بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت طراحی شده و منجر به بازگشت قطعنامههای قدیمی (۱۷۳۷ تا ۱۹۲۹) میشود. اما اروپا خود تعهدات برجام را نقض کرده و حق فعالسازی این مکانیزم را ندارد، علاوه بر این سه کشور اروپایی فرآیند حل اختلاف (DRM) را نیز کامل طی نکردهاند. در این میان مخالفت روسیه و چین، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، دست برتر ایران را تضمین میکند. همچنین روسیه پیشنویس قطعنامهای برای تمدید شش ماهه برجام به شرط لغو اسنپبک ارائه کرده که اگرچه ممکن است با مخالفت اروپا روبهرو شود، موضع ایران را در مذاکرات تقویت مینماید. نکته قابل تأمل اینکه اقدام اروپا، نه بر اساس حقوق بینالملل، بلکه بر منطق زور (که اروپا فاقد ظرفیت چنین منطقی است) استوار است و نمیتواند وتو روسیه و چین را دور بزند. تجربیات گذشته، مانند خروج امریکا از برجام در ۲۰۱۸، نیز گویای این حقیقت است که چنین فشارهایی نتوانستهاند اراده ایران برای پیشرفت را متوقف کنند.
در حوزه اقتصادی، اسنپبک تأثیر ناچیزی خواهد داشت، زیرا تحریمهای پیشین، سبکتر از محدودیتهای فعلی امریکا و اروپا هستند. ایران از اواسط دهه ۲۰۱۰ با تحریمهای پیچیده نفتی، مالی و فناوری روبهرو بوده و با مدیریت هوشمند، اقتصاد خود را تابآور کرده است. گزارشهای مؤسسه مطالعات جنگ کارنگی تأکید میکنند که ایران با تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی خارجی، از بحرانهای سنگینتر عبور کرده است. حتی اگر نوسانات موقتی در بازار ارز رخ دهد، خودکفایی در حوزههای کلیدی مانند انرژی و صنعت، اقتصاد را محافظت میکند. جک لو، وزیر خزانهداری پیشین امریکا، اذعان کرده که «سقف تحریمها علیه ایران اعمال شده» و جایی برای فشار بیشتر نیست، که این اقدام را به یک نمایش روانی تبدیل میکند.
جنبه روانی اسنپبک، اصلیترین ابزار غرب است تا با پروپاگاندا، مردم ایران را مرعوب کند و شکاف داخلی ایجاد نماید. ائتلاف غربی- صهیونیستی که به اغتشاشات داخلی به عنوان مقدمه و پیش شرط شروع دوباره جنگ دل بسته است، با آگاهی از بیاثری اقتصادی مکانیزم ماشه، صرفاً تشدید عملیات روانی را تنها راه ایجاد بیثباتی و اختلال در بازارهای داخلی ایران میداند. و، اما جریانهای داخلی که ناخواسته (انشاءالله) به پروپاگاندای دشمن کمک میکنند، باید هوشیار باشند که چنین تلاشهایی برای دوقطبیسازی به عنوان پیش شرط شروع جنگ است و وحدت ملی، بهترین پاسخ برای خنثی کردن تلاش دشمن است. تجربه جنگهای اخیر نشان میدهد ایران که در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر با ایجاد موازنه وحشت، با پیروزی تحسین برانگیز غرب را به عقبنشینی واداشته، این بار نیز میتواند با آرامش، فشار روانی ائتلاف غربی- صهیونی را خنثی کند.
در عرصه بینالمللی، حمایت روسیه و چین، ایران را در موقعیت برتر قرار میدهد. این دو قدرت، با مخالفت صریح، راه را برای وتو احتمالی باز کردهاند و پیشنهاد تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ (که به منزله لغو مکانیزم ماشه است) را مطرح نمودهاند. بر این اساس ایران میتواند با تکیه بر نقاط قوت و فرصتهای کلیدی دیپلماسی فعال، مانند اعلام قبول مذاکرات، مشروط بر لغو کامل مکانیزم ماشه و تضمینهای عملی و اقدام گام به گام و متناظر، ابتکار عمل را به دست گیرد.
استراتژی ایران باید با تقویت خودکفایی داخلی، پیگیری دیپلماسی بر پایه عزت، حکمت و مصلحت، و حفظ وحدت ملی علیه پروپاگاندای خارجی بر تبدیل تهدید به فرصت تمرکز کند. ایران خوب میداند که دست اروپا کاملاً خالی است و پذیرش تمدید اسنپبک، ورود به چرخه بیپایان امتیازدهی است، اما تقابل هوشمندانه، ایران را به موقعیت فعال میرساند؛ و نکته نهایی اینکه اسنپبک در صورتی که مدیریت شود نه تنها ایران را تضعیف نمیکند، بلکه فرصتی برای نمایش اقتدار و بصیرت انقلابی فراهم میکند. با وحدت و هوشیاری، ماشین روانی غرب را متوقف کنیم و آیندهای مستقل و روشن بسازیم. ایران، پیروز نهایی این میدان خواهد بود.