ولایتی: هر اقدامی امنیت ملی ما را مخدوش کند پاسخی درخور خواهد یافت

جوان آنلاین: مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل، روز چهارشنبه به درخواست واهان گوستانیان، معاون وزیر امور خارجه و هماهنگ‌کننده روابط دوجانبه ارمنستان با ایران، با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، علی اکبر ولایتی در این دیدار با بیان اینکه نقش کشور‌های فرامنطقه‌ای که دشمنی‌شان نسبت به ما آشکار و حضورشان در هر نقطه از جهان موجب تنش و بی ثباتی شده، برای ما غیر قابل پذیرش است، تأکید کرد: هر اقدامی که امنیت ملی ما را مخدوش کند پاسخی درخور خواهد یافت.

ولایتی همچنین با استقبال از گسترش همکاری‌های دو کشور اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان صلح و امنیت پایدار میان همسایگان خود است و بیش از هر کشور مدعی دیگری بر ایجاد آرامش میان آذربایجان و ارمنستان تأکید دارد.

وی افزود: ایران نخستین کشوری بود که پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشور‌های منطقه، برای برقراری صلح میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان اقدام کرد و در زمان مسئولیت اینجانب در وزارت امور خارجه، تمام تلاش خود را در این مسیر به کار گرفتم.

در ابتدای این دیدار، گوستانیان توضیح و گزارشی از تحولات اخیر منطقه و مذاکرات انجام‌شده در واشنگتن ارائه داد و با تأکید بر ضرورت حفظ روابط تاریخی و حسن همجواری میان دو کشور، گفت: «ما عمیقاً به روابط دوستانه با ایران پایبند هستیم و این پیوند‌های تاریخی را ارج می‌نهیم.»

معاون وزیر خارجه ارمنستان در این دیدار تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم که پیوند‌های دوستی ایران و ارمنستان همواره مستحکم خواهد ماند. ️اجازه نخواهیم داد خدشه‌ای به این روابط وارد شود.