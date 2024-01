جوان آنلاین: دونالد ترامپ گفت: من وارد «تن‌ها در خانه ۲» نشدم - آن‌ها از من التماس کردند که حضوری کوتاه در این فیلم داشته باشم.

دونالد ترامپ ادعای کریس کلمبوس کارگردان فیلم Home Alone ۲: Lost in New York (تن‌ها در خانه: گم شدن در نیویورک) مبنی بر اینکه او با قلدری کارگردان را مجبور به حضورش در فیلم کرده، را رد کرده است.

رئیس جمهور سابق ایالات متحده در پلتفرم رسانه اجتماعی خود Truth Social گفت که تیم سازنده فیلم "به من التماس کردند که حضوری کوتاه داشته باشم".

ترامپ درباره فیلم محصول سال ۱۹۹۲ گفت: «آن‌ها هتل پلازا در نیویورک را که در آن زمان مالک آن بودم، اجاره کردند. من خیلی سرم شلوغ بود و نمی‌خواستم این کار را بکنم. آن‌ها بسیار خوب بودند، اما مهم‌تراز همه، پیگیر بودند.

من موافقت کردم و بقیه اش تاریخ است! آن صحنه کوچک مانند یک موشک بلند شد و فیلم یک موفقیت بزرگ بود و هنوز هم هست، به خصوص در زمان کریسمس. هر وقت پخش می‌شود مردم با من تماس می‌گیرند.»

دنباله کمدی تنها در خانه، تنها در خانه ۲ محصول ۱۹۹۰، ۳۵۹ میلیون دلار (۲۸۰ میلیون پوند) فروش داشت و سومین فیلم پرفروش سال ۱۹۹۲ بود.

در سال ۲۰۲۰، کلمبوس که کارگردانی هر دو فیلم را برعهده داشت، به بیزنس اینسایدر گفت که نقش‌آفرینی ترامپ علاوه بر هزینه معمول، شرطی بود که وی گذاشته بود که تا بتوانیم در داخل هتل پلازا فیلمبرداری کنیم.

کلمبوس تاکید کرد: «او با قلدری وارد فیلم شد و گفت: تنها راهی که می‌توانید از پلازا استفاده کنید این است که من در فیلم حضور داشته باشم.».

اما ترامپ این هفته در شبکه Truth Social گفت: «هیچ چیزی نمی‌تواند دور از حقیقت باشد.» او افزود که ظاهرش به فیلم رونق قابل توجهی داده است. آن فیلم کوتاه به موفقیت فیلم کمک کرد، اما اگر آن‌ها احساس می‌کردند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند یا من را نمی‌خواستند، چرا من را در آنجا قرار دادند و بیش از ۳۰ سال آنجا نگه داشتند؟ چون من برای فیلم عالی بودم و هستم، به همین دلیل است! فقط یک مرد هالیوودی از گذشته که به دنبال راه حلی سریع برای تبلیغات ترامپ برای خودش است!»

فیلم‌های تنها در خانه، که در آن مکالی کالکین نقش پسر جوانی را بازی می‌کند که به‌طور تصادفی از خانواده‌اش گم می‌شود و با سارقان مواجه می‌شود.



در سال ۲۰۱۹، بخش بازی ترامپ در همین فیلم «تن‌ها در خانه» در تلویزیون کانادا حذف شد. در آن زمان، ترامپ گفت گمان می‌کند این کار توسط جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در بحبوحه اختلاف بین دو کشور بر سر تعرفه‌های تجاری، سازماندهی شده است.

با این وجود، سخنگوی شبکه CBC این موضوع را تکذیب کرد و گفت که این فیلم برای پخش توسط این شبکه خریداری شده و در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است و صحنه ترامپ یکی از صحنه‌هایی است که حذف شده، زیرا این بخش "جزئی از طرح داستان" نیستند.

ترامپ در دهه ۸۰ و ۹۰ به خاطر حضور کوتاه خود در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بدنام بود. در سال ۲۰۱۷، مت دیمون از ادعای کلمبوس مبنی بر اصرار ترامپ بر حضور در فیلم‌هایی که در املاک و مستغلات وی تولید می‌شدند، حمایت کرد و به هالیوود ریپورتر گفت که چنین فیلم‌هایی اغلب در تدوین نهایی حذف می‌شدند.