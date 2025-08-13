وزیر کشور با بیان اینکه اکنون حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زائر در عراق و عده‌ای هم در مسیر رفتن به این کشور هستند، تاکید کرد: تراکم بازگشت از همین لحظه تا سه یا چهار روز آینده بیشتر می‌شود که ناوگان حمل‌ونقل باید آمادگی کاملی در این زمینه داشته باشد.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی در جلسه قرارگاه پایش و نظارت ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها و نیز مردم برای برگزاری مراسم اربعین بسیار بهتر از سال گذشته است، اظهار کرد: همکاری بین ایران و عراق چه در حوزه مرز و نقل و انتقال زائران و چه در خاک عراق بیشتر شده و نشست‌هایی که در عراق برگزار کردیم به این امر کمک کرده است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: مهم است مصوبات و تصمیماتی که گرفته‌ایم اجرا کنیم و به آنها توجه داشته باشیم. اگر مواردی هم در میدان عمل رخ داد که نیاز به تصمیم‌گیری داشت درباره آنها نیز به یک تصمیم‌گیری برسیم.

وزیر کشور یادآور شد: امروز حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر همچنان در عراق و عده‌ای هم در مسیر رفتن به این کشور هستند. تراکم بازگشت از همین لحظه تا سه یا چهار روز آینده بیشتر می‌شود که ناوگان حمل‌ونقل باید آمادگی کامل داشته باشد.

مومنی تاکید کرد: اگر زائران در مرز‌ها معطل شوند و در گرما بمانند بسیار برای آنان آزاردهنده خواهد شد و به همین دلیل باید حتماً تمهیدات به شیوه‌ای اندیشیده شود که در مرز‌ها به‌هیچ‌وجه ایستایی نداشته باشیم.

وی افزود: اصلی‌ترین اولویت ما باید بازگشت زائران باشد. حتماً اتوبوس‌هایی که از مبدأ به مرز‌ها می‌آیند معاینه فنی شوند تا از امنیت کافی برخوردار باشند.

وزیر کشور گفت: گرمازدگی و بیماری‌های گوارشی نیز بیشترین مراجعات یا موارد بستری را در میان زائران دارد که به تلاش‌های بیشتر کمیته بهداشت ستاد اربعین نیازمند است.

مومنی تاکید کرد: تلاش کنیم سال بعد ضعف‌های امسال را نداشته باشیم که اصلا قابل‌پذیرش نیست. همانطور که امسال بهتر از سال گذشته بوده، باید در سال آتی نیز همین روند طی شود. ارزیابی‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت باید مکتوب و به‌صورت داخلی، منتشر شود.