سرویس جامعه جوان آنلاین: جعفر میعادفر درباره کمبود آمبولانس در مجموعه اورژانس کشور و راهکار‌ها برای حل این مشکل اظهارکرد: بعد از نیروی انسانی مهم‌ترین حوزه کاری ما ناوگان آمبولانسی ماست و در واقع اگر هر کدام از این دو بخش، یعنی نیروی انسانی و ناوگان آمبولانسی مختل شود، کار دیگری هم مختل می‌شود.



وی با بیان اینکه بالای ۹۵ درصد از ناوگان آمبولانسی اورژانس کشور در حوزه فوریت‌های پزشکی از نوع تیپ B است، گفت: یک درصد محدودی از آمبولانس‌ها هم از نوع تیپ C است که ما برای افزایش این آمبولانس‌ها برنامه ریزی کرده‌ایم.



رییس سازمان اورژانس کشور درباره تفاوت آمبولانس‌های تیپ B و تیپ C گفت: هر دو آمبولانس استاندارد هستند و شرایط لازم را دارند. اما آمبولانس‌های تیپ C دارای خدمات ویژه‌تری است و معمولا برای انتقال بیماران یا مجروحان بدحال به مراکز تخصصی‌تر درمان از آن‌ها استفاده می‌شود. گاهی لازم است بیماران بدحال با تجهیزات و امکانات ویژه تری منتقل شوند که به این آمبولانس‌ها تیپ C می‌گویند.



میعادفر نوسازی آمبولانس‌ها را نیز اولویت دیگر سازمان اورژانس کشور برشمرد و گفت: این اقدام در واقع یک مسکن موضعی است، دولت در این خصوص اعتباری قرار داده و امیدواریم بتوانیم بخشی از آمبولانس‌های قدیمی را بازسازی و نوسازی کنیم و از آن‌ها در ناوگان آمبولانسی کشور استفاده کنیم.



وی از برنامه ریزی بلندمدت برای خرید آمبولانس جدید نیز خبر داد و به ایسنا گفت: متاسفانه تحریم ها، کرونا و ... از جمله مواردی است که باعث شد تا حدود سه سال اخیر نتوانیم آمبولانس جدیدی وارد کشور کنیم. ما به دنبال این هستیم تا با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را در بودحه ۱۴۰۱ پیش بینی کنیم.



رییس اورژانس کشور اضافه کرد: پیش بینی خرید حدود ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس در یک برنامه چهار ساله انجام شده و ما امیدواریم که بتوانیم سالی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس جدید را وارد مجموعه اورژانس کنیم.



میعادفر در پایان ابراز امیدواری کرد که با مجموع اقدامات انجام شده، بخش اعظمی از مشکلات ناشی از کمبود آمبولانس حل شود.