سردار پورجمشیدیان مطرح کرد:

رادیو اربعین؛ پل ارتباطی دل‌های زائران با حال و هوای کربلای معلی

سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی وزارت کشور، با قدردانی ویژه از معاون صدا برای راه‌اندازی رادیو اربعین و نقش این شبکه رادیویی در انتقال حس و حال این رویداد معنوی، اظهار داشت: این شبکه رادیویی با اطلاع‌رسانی دقیق، روایت دقیق و تبیین صحیح معارف حسینی، جایگاه ممتاز و بی‌بدیلی در میان خانواده‌های ایرانی یافته و به بهترین نحو پیام اربعین را به مخاطبان منتقل می‌کند.

جوان آنلاین:‌ سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی وزارت کشور در دیدار با علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی، در تشریح جایگاه رادیو اربعین در میان مخاطبان و نقش آن در تبیین مسائل دینی و مرتبط با این ایام، اظهار داشت: پیاده‌روی اربعین یک حرکت فرهنگی عظیم است که گسترش معنویت را در سراسر کشور به همراه دارد. ستاد مرکزی اربعین حسینی نیز در سال جاری اقدامات گسترده‌ای را در این راستا به انجام رسانده است. این ستاد دارای کمیته‌های متعدد است که در میان آنها، کمیته رسانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرهنگی شناخته می‌شود. در این حوزه، سازمان صدا و سیما مسئولیتی سنگین بر عهده دارد که خوشبختانه آن را با دقت و تعهد کامل به انجام می‌رساند.

وی ضمن قدردانی از علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی اربعین حسینی، تصریح کرد: مدیریت این بخش با دقت، برنامه‌ریزی و اهتمام ویژه صورت گرفته و خروجی آن دستاورد‌های ارزشمند و قابل توجه در حوزه رسانه‌ای اربعین بوده است.

سردار پورجمشیدیان با تأکید بر جایگاه ویژه و اثرگذار رادیو اربعین در میان مردم، خاطرنشان کرد: این شبکه رادیویی نه‌تنها مورد توجه گسترده مخاطبان است، بلکه توانسته به یکی از همراهان معنوی و فرهنگی خانواده‌ها تبدیل شود. رادیو اربعین با پوشش کامل رویدادها، گزارش‌های میدانی، ارتباط مستقیم با زائران و اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص خدمات و توصیه‌های ضروری، به‌صورت مؤثر حس و حال این رویداد عظیم را به خانه‌های مردم منتقل می‌کند.

وی ادامه داد: این شبکه رادیویی با بهره‌گیری از شیوه‌های جذاب برنامه‌سازی، معارف و پیام اربعین را با زبانی روشن و در عین حال عمیق به مخاطب ارائه می‌دهد، به نحوی که شنونده احساس می‌کند خود در مسیر کربلا حضور دارد. شخصاً نیز به‌عنوان یکی از خادمان ستاد اربعین، از مخاطبان رادیو اربعین هستم و معتقدم این رسانه توانسته پیوندی قلبی و صمیمانه با مردم برقرار کند که کمتر رسانه‌ای موفق به ایجاد آن شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور همچنین با اشاره به راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی مناسبتی توسط معاونت صدای رسانه ملی، گفت: این اقدام که در مناسبت‌هایی همچون محرم، صفر و سایر ایام مذهبی انجام می‌شود، اقدامی شایسته تقدیر است؛ چراکه این شبکه‌ها متناسب با نیاز‌های مخاطبان، برنامه‌سازی هدفمند انجام می‌دهند. در این میان، رادیو اربعین با تکیه بر توان تخصصی و انگیزه معنوی، به‌خوبی رسالت خود را در تبیین فلسفه اربعین و پیام امام حسین (ع) ایفا کرده است.

سردار پورجمشیدیان در پایان با آرزوی موفقیت برای دست‌اندرکاران این شبکه رادیویی افزود: امید است همکاران پرتلاش رادیو اربعین با حفظ همین رویکرد و با توان مضاعف، مسیر خدمت‌رسانی فرهنگی و رسانه‌ای خود را ادامه دهند، چراکه این شبکه امروز فراتر از یک رسانه، به همراهی مطمئن و معنوی برای میلیون‌ها شنونده در سراسر کشور تبدیل شده است.

در پایان وی از مردم و حاکمیت عراق در پذیرایی مثال زدنی از زوار حضرت سیدالشهداء (ع) تشکر و قدردانی کرد.

برچسب ها: رادیو ، اربعین ، برنامه
