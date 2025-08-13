کد خبر: 1312730
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۴
سیاست » اخبار کلی

ولایتی: هر اقدامی امنیت ملی ما را مخدوش کند پاسخی درخور خواهد یافت

ولایتی: هر اقدامی امنیت ملی ما را مخدوش کند پاسخی درخور خواهد یافت مشاور رهبر انقلاب با بیان اینکه سرنوشت منطقه صرفا باید توسط کشور‌های منطقه تعیین شود، گفت: هر اقدامی امنیت ملی ما را مخدوش کند پاسخی درخور خواهد یافت.

جوان آنلاین: مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل، روز چهارشنبه به درخواست واهان گوستانیان، معاون وزیر امور خارجه و هماهنگ‌کننده روابط دوجانبه ارمنستان با ایران، با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، علی اکبر ولایتی در این دیدار با بیان اینکه نقش کشور‌های فرامنطقه‌ای که دشمنی‌شان نسبت به ما آشکار و حضورشان در هر نقطه از جهان موجب تنش و بی ثباتی شده، برای ما غیر قابل پذیرش است، تأکید کرد: هر اقدامی که امنیت ملی ما را مخدوش کند پاسخی درخور خواهد یافت.

ولایتی همچنین با استقبال از گسترش همکاری‌های دو کشور اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان صلح و امنیت پایدار میان همسایگان خود است و بیش از هر کشور مدعی دیگری بر ایجاد آرامش میان آذربایجان و ارمنستان تأکید دارد.

وی افزود: ایران نخستین کشوری بود که پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشور‌های منطقه، برای برقراری صلح میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان اقدام کرد و در زمان مسئولیت اینجانب در وزارت امور خارجه، تمام تلاش خود را در این مسیر به کار گرفتم.

در ابتدای این دیدار، گوستانیان توضیح و گزارشی از تحولات اخیر منطقه و مذاکرات انجام‌شده در واشنگتن ارائه داد و با تأکید بر ضرورت حفظ روابط تاریخی و حسن همجواری میان دو کشور، گفت: «ما عمیقاً به روابط دوستانه با ایران پایبند هستیم و این پیوند‌های تاریخی را ارج می‌نهیم.»

معاون وزیر خارجه ارمنستان در این دیدار تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم که پیوند‌های دوستی ایران و ارمنستان همواره مستحکم خواهد ماند. ️اجازه نخواهیم داد خدشه‌ای به این روابط وارد شود.

برچسب ها: علی اکبر ولایتی ، مشاور بین‌الملل مقام معظم رهبری ، ارمنستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

جاسوسان موساد در صف دار مجازات 

جهش صادرات و واردات در دروازه‌های تجارت 

سیم آخر نتانیاهو 

گوساله سامری مناقشه ندارد اما منازعه دارد!

چرا برای مصونیت اروپا از مخدر هزینه می‌دهیم 

تأمین مالی پروژه‌های آب، راه، درمان و ناترازی انرژی با مالیات و تصمیم مردم 

چالش تصمیم‌گیری 

نسلی که به «مقاومت» می‌خندید حالا از «بمب اتم» حرف می‌زند!

دالان اسرائیل پسند زنگزور

هشدار ‌صریح اطلاعات سپاه به اروپایی‌ها/‌ خطای راهبردی آمریکا را با ‌مکانیزم ماشه تکرار نکنید

من یک خبرنگارم 

چالش‌های تراکم ۲۱ برابری در پایتخت 

توهم خلع سلاح حزب‌الله

«راهپیمایی اربعین» تجربه‌ای ناب برای بازنمایی هویت زن مسلمان 

کاپیتولاسیون اقتصادی علیه اروپا 

در مسیر محبت

تیر خلاص به یکپارچگی چهل ساله لبنان

پویش کاهش ۲۰درصدی مصرف آب در البرز 

لمس خاطرات اربعینی در ۶ پرده

نقشه آب شرب تهران مقابل چشم دشمن

دستیابی به قدرت بازدارندگی با شتاب در رشد علمی 

«تحویل حجمی آب» گامی برای مدیریت مصرف منابع آبی کشاورزی

روایت با طعم زخم 

تلویزیون برای آخر هفته ۱۶ و ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ چه فیلم‌هایی پخش می‌کند؟

فیلم دیده‌نشده از عیادت ۱۹ ساعته آیت‌الله خامنه‌ای از هزار جانباز و مجروح در یک شبانه روز

جزئیات طرح اشغال نوار غزه

بدون شرح

وقتی همه خبرنگارند چه کسی را باور کنیم؟

سرلشکر موسوی: لبخند دشمنان را محو می‌کنیم/ انتقاممان را از آمریکا می‌گیریم

تمجید فیبا از درخشش ستاره‌های جوان 

روشنفکران سه‌تا، حضرتی دوتا!

 چالش تصمیم‌گیری را در مذاکره با مردم حل کنید

مردم از اعدام «شیخ» خبر نداشتند عده‌ای را پای دار جمع کرده بودند!

وقتی «ویرجینیا وولف» الهام‌بخش یک سه‌گانه زنانه شد

علی لاریجانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی شد

راز بوی مرموز در شهرک اکباتان کشف اجساد مادر و دختر پس از چند ماه

فرصت‌طلبی بزرگ آمریکا در قفقاز؛ «جاده ترامپ» شکل می‌گیرد؟

رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی؛ تل آویو چه در سر دارد؟

هدایت تکامل انسان در آینده با فرهنگ

آنچه در انتظار مذاکرات آتی میان ایران و آمریکا است

تبریک کافی نیست!

موسی اینجاست و ملت مومن به اویند

اثر اپستین‌گیت؛ آیا حمایت‌ها از ترامپ پایان می‌یابد؟

ایران مرکز تجارت گاز منطقه غرب و جنوب شرق آسیا می‌شود

 گردان طلبه‌ها به فرماندهی حاج حسن غوغا می‌کرد

نقطه هدف نظام سلطه از خلع سلاح حزب‌الله

لباس پاسداری‌اش را با مزار حاج‌قاسم تبرک کرده بود

پوتین-ویتکاف؛ دیداری به دور از نشانه‌های صلح

آغاز پروژه شیرین‌سازی آب درگلستان 

شلیک پیش از حمله: خطر تغییر استراتژی هسته‌ای چین

پیشنهاد سردبیر
‌می‌روند به استقبال ظهور
تهدید کریدوری برای ثبات و قدرت آسیا
زخم کهنه درهم!
گفت‌وگو با سهیل اسعد/ اربعین راهی است که تاریخ را تغییر می‌دهد
ما متهم کم‌آبی هستیم نه هندوانه!
روشنفکران سه‌تا، حضرتی دوتا!
از سیل، آب نخوردیم، سیلی خوردیم
حکومت دلال‌ها در سکوت نهاد‌های نظارتی
جنگ «فناوری» در بازار لوازم خانگی
غصه سهام «نا» عدالت!
چشم‌انداز قیمت اونس جهانی و بازار طلا
در مسیر محبت
نرخ صادراتی برق، صرفه ماینینگ غیرمجاز را از بین می‌برد
گفت‌وگو با کارشناس روابط بین‌الملل/ ایران دالان ناتو را در مرز‌های خود تحمل نخواهد کرد
مانده بود تا مدافع ایران باشد
آخرین اخبار