﻿ جریمه زن و مادر بودن در مهد آزادی!

به طور کلی، بر اساس داده‌های میانگین درآمد از نظرسنجی جمعیت فعلی سرشماری، زنانی که در تمام طول سال کارمند تمام وقت بودند، به ازای هر دلار درآمد مردان در سال‌۲۰۲۰، ۸۳ سنت درآمد داشتند، یعنی زنان حدود ۱۷‌درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند.

اما همانطور که مرکز ملی حقوق زنان امریکا در اطلاعاتی جدید در مورد شکاف دستمزد اشاره کرده است، همه‌گیری بر اشتغال به ویژه بر افرادی که دستمزد پایینی می‌گیرند، تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، بخش اوقات متشکل از رستوران‌ها و هتل‌ها، با موجی از تعطیلی مشاغل مرتبط با بیماری همه‌گیر و کاهش تقاضا برای این خدمات

مواجه شد.

زنانی که در تمام سال‌۲۰۲۰ تمام وقت کار کرده‌اند، اغلب درآمد بالاتری نسبت به همتایان خود که شغل خود را از دست داده‌اند، داشته‌اند. داده‌های سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد شکاف دستمزد برخی گروه‌های زنان در مقایسه با سال‌۲۰۱۹ کاهش یافته است.

ساعت‌های بدون حقوق در مراقبت‌ها و جداسازی شغلی دلایلی برای شکاف دستمزد بین مردان و زنان است، البته توضیحات بالقوه دیگری نیز وجود دارد.

نگاهی به روند شکاف دستمزد زنان و مردان در امریکا

روز دستمزد برابر نشان می‌دهد زنان چند روز اضافی باید کار کنند تا آنچه مردان در سال قبل انجام داده‌اند به دست آورند. روز حقوق برابر امسال‌در ۱۵ مارس است.

مگان ویسنیوسکی از اداره سرشماری در پستی نوشت: «عوامل زیادی وجود دارد که ممکن است به تفاوت درآمد بین زنان و مردان کمک کند: سن، تعداد ساعات کار، حضور کودکان و تحصیلات. انواع مشاغل زنان و مردان و تفاوت درآمد بین این مشاغل نیز به شکاف در درآمد کلی کمک می‌کند.»

با داده‌های موجود مردان از سال‌۱۹۷۹، بیش از زنان درآمد داشته‌اند. بر اساس داده‌های درآمد هفتگی واقعی از اداره آمار کار، این شکاف در طول زمان کاهش یافته است.

در سه ماهه اول سال‌۱۹۷۹، متوسط درآمد هفتگی مردان ۱۶ ساله و بالاتر که تمام وقت کار می‌کردند، ۴۰۸ دلار و درآمد زنان ۲۵۱ دلار بود، یعنی درآمد هفتگی زنان ۵/۶۱ درصد درآمد هفتگی مردان بوده است. در طول سال‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده و در سه‌ماهه چهارم سال‌۲۰۲۱ درآمد هفتگی زنان ۳/۸۴ درصد از درآمد هفتگی مردان

بوده است. میانگین درآمد هفتگی زنان در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، ۹۲۸ دلار بوده که ۴/۸۴ درصد از درآمد مردان است. بر اساس داده‌های نظرسنجی جامعه امریکایی از اداره سرشماری ایالات‌متحده، شکاف دستمزد جنسیتی در ایالات‌متحده در سال‌۲۰۱۹ حدود ۱۹ درصد بود. این به این معنی است که زنی که حداقل ۱۶ سال سن دارد، یک شغل تمام‌وقت دارد و در تمام طول سال کار می‌کند و بخشی از جمعیت غیرنظامی شاغل است، ۸۱‌درصد همتای مرد خود درآمد دارد. با این حال، شکاف دستمزد بسته به ایالت متفاوت است.

به عنوان مثال، در وایومینگ، شکاف دستمزد جنسیتی ۶/۳۶ درصد است و این بزرگ‌ترین شکاف دستمزد در کشور بر اساس افرادی است که بخشی از جمعیت «تمام‌وقت، غیرنظامی شاغل در تمام طول سال ۱۶ سال و بالاتر با درآمد» هستند، یعنی متوسط درآمد زنانی که در این ایالت شاغلند ۴/۶۳ درصد درآمد مردان را تشکیل می‌دهند. در ۳۳ ایالت، بر اساس این مجموعه از داده‌های نظرسنجی جامعه امریکا، شکاف دستمزد جنسیتی بزرگ‌تر از شکاف دستمزد ملی است.

اکثر ایالت‌ها قوانینی را علیه تبعیض جنسیتی اجرا کرده‌اند و قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ از زنان در سطح فدرال حمایت می‌کند، با این حال نابرابری‌ها همچنان ادامه دارد.

ورمونت کمترین شکاف دستمزد را در سال‌۲۰۱۹ با ۹‌درصد داشت، زنان با شغل تمام‌وقت و در تمام طول سال با حداقل ۱۶ سال سن که در بخشی از جمعیت غیرنظامی شاغل هستند، میانگین حقوق‌شان ۴۶ هزارو ۶۴۱ دلار بوده است، در حالی که مردان ۵۱ هزارو ۲۴۱ دلار درآمد داشتند.

تأثیر نژاد و رنگ پوست بر دستمزد

به طور کلی، زنان سیاهپوست و اسپانیایی‌تبار در مقایسه با مردان سفیدپوست غیراسپانیایی با بیشترین شکاف دستمزد مواجه هستند.

بر اساس داده‌های سال‌۲۰۲۰، زنان سیاهپوست فقط ۶۴‌درصد از درآمد مردان سفیدپوست غیراسپانیایی را به دست آورده‌اند. همانطور که توسط اداره آمار ردیابی شده است، زنان اسپانیایی‌تبار می‌توانند از هر نژادی باشند و شکاف دستمزد آن‌ها بین مردان سفیدپوست غیراسپانیایی حتی بیشتر از زنان سیاهپوست است.

بر اساس گزارش آوریل ۲۰۱۶ که کمیته مشترک اقتصادی سنای دموکرات منتشر کرد، تفاوت بیشتر بین درآمد مردان سفیدپوست غیراسپانیایی و زنان رنگین‌پوست را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که «زنان رنگین‌پوست هم به دلیل جنسیت و هم به دلیل نژادشان از این شکاف درآمدی

رنج می‌برند.»

جاسمین تاکر، مدیر تحقیقات مرکز ملی حقوق زنان، قبلاً به Insider گفته بود که نژادپرستی و تبعیض جنسی به دلیل وجود شکاف دستمزد بین مردان سفیدپوست و زنان رنگین‌پوست کمک می‌کند.

عدم برخورداری زنان از حق فرزند

زنان دارای فرزند هیچ افزایش حقوقی دریافت نمی‌کنند، در حالی که مردان دارای فرزند پاداش دریافت می‌کنند.

در سال‌۲۰۱۵، درآمد زنان دارای فرزند تقریباً برابر با زنان بدون فرزند بود، به ترتیب ۷۲۷ و ۷۲۶ دلار در هفته. با این حال، پدران شاغل دارای فرزند حدود ۱۴۱ دلار بیشتر از مردان بدون فرزند درآمد داشتند.

این شکاف از آن زمان به آرامی در حال کاهش است، زیرا داده‌های سال‌۲۰۲۰ از اداره آمار کار نشان می‌دهد زنان دارای فرزند اکنون اندکی بیشتر از زنان بدون بچه زیر ۱۸ سال درآمد دارند.

درآمد مردان دارای فرزند افزایش می‌یابد و تفاوت بین دستمزد هفتگی آن‌ها معمولاً ۲۲۴ دلار بیشتر از همتایان بدون فرزند آن‌ها در سال ۲۰۲۰ بود.

برای زنان شاغل، تفاوت درآمد بین زنان دارای فرزند و بدون فرزند حداقل است. مادران شاغل در سال‌۲۰۲۰ تنها ۲۷ دلار بیشتر از سایر زنان شاغل درآمد داشتند. در حالی که این نابرابری را می‌توان به تفاوت در مشاغل و ساعات کاری بین مردان و زنانی که بچه دارند و آن‌هایی که بچه ندارند نسبت داد. گزارشی که در سال‌۲۰۱۶ توسط ستاد دموکرات کمیته مشترک اقتصادی سنا منتشر شد، می‌گوید که تفاوت‌هایی نیز در نحوه کار مادران و زنان وجود دارد. پدران توسط مدیریت

درک می‌شوند.

جریمه مادری!

بر اساس این گزارش، برخی کارفرمایان ممکن است مادری را به عنوان «نشانه‌ای از سطوح پایین تعهد و شایستگی حرفه‌ای» بدانند. از سوی دیگر، پدران شاغل ممکن است به عنوان دارای «افزایش تعهد کاری و ثبات» در نظر گرفته شوند.

گزارش اخیر شکاف دستمزد از Payscale بر «جریمه مادری» که برخی از زنان شاغل با آن مواجه هستند، تأکید می‌کند.

«وقتی همه چیز را برابر بدانیم، مادران به ازای هر دلاری که پدرانی با ویژگی‌های شغلی یکسان به دست می‌آورند، ۹۸/۰ دلار دریافت می‌کنند.»

شکاف پرداختی کنترل‌نشده در این گزارش برای مردان و زنانی که پدر و مادر نیستند ۸۸/۰ دلار بود که این فاصله کمتر از ۷۴/۰ دلار بین والدین است.

درآمد زنان در طول زندگی کمتر از مردان است. شکاف دستمزد جنسیتی برای کارگران در طول زندگی وجود دارد.

با استفاده از داده‌های سرشماری از برنامه IPUMS مرکز جمعیت مینه‌سوتا، دریافتیم که به طور میانگین، کارگران مرد تمام وقت در تمام سال، در هر سال سنی بیشتر از همتای زن خود درآمد دارند.

این شکاف برای کارگران جوان کمتر است، به طوری که زن ۲۵ ساله متوسط حدود ۱/۹۱ درصد از میانگین مردان ۲۵ ساله را دریافت می‌کند. در همین حال، میانگین درآمد زن ۵۰ ساله تنها ۹/۷۶ درصد از همتای مرد ۵۰ ساله خود است.

بر اساس گزارش سنا، زنان بالای ۷۵ سال تقریباً دو برابر بیشتر در معرض فقر هستند. بسیاری از زنان در آن سن در جوانی کار نمی‌کردند، بنابراین منابع درآمد بازنشستگی کمتری نسبت به مردان هم‌سن خود دارند.

در سال‌۱۹۵۰ حدود ۳۴‌درصد از زنان امریکایی در نیروی کار در مقایسه با حدود ۸۶‌درصد از مردان بر اساس دفتر آمار کار بودند. تا سال‌۱۹۸۰، این اعداد به ترتیب ۵۲‌درصد و ۷۷‌درصد بودند- و اعداد از آن زمان تا حد زیادی کاهش

یافته است.

بیماری همه‌گیر کرونا منجر به بیکاری برخی کارگران شده است. تعطیلی مدارس و مهدکودک‌ها در طول همه‌گیری باعث شد بسیاری از زنان تصمیم به ترک نیروی کار بگیرند، زیرا وظایف مراقبت همچنان عمدتاً بر عهده زنان است، همانطور که برای چندین دهه اینگونه بوده است. با نگاهی به داده‌های نیروی کار برای زنان ۲۰ ساله و بالاتر، زنان هنوز به سطح قبل از همه‌گیری خود بازنگشته‌اند. نرخ مشارکت نیروی کار برای زنان ۲۰ ساله و بالاتر در فوریه ۲۰۲۲، ۵۸ درصد بود که کمتر از نرخ ۳/۵۹ درصد در فوریه ۲۰۲۰ بود.

استفاده اندک از زنان در سطوح مدیریتی

تعداد زنانی که در شرکت‌ها به بالاترین سطوح ارتقا یافته‌اند، سوگیری‌های ناخودآگاه را نشان می‌دهد.

تعداد بسیار کمی از زنان مدیر عامل شرکت‌های بزرگ یا در مجموعه سطح C از مدیران شرکت‌های بزرگ امریکا هستند.

داده‌های مطالعه‌ای که توسط McKinsey and Company و LeanIn. Org جمع‌آوری شده است نشان می‌دهد چگونه مردان ارتقا پیدا می‌کنند، در حالی که زنان در کنار راه قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش ۲۰۲۱، حدود یک‌چهارم مدیران سطح C زن بودند. همچنین زنان رنگین‌پوست در سطح اجرایی کمتر حضور دارند و ۴‌درصد از C- suite را تشکیل می‌دهند.

داده‌های گزارش ۲۰۲۱ از ۴۲۳ شرکت در ایالات‌متحده و کانادا آمده است و «۸۸ شرکت در مورد تجربیات محل کار آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و ما با زنان از نژاد‌ها و قومیت‌های مختلف، زنان LGBTQ+ مصاحبه کردیم.»

این گزارش حاکی از آن است که زنان بیشتری در پست‌های ارشد کار می‌کنند، اما هنوز برای زنان دشوار است که از مشاغل ابتدایی به سمت‌های بالاتر بروند. بر اساس این گزارش، به ازای هر ۱۰۰ مرد ارتقایافته به سمت مدیریت، ۸۶ زن ارتقا یافته است.

اما گام‌هایی برای زنان رنگین‌پوست از نظر پیشرفت در حرفه‌شان برداشته شده است.

تاکر در مصاحبه‌ای با Insider تأکید کرد که حضور زنان در صدر چقدر مهم است. به عنوان مثال، او اشاره کرد که تعداد زیادی از زنان به عنوان پرستار و دستیار بهداشت در خانه مشغول کار هستند، اما زنان به عنوان مدیران در مراقبت‌های بهداشتی کمتر حضور دارند.

این گفته تاکر می‌تواند برای زنان به این معنا باشد که «سیاست‌های موجود در محل کار منعکس‌کننده نیاز‌های زنان نیست و این باعث می‌شود آن‌ها کار را ترک کنند یا به دنبال کار جدید بروند یا کار را به طور کامل کنار بگذارند.»

بر اساس گزارش‌ها زنان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ تنها ۱۰‌درصد از C- suite و ۸‌درصد از پست‌های هیئت اجرایی را تشکیل می‌دهند.

میزان شکاف دستمزد در مشاغل گوناگون

بر اساس داده‌های سال‌۲۰۱۹، شکاف دستمزد در برخی صنایع بیشتر است.

صنعت ساخت‌وساز کمترین شکاف را داشت؛ جایی که زنان ۳/۹۶ درصد از آنچه مردان بر اساس داده‌های سال‌۲۰۱۹ به دست آوردند، درآمد داشتند. طبق داده‌های نظرسنجی جامعه امریکا، متوسط درآمد زنان در ساخت‌وساز ۴۶ هزارو ۸۰۸ دلار بود که نزدیک درآمد مردان ۴۸ هزارو ۶۰۵ دلار

بود. از سوی دیگر، صنعت مالی و بیمه بیشترین شکاف را داشتند که زنان ۲/۵۹ درصد از درآمد مردان را به دست آوردند. درآمد متوسط برای مردان در این صنعت ۹۰ هزارو ۵۵۸ دلار بود در حالی که زنان ۵۳ هزارو ۶۲۹ دلار درآمد دارند.

اگرچه بر اساس داده‌های اداره سرشماری، شکاف دستمزد در ساخت‌وساز بسیار کم است، اما زنان در این صنعت کمتر حضور دارند.

منبع: www. businessinsider. com/gender- wage- pay- gap- charts- ۲۰۱۷- ۳