﻿ صادرات نفت ایران به ونزوئلا به روزانه ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یافت

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: یکی از سیاست‌های وزارت نفت برای ایمن‌سازی صادرات نفت ایران، سهامدار شدن در پالایشگاه‌های فراسرزمینی است که بعد از سفر وزیر نفت به کشور‌های آمریکای لاتین در اردیبهشت‌ماه سال جاری محقق شد.



جواد اوجی وزیر نفت با اشاره به سهامدار شدن ایران در پالایشگاه‌های ونزوئلا اظهار داشت: در وزارت نفت همواره یکی از بحث‌ها از سال‌های دور این بود که «پالایشگاه فراسرزمینی» داشته باشیم و خوشبختانه در سفر به کشور‌های آمریکای لاتین یکی از دستاورد‌های خیلی خوب عقد قرارداد در زمینه استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های نفتی این کشور‌ها بود.



وی گفت: خیلی از این پالایشگاه‌ها به‌دلیل تحریم، دچار مشکل بودند و کارشناسان خارجی این پالایشگاه‌ها را ترک کرده بودند و در بهره‌برداری، تعمیرات و اورهال این پالایشگاه‌ها مشکل ایجاد شده بود و از آن زمان با ظرفیت اسمی کار نمی‌کنند. در این پالایشگاه‌ها، با صادرات نفت خام سنگین که مشتری کمتری دارد، نفت ما می‌تواند با نفت فوق سنگین آن‌ها ترکیب شود.



*ایران سهامدار دو پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا



طبق گزارش خبرگزاری‌های داخلی و خارجی ایران قصد دارد در دو پالایشگاه ونزوئلا به نام «ال‌پالیتو» و «پاراگوانا» که کوچکترین و بزرگترین پالایشگاه این کشور هستند، سهامدار شود (جدول ۱).



بعد از سفر وزیر نفت به ونزوئلا جریان صادرات نفت ایران به کاراکاس برقرار شد و رویترز با استناد به مدارک شرکت دولتی نفت ونزوئلا نوشت، این کشور واردات نفت سنگین ایران برای تامین نیاز پالایشگاه‌های داخلی را شروع کرده است.







*صادرات نفت خام ایران به ونزوئلا چهار برابر می‌شود



در هفته جاری، رویترز در گزارشی با عنوان «Iran boosts crude supply to Venezuela for refining, freeing up exportable oil» اعلام کرد: ایران در حال افزایش عرضه یک عیار نفت خام است که ونزوئلا از آن برای افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌های قدیمی خود استفاده می‌کند و نفت داخلی را برای صادرات آزاد می‌کند.



در ادامه آورده شده است: این مبادله از ماه می (دو ماه پیش) زمانی که شرکت‌های دولتی هر دو کشور پس از کار قبلی در بزرگترین تاسیسات این کشور، قراردادی را برای بازسازی پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا منعقد کردند، رشد کرد.



رویترز عنوان می‌کند: شرکت نفت دولتی PDVSA ونزوئلا قرار است ۴ میلیون بشکه نفت خام سنگین ایران را در این ماه دریافت کند که نسبت به ۱.۰۷ میلیون بشکه وارداتی در ژوئن و حجمی مشابه با ماه مه افزایش یافته است. ونزوئلا همچنین به واردات حدود ۲ میلیون بشکه در ماه میعانات گازی ایران ادامه داده است که به افزایش تولید مخلوط‌های صادراتی کمک می‌کند.



در نتیجه طبق گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به ونزوئلا به ۶ میلیون بشکه در ماه معادل ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، درحالی که این رقم در دولت قبلی صفر بود.