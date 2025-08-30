کد خبر: 1315518
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
سیدعبدالله متولیان

اسنپ‌بک تهدید پوشالی غرب

در حالی که تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، فرآیند اسنپ‌بک را برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین سازمان ملل فعال کرده‌اند، این اقدام بیش از آنکه یک تهدید واقعی باشد، نمایشی از استیصال غرب است. ایران، با دو دهه تجربه مدیریت تحریم‌های سنگین‌تر، نه تنها تاب آورده، بلکه به خودکفایی هسته‌ای و نظامی رسیده و آماده تبدیل این فشار به فرصتی برای تقویت موضع جهانی خود است. این مقاله، با تحلیل حقوقی، اقتصادی و روانی، نشان می‌دهد چگونه ایران می‌تواند با اقتدار، این حربه را خنثی و وحدت ملی را حفظ کند. 
از منظر حقوقی، اسنپ‌بک بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت طراحی شده و منجر به بازگشت قطعنامه‌های قدیمی (۱۷۳۷ تا ۱۹۲۹) می‌شود. اما اروپا خود تعهدات برجام را نقض کرده و حق فعال‌سازی این مکانیزم را ندارد، علاوه بر این سه کشور اروپایی فرآیند حل اختلاف (DRM) را نیز کامل طی نکرده‌اند. در این میان مخالفت روسیه و چین، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، دست برتر ایران را تضمین می‌کند. همچنین روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید شش ماهه برجام به شرط لغو اسنپ‌بک ارائه کرده که اگرچه ممکن است با مخالفت اروپا روبه‌رو شود، موضع ایران را در مذاکرات تقویت می‌نماید. نکته قابل تأمل اینکه اقدام اروپا، نه بر اساس حقوق بین‌الملل، بلکه بر منطق زور (که اروپا فاقد ظرفیت چنین منطقی است) استوار است و نمی‌تواند وتو روسیه و چین را دور بزند. تجربیات گذشته، مانند خروج امریکا از برجام در ۲۰۱۸، نیز گویای این حقیقت است که چنین فشار‌هایی نتوانسته‌اند اراده ایران برای پیشرفت را متوقف کنند. 
در حوزه اقتصادی، اسنپ‌بک تأثیر ناچیزی خواهد داشت، زیرا تحریم‌های پیشین، سبک‌تر از محدودیت‌های فعلی امریکا و اروپا هستند. ایران از اواسط دهه ۲۰۱۰ با تحریم‌های پیچیده نفتی، مالی و فناوری روبه‌رو بوده و با مدیریت هوشمند، اقتصاد خود را تاب‌آور کرده است. گزارش‌های مؤسسه مطالعات جنگ کارنگی تأکید می‌کنند که ایران با تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی خارجی، از بحران‌های سنگین‌تر عبور کرده است. حتی اگر نوسانات موقتی در بازار ارز رخ دهد، خودکفایی در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی و صنعت، اقتصاد را محافظت می‌کند. جک لو، وزیر خزانه‌داری پیشین امریکا، اذعان کرده که «سقف تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده» و جایی برای فشار بیشتر نیست، که این اقدام را به یک نمایش روانی تبدیل می‌کند. 
جنبه روانی اسنپ‌بک، اصلی‌ترین ابزار غرب است تا با پروپاگاندا، مردم ایران را مرعوب کند و شکاف داخلی ایجاد نماید. ائتلاف غربی- صهیونیستی که به اغتشاشات داخلی به عنوان مقدمه و پیش شرط شروع دوباره جنگ دل بسته است، با آگاهی از بی‌اثری اقتصادی مکانیزم ماشه، صرفاً تشدید عملیات روانی را تنها راه ایجاد بی‌ثباتی و اختلال در بازار‌های داخلی ایران می‌داند. و، اما جریان‌های داخلی که ناخواسته (ان‌شاءالله) به پروپاگاندای دشمن کمک می‌کنند، باید هوشیار باشند که چنین تلاش‌هایی برای دوقطبی‌سازی به عنوان پیش شرط شروع جنگ است و وحدت ملی، بهترین پاسخ برای خنثی کردن تلاش دشمن است. تجربه جنگ‌های اخیر نشان می‌دهد ایران که در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر با ایجاد موازنه وحشت، با پیروزی تحسین برانگیز غرب را به عقب‌نشینی واداشته، این بار نیز می‌تواند با آرامش، فشار روانی ائتلاف غربی- صهیونی را خنثی کند. 
در عرصه بین‌المللی، حمایت روسیه و چین، ایران را در موقعیت برتر قرار می‌دهد. این دو قدرت، با مخالفت صریح، راه را برای وتو احتمالی باز کرده‌اند و پیشنهاد تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ (که به منزله لغو مکانیزم ماشه است) را مطرح نموده‌اند. بر این اساس ایران می‌تواند با تکیه بر نقاط قوت و فرصت‌های کلیدی دیپلماسی فعال، مانند اعلام قبول مذاکرات، مشروط بر لغو کامل مکانیزم ماشه و تضمین‌های عملی و اقدام گام به گام و متناظر، ابتکار عمل را به دست گیرد. 
استراتژی ایران باید با تقویت خودکفایی داخلی، پیگیری دیپلماسی بر پایه عزت، حکمت و مصلحت، و حفظ وحدت ملی علیه پروپاگاندای خارجی بر تبدیل تهدید به فرصت تمرکز کند. ایران خوب می‌داند که دست اروپا کاملاً خالی است و پذیرش تمدید اسنپ‌بک، ورود به چرخه بی‌پایان امتیازدهی است، اما تقابل هوشمندانه، ایران را به موقعیت فعال می‌رساند؛ و نکته نهایی اینکه اسنپ‌بک در صورتی که مدیریت شود نه تنها ایران را تضعیف نمی‌کند، بلکه فرصتی برای نمایش اقتدار و بصیرت انقلابی فراهم می‌کند. با وحدت و هوشیاری، ماشین روانی غرب را متوقف کنیم و آینده‌ای مستقل و روشن بسازیم. ایران، پیروز نهایی این میدان خواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اروپا ، روسیه ، شورای امنیت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

توسعه فردی و مهارت‌افزایی کلید‌های موفقیت در کار هستند

اهانت به فردوسی ادامه یک روند نگران‌کننده!

نسل Z اروپا آبجوفروشی‌ها را ورشکسته کرد

قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴

روایت رهبر انقلاب از ماجرای نشست دشمنان ملت ایران در یک پایتخت اروپایی، برای تعیین جایگزین جمهوری اسلامی!

«حجاب‌استایل‌ها» معنویت را جشنواره کرده‌اند 

حمله ناتراز به ناترازی انرژی 

فینال زودهنگام لیگ 

‏گزارش فنی نیویورک تایمز از فردو با نام «هدف پنهان در ایران»

تصاحب فراساحلی 

چتر حمایتی قانون پررنگ روی کاغذ و کم‌جان در عمل 

اخراج اتباع غیرقانونی جرائم پایتخت را کاهش داد 

صدر، مطهری و جناب آقای اژه‌ای

بازگشتی با درخشش برنز 

عقبگرد از برنامه هفتم در ارتقای جایگاه علمی 

بحران‌های امروز و راهکار‌های فردا 

انجیر ایلام چشم انتظار صنایع تبدیلی 

فتح تهران با پل برمر!

امپراتور فحاش را با مر قانون آشنا کنید

بازگشت به هشدار «طغیان» تیلرسون 

پاسخ امروز رهبر انقلاب به یک پرسش: علت اصلی دشمنی آمریکا با ملت ایران چیست؟

توصیه‌ی قطعی رهبر انقلاب: سپر پولادین اتحاد مقدس نباید خدشه‌دار شود

رهبر انقلاب: همه مراقب باشند! طراحی دشمن بعد از شکست آنها در جنگ ۱۲روزه ایجاد چند صدایی و شکستن اتحاد است

آب را ول نکنید!

رهبر انقلاب: رژیم‌صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است

قانون تسهیل در چاه معاونت وزیر اقتصاد افتاد!

مردم ایران تحلیل‌ها را مچاله کردند

«خاک پای حیدر» چگونه ایرانیان را متحد کرد

کاهش جزئی بهای طلا در پی تثبیت دلار؛ افزایش قیمت در انتظار فلز زرد

باند سارقان نیسان‌آبی تا چشم‌عقابی چراغ‌دزد! + گفت‌وگو با سارقان

چهلمین روز شهادت سردار غیب پرور

قتل صاحب رستوران «آب و آتش» با شلیک گلوله 

کورسوی دیپلماسی در ژنو 

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

نفس‌های آشکار دماوند

وزارت بهداشت برخلاف قانون ظرفیت‌ها را ۴ هزار نفرکاهش داد

عامل امریکا و صهیونیسم در اختلاف‌افکنی نباشید

تیم ملی ایران از شوک افغانستان گریخت؛ پیروزی ملی پوشان در نیمه اول

یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی‌ها باختند

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روزگار سخت مادران کارمند 

سربازان امنیت را به خودرو‌های ایمن مجهز کنید

استقلال در پی ۳ امتیاز دوم

اتحاد مقدس حول ایستاده‌گی مقابل دشمن

۸ تروریست عامل شهادت پلیس ایرانشهر به هلاکت رسیدند

«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن

مکانیسم تفرقه!

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی "دامن" در زابل برگزار شد

هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده یکی از فرماندهان شهید جنگ ۱۲روزه/ فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد
گزارش حضور در منزل شهید پدافند هوایی ارتش/مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد
جایزه نفر اول جشنواره موسیقی جوان فقط ۶ میلیون تومان!
«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم
فرامتن سفر پزشکیان به چین 
اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه
زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پزشکی را نداریم
رتبه‌های برتر کنکور اعلام شد/ رقابت با امکانات نابرابر
طوفان اختلافات بعد از یک انتقاد ساده! 
نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ پسرم در حالی شهید شد که چشم به راه تولد فرزندش بود
گفت‌وگو با هم‌بند مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی/ ابوترابی برای انسانیت مرز نمی‌شناخت
مرگ اعتماد و دیپلماسی با مکانیسم ماشه
هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار