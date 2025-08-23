جوان آنلاین: «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین، مسکو را متهم کرد که برای جلوگیری از برگزاری نشست میان دو کشور هر کاری میکند؛ اقدامی که به گفته او، ضربهای به طرح دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق صلح در اوکراین محسوب میشود. زلنسکی در یک کنفرانس خبری در کنار «مارک روتِه» دبیرکل ناتو گفت: مشکل اینجاست که روسیه نمیخواهد جنگ را پایان دهد.
از سوی دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره امکان دیدار میان ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی روسای جمهور روسیه و اوکراین ابراز تردید کرد و گفت: دستور کار چنین نشستی اصلاً آماده نیست. لاوروف افزود: اگرچه روسیه پذیرفته است در برخی موارد مطرحشده از سوی ترامپ انعطاف نشان دهد، اما خواستههای مسکو برای یک توافق صلح همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
وقتی بعداً از ترامپ پرسیده شد که اگر پوتین حاضر به مذاکره نشود، آیا او اقدامی خواهد کرد یا خیر، پاسخ داد که ابتدا صبر خواهد کرد تا ببیند مقصر کیست و سپس تصمیم خواهد گرفت. او ادامه داد: «فکر میکنم ظرف دو هفته مشخص میشود که چه مسیری را انتخاب خواهم کرد.» ترامپ همچنین افزود که باید تصمیم بگیرد آیا «تحریمهای سنگین اعمال کند» یا از موضوع کنار بکشد.
جنگ اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ جنگی که بهسرعت به بزرگترین بحران امنیتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین از همان آغاز کارزار، بهدنبال جلب حمایت سیاسی، نظامی و مالی غرب برآمد و در همین راستا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بستههای تحریمی گسترده ای علیه روسیه وضع کردند. در این مدت، روسیه بخشهایی از شرق و جنوب اوکراین را به کنترل خود درآورد و در سپتامبر ۲۰۲۲، چهار منطقه را ضمیمه خاک خود اعلام کرد.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان جنگ از همان ماههای نخست با شکست روبهرو شد. مذاکرات اولیه در استانبول در بهار ۲۰۲۲ بینتیجه ماند و پس از آن، دو طرف تنها از طریق میانجیهایی مانند ترکیه، چین و سازمان ملل پیامهایی رد و بدل کردند. در سال ۲۰۲۳، زلنسکی «فرمول صلح دهبندی» خود را ارائه کرد که شامل خروج نیروهای روسی، تضمین امنیتی و بازسازی اوکراین بود؛ طرحی که مسکو آن را غیرواقعبینانه خواند.
اکنون، با ورود دونالد ترامپ به عرصه میانجیگری و طرح او برای توافق صلح، بار دیگر بحث امکان دیدار رهبران دو کشور مطرح شده است، اما اظهارات اخیر زلنسکی و لاوروف نشان میدهد همچنان شکافهای عمیق بر سر پایان جنگ پابرجاست.