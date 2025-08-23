کد خبر: 1314221
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: یا تحریم‌های شدید علیه روسیه اعمال می‌کنم یا کنار می‌کشم

ترامپ: یا تحریم‌های شدید علیه روسیه اعمال می‌کنم یا کنار می‌کشم ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که اگر همتای روس او حاضر به مذاکره درباره جنگ اوکراین نشود چه اقدامی انجام خواهد داد گفت که ابتدا صبر خواهد کرد تا ببیند مقصر کیست و سپس تصمیم خواهد گرفت.

جوان آنلاین: «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، مسکو را متهم کرد که برای جلوگیری از برگزاری نشست میان دو کشور هر کاری می‌کند؛ اقدامی که به گفته او، ضربه‌ای به طرح دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق صلح در اوکراین محسوب می‌شود. زلنسکی در یک کنفرانس خبری در کنار «مارک روتِه» دبیرکل ناتو گفت: مشکل اینجاست که روسیه نمی‌خواهد جنگ را پایان دهد.

از سوی دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره امکان دیدار میان ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی روسای جمهور روسیه و اوکراین ابراز تردید کرد و گفت: دستور کار چنین نشستی اصلاً آماده نیست. لاوروف افزود: اگرچه روسیه پذیرفته است در برخی موارد مطرح‌شده از سوی ترامپ انعطاف نشان دهد، اما خواسته‌های مسکو برای یک توافق صلح همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

وقتی بعداً از ترامپ پرسیده شد که اگر پوتین حاضر به مذاکره نشود، آیا او اقدامی خواهد کرد یا خیر، پاسخ داد که ابتدا صبر خواهد کرد تا ببیند مقصر کیست و سپس تصمیم خواهد گرفت. او ادامه داد: «فکر می‌کنم ظرف دو هفته مشخص می‌شود که چه مسیری را انتخاب خواهم کرد.» ترامپ همچنین افزود که باید تصمیم بگیرد آیا «تحریم‌های سنگین اعمال کند» یا از موضوع کنار بکشد.

جنگ اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ جنگی که به‌سرعت به بزرگ‌ترین بحران امنیتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از همان آغاز کارزار، به‌دنبال جلب حمایت سیاسی، نظامی و مالی غرب برآمد و در همین راستا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی گسترده ای علیه روسیه وضع کردند. در این مدت، روسیه بخش‌هایی از شرق و جنوب اوکراین را به کنترل خود درآورد و در سپتامبر ۲۰۲۲، چهار منطقه را ضمیمه خاک خود اعلام کرد.

تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ از همان ماه‌های نخست با شکست روبه‌رو شد. مذاکرات اولیه در استانبول در بهار ۲۰۲۲ بی‌نتیجه ماند و پس از آن، دو طرف تنها از طریق میانجی‌هایی مانند ترکیه، چین و سازمان ملل پیام‌هایی رد و بدل کردند. در سال ۲۰۲۳، زلنسکی «فرمول صلح ده‌بندی» خود را ارائه کرد که شامل خروج نیروهای روسی، تضمین امنیتی و بازسازی اوکراین بود؛ طرحی که مسکو آن را غیرواقع‌بینانه خواند.

اکنون، با ورود دونالد ترامپ به عرصه میانجی‌گری و طرح او برای توافق صلح، بار دیگر بحث امکان دیدار رهبران دو کشور مطرح شده است، اما اظهارات اخیر زلنسکی و لاوروف نشان می‌دهد همچنان شکاف‌های عمیق بر سر پایان جنگ پابرجاست.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرماندهی که جنگ را با ایمان پیش می‌برد

جواد، جعفر! ول کنید این امریکا را 

اسرائیل تمثالی از جنگ آب در جهان 

تیک‌تاک تهدید رستاخیز هسته‌ای 

پراگماتیسم پنهانی میان موساد و مریم 

«محله باهنر» احیای هویت فرهنگی مناطق کم‌برخوردار خوزستان 

کینه‌جویی خواستگار به حادثه خونین انجامید 

لطفاً آقای روحانی را دریابید!

قزل‌آلا‌های قزل اوزن بی‌صدا می‌میرند 

قاتل ۴ عضو یک خانواده در لارستان در ملأ‌عام اعدام شد 

جبهه‌گیری اصلاح‌طلبان علیه جبهه اصلاحات!

تصویب طرح اشغال غزه با ۸۰ هزار صهیونیست فرسوده 

افول غرب با «خاک» سپاری در شرق 

عجیب است که راه‌حل‌ها را در امریکای دغلکار می‌بینید 

جنگ ممکن است از دیپلماسی کم‌هزینه‌تر باشد

پلیس به دنبال شکارچی زنان و دختران پایتخت است 

قیمت بنزین معمولی گران نمی‌شود

خانواده کجای کار این سینما است؟

ارزیابی حقوقی- ژئوپلیتیکی توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان 

اربعین راهی که قدرت‌ها از آن می‌ترسند

دلیل پرواز قیمت مرغ از زبان آقای وزیر

عقلانیت سینایی می‌تواند نجاتمان دهد

جهش تا ۸۰‌هزار مگاواتی صدور پروانه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سفره فرهنگی «صادق الوعد» برای خانواده‌ها 

بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است

مسجد خانه همه مردم است

مسجدی موفق است که با همدلی و همفکری اهالی محله اداره شود

روسیه: غرب به اقدام تحریک‌آمیز اعزام نیرو به اوکراین پایان دهد 

بازتاب رزمایش نظامی ایران در رسانه های عربی/ ایران در حال افزایش قدرت دفاعی خود است

اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات

«معمار خسارت محض» با شعار صهیونیست‌ها باز آمد!

میوه و صیفی روی زمین ماند

حاشیه‌های بی‌پایان «HPV»

ریش‌وقیچی گران‌سازی خودرو به جاده مخصوص منتقل شد!

هاآرتص: رایزنی اسرائیلی- سوری در پاریس درباره ایران و حزب‌الله بود

ادعای عجیب قاتل: وکلا گفتند اگر همسرم را بکشم قصاص نمی‌شوم!

امریکا و اسرائیل فکر می‌کردند ایران در ۲۸ مرداد مانده است!

شناسایی اروپایی فلسطین صداقت یا نمایش؟!

ایران سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

انهدام اهداف توسط موشک‌های کروز در رزمایش اقتدار پایدار

پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد

تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران قهرمان جهان شد

بحران آبی در سمنان به دلیل جانمایی اشتباه صنایع 

یاد تلخ افغانستانی‌ها از امریکا

موسوی: تنها راه مصون‌سازی کشور از تهدیدات تداوم راهبرد قدرت افزایی دفاعی است

تاکید عارف بر ضرورت تحول رویکرد حکمرانی در حوزه فرهنگ و هنر پس از جنگ ۱۲ روزه

علی‌آبادی: تا پایان امسال، ۱۲۵۹ طرح برق‌رسانی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد

بازی پیچیده دالان زنگزور و راهبرد‌های ایران

این رهبران «واگذارکننده» ثبت تاریخ شدند!

پزشکیان: برخی مدیران نسبت به میزان مصرف انرژی بی‌تفاوت هستند

پیشنهاد سردبیر
سود بیمه معلمان در جیب مؤسسات آموزشی
کاسپین در خطر بیابانی‌شدن
اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات
تلنگری به وجدان جمعی
حاج رضا بیشتر از ایران در جبهه مقاومت شناخته می‌شد
ما کجای فوتبال آسیا هستیم
گفت‌وگو با دکتر عبدالله گنجی/ بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است
اینترنت گروگان بازارگرایی!
استخر برای دولتی‌ها، تشنگی سهم مردم!
روایت حال و هوای زائران و خادمان اربعین/ از زیارت کربلا تا نماز در مسجدالاقصی
از فتح‌الله‌زاده تا تاجرنیا عجب پیشرفتی!
پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد
پیش‌دبستانی برای همه
داروفروشی ۳۵ هزار داروساز ایرانی با تاکسی‌های اینترنتی!
سی‌ و هفتمین جلسه دادگاه گروهک تروریستی منافقین
آخرین اخبار