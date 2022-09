هرچند اغتشاشات اخیر ظاهراً به‌عنوان حمایت از فوت خانم مهسا امینی آغازشده، اما روزبه‌روز نقش گروهک‌ها، خصوصاً تجزیه‌طلبان در هدایت و پیشبرد آن آشکارتر شد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تأثیر گروه‌های جدایی‌طلب قومیتی را باید در شعار اصلی گروه‌های اغتشاشگر دانست.

شعار «زن، زندگی، آزادی» هرچند ظاهراً شعاری نرم به شمار می‌آید، اما در واقع شعار اصلی جریان تجزیه‌طلب کردی است. «زن، زندگی، آزادی» یا اصل آن «ژن، ژیان، ئازادی» را اولین بار عبدالله اوجالان رهبر پ. ک. ک مطرح کرد و از سوی انشعابات این گروه در ترکیه، عراق، ایران و سوریه مورد استفاده قرار گرفت. اوجالان و گروهش به دنبال جدایی کردستان ایران، عراق، ترکیه و سوریه و ایجاد کشوری موهوم به نام کردستان بوده‌اند.

جریانات تجزیه‌طلب کردی از دیرباز از زنان به‌عنوان ابزار‌های جذب نیرو استفاده کرده و معمولاً در بدنه تیم‌های عملیاتی خود از حضور تعدادی از زنان برای عادی‌سازی فعالیت‌ها و نیز ایجاد جاذبه جنسی برای مردان گروهک بهره می‌برده‌اند. این شعار و ترجمه فارسی آن از سوی هواداران این گروه در مراسم تدفین خانم امینی در سقز و نیز سنندج سر داده شد و به دنبال آن برخی از هواداران این گروهک این شعار را در میان تجمع دانشجویان دانشگاه تهران سر دادند و متأسفانه در بقیه نقاط کشور نیز استفاده شد، بی‌آنکه شاید بسیاری از مردم از ماهیت تجزیه‌طلبانه این شعار مطلع باشند.

گفتنی است جریانات تجزیه‌طلب کردی هرچند از «زن» در شعار به‌عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کنند، اما کوچک‌ترین ارزشی برای مقام زن قائل نیستند، به‌گونه‌ای که شخص اوجالان در تجربه علنی‌اش بدرفتاری با یک زن را ثابت کرده است و او کسی نیست جز کثیره، همسر اول اوجالان و از بنیان‌گذاران پ. ک. ک. کثیره به خاطر بی‌بندوباری‌های جنسی اوجالان با دختران اعضای پ. ک. ک در دره بقاع لبنان شدیداً از وی انتقاد کرد و حتی در چند مورد بدون کنترل خشم خود، دختران سوژه را در ملأعام مورد هجوم فیزیکی قرار داد. کثیره ناچار شد از اوجالان طلاق بگیرد و از همان آغاز کار پ. ک. ک تاکنون در سوئد در سکوت زندگی کند. مایکل گونتر نویسنده امریکایی کتاب The Kurds and the Future of Turkey درباره روابط جنسی اوجالان با دختران عضو پ. ک. ک به صراحت به موارد مستندی اشاره می‌کند. عبدالرحمن حاجی احمدی سرکرده پژاک نیز با یک زن آلمانی ازدواج کرد، اما این زن به خاطر فساد اخلاقی حاجی احمدی از وی طلاق گرفت و تنها دخترش نیز به خاطر فساد اخلاقی حاجی احمدی و به روایتی به خاطر تجاوز حاجی احمدی دست به خودکشی زد. معروف است که حاجی احمدی بادیگارد‌های محافظ خود را از میان دختران جوان انتخاب می‌کند.

پ. ک. ک و پژاک در حالی درباره ارزش و مقام زن صحبت می‌کنند که خودشان از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق دختران برای گروه‌های مافیایی جهت بهره‌کشی جنسی هستند. سازمان حقوق بشر اروپا و پلیس بین‌الملل بار‌ها در گزارش‌های خود به موضوع فروش دختران توسط پ. ک. ک و پژاک به گروه‌های مافیایی به‌ویژه باند‌های مافیایی کوزوویی اشاره کرده‌اند.