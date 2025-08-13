دیدار نماینده ویژه وزیر خارجه روسیه در امور قفقاز با عراقچی

جوان آنلاین: «ایگور خوایف» نماینده ویژه وزیر امور خارجه روسیه در امور قفقاز که به تهران سفر کرده امروز (چهارشنبه) ۲۲ مردادماه با حضور در محل وزارت امور خارجه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش فارس، این سفر در شرایطی صورت گرفته که روز جمعه شاهد پاراف موافقتنامه صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن با حضور روسای جمهور دو کشور و دونالد ترامپ بودیم. در قسمتی از این بیانیه به مسیر ترامپ اشاره شده بود که واکنش‌هایی را در داخل ایران به همراه داشت.

روز گذشته نیز آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان تلفنی با عراقچی گفت‌و‌گو کرد و عراقچی در این تماس تلفنی ضمن استقبال از برقراری صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و با اشاره به ملاحظات ایران در خصوص مسیر‌های ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی، تأکید کرد که این مسیر نباید موجب تغییر ژئوپلیتیک منطقه یا قطع دسترسی ایران به سایر مسیر‌های مواصلاتی شود. وی گفت که در هر تصمیم و اقدامی باید احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور‌ها کاملا رعایت شود.