جوان آنلاین: علی تتماج فعال رسانه در تلگرام نوشت:

نهادهای به اصطلاح اطلاعاتی کانادا در روزهای اخیر ادعاها و اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرده‌ و از افزایش سطح امنیتی برای مقابله با تهدیدات ادعایی خبر داده‌اند. این ادعا از سوی کانادایی‌ها در حالی مطرح می شود که نگاهی به کارنامه این کشور نکاتی قابل توجه را آشکار می سازد.

بومیان همچنان قربانی ساختار حاکم بر کانادا

کانادا در حالی به طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران پرداخته که این اقدام بی ارتباط با برخی تحولات روزهای اخیر نمی‌باشد. روز جهانی مردمان بومی که هر ساله در ۹ اوت (۱۸ مرداد) به همت سازمان ملل برگزار می‌شود، یادآور رنج‌هایی است که علیه بومیان اعمال شده است. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ این نامگذاری‌ را انجام داد تا توجه جهانیان را به حقوق و نیازهای جوامع بومی جلب کند. هر چند که رسانه‌های غربی برآنند تا قومیت‌ها و اقوام در دیگر کشورها بویژه در غرب آسیا را در لوای نام بومیان نمایش داده و با برجسته سازی مشکلات آنها از این ادعا برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی و قومی در کشورهای هدف بهره گیرند که یک حقیقت در این زمینه پنهان می شود و آن اینکه مردمان بومی در استرالیا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، مکزیک و آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، شمال اروپا، آفریقا و آسیا، از جمله فیلیپین، اندونزی و چین و فلسطین حضور دارند. تاریخ این کشورها نشان می‌دهد که غرب و آنچه نژادپرستی سفید پوستان نامیده می شود در ادوار مختلف زمینه ساز کشتارها و جنایات بیشمار علیه بومیان برای اشغال سرزمین آنها شده است.

نسل کشی سرخ پوستان در آمریکا، کشتارهایی که استعمار غربی در بسیاری از کشورها از جمله در آفریقا و شرق آسیا برای تغییر بافت جمعیتی کشورها انجام داده‌اند، نسل کشی بومیان عرب فلسطین برای ساختن رژیم جعلی صهیونی با ادعاهای یهودی و... نمودی از رفتارهای فاجعه بار غرب با بومیان است که البته تاکنون مجازات نشده‌اند.

یکی از نکات مهم در باب بومیان، فاجعه انسانی و نسل کشی آنها در کاناداست که دولتمردان این کشور با حمایت انگلیس بیش از یک قرن است که انجام می دهند. دور نخست این نسل کشی یک صد سال بوده است که تا ۱۹۹۶ ادامه داشته که بر اساس آن کودکان بومیان با ادعای درس‌های فرهنگی و آموزشی از خانواده‌ها جدا در لوای مدارس کلیسا نگهداری و در نهایت قتل عام و در گورهای جمعی دفن می شدند. تا کنون گور جمعی بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی کانادا یافت شده است که البته سران کانادا و انگلیس تاکنون درباره آن عذرخواهی هم نکرده‌اند.

البته این نسل کشی همچنان ادامه دارد چنانکه سازمان ملل بارها هشدار داده که نبود آب سالم، بهداشت و درمان، محرومیت از خدمات اجتماعی و حتی تبعیض در قبال زندانیان بومی و... ابعاد جدید این نسل کشی است. با توجه به این حقایق می‌توان گفت که دولتمردان کانادا با اتهام زنی واهی علیه ایران در آستانه روز جهانی بومیان به دنبال سرپوش نهادن بر این جنایات بوده است. حال آنکه جهان خواستار مجازات آنها و انگلیس به جرم نسل کشی است.

کانادا کانون حمایت از تروریسم

کانادا در حالی ادعاهای دروغین حقوق بشری و امنیتی علیه ایران مطرح می سازد که این کشور خود کانون تروریسم پروری و جنایت علیه بشریت است. کانادا از یک سو میزبان و محل امنی برای تروریست‌های اقتصادی همچون خاوری شده است که با اختلاس و سرقت اموال مردم، تروریسم اقتصادی غرب علیه ملت ایران را اجرا کرده است و از سوی دیگر بسیاری از باندهای تروریستی و جنایت کارانی همچون منافقین که دستشان به خون هزاران ایرانی آغشته است در سایه امنیت کانادا به سر می‌برد. به نظر می رسد تهدید اصلی علیه کانادا همین گروههای تروریستی هستند که به هیچ اصولی پایبند نبوده و کانادا با پناه دادن به آنها جان شهروندانش را به خطر انداخته است. دولتمردان کانادا باید پاسخگوی مردم کشورشان باشند که چگونه دم از اقدام برای امنیت می زنند، در حالی که گروه‌های تروریستی آزادانه در این کشور ادامه حیات می دهند.؟

کانادا همچنان مستعمره انگلیس

هر چند که سران کانادا با دخالت در امور سایر کشورها برآنند تا خود را کشوری مستقل معرفی کنند، اما تمامی اسناد و شواهد نشان می دهد که این منطقه همچنان مستعمره و تحت سلطه انگلیس است، چنانکه مقامات کانادایی و حتی شهروندانش برای گرفتن تابعیت باید به وفاداری به پادشاه یا ملکه انگلیس سوگند یاد کنند. با توجه به این حقیقت می‌توان گفت که موضع ضد ایرانی کانادا نیز برگرفته از خواسته‌های انگلیس است، چنانکه بیانیه ادعایی نهادهای اطلاعاتی کانادا چند روز پس از گزارش‌های اطلاعاتی ادعایی انگلیس علیه ایران منتشر شده است. رویه‌ای که صراحتاً می توان از آن با عنوان نشانه‌ای بر حقارت و مستعمره بودن کانادا در قرن بیست و یکم یاد کرد که حتی کشورهای ذره‌ای نیز استقلال دارند، اما کانادا توان رسیدن به چنین استقلالی را ندارد، هر چند که مطالبه مردم این کشور پایان سلطه لندن بر کشورشان است، اما سرسپردگی سران اوتاوا تاکنون مانع این امر شده است.

مشارکت در نسل کشی غزه

کانادا در حالی ژست‌های حقوق بشری و به اصطلاح حمایت از شهروندان می گیرد که این کشور در طول ۲۲ ماه نسل کشی غزه رسماً در کنار رژیم صهیونی قرار داشته و با ارسال تسلیحات و کمک‌های مالی و اقتصادی مشوق این رژیم بوده است. کانادا که پرونده رسوایی‌اش در کشتار افغانستان همچنان پا برجاست در غزه نیز مشارکتی فعال در کشتارها با سلاح نظامی و گرسنگی دارد و از حامیان رژیم صهیونی و آمریکا برای تجاوز نظامی به ایران بوده است. رفتارهایی که ماهیت ضد بشری و تهدید امنیت جهان بودن سران کانادا را بیش از پیش آشکار می سازد. آنها نه تنها حق سخن گفتن از حقوق بشر و امنیت برای بشریت را ندارند، بلکه باید به جرم مشارکت در نسل‌کشی ها و جنایات علیه بشریت بازخواست و مجازات شوند.