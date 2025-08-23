حادثه امنیتی سخت برای نظامیان صهیونیست در غزه

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0648\u0632 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0633\u062e\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0637\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0648\u0646\u0633 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0647 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.