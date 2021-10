سرویس جامعه جوان آنلاین: درختان خرمالو منشا چینی دارند و هزاران سال است که به دلیل میوه‌های خوشمزه و چوب زیبا کاشته می‌شوند.



میوه خرمالو به خاطر طعم شیرین و شبیه عسل آن مشهور است. صد‌ها گونه معروف از درخت خرمالو در جهان وجود دارد. خرمالو‌های نارس به دلیل وجود ماده شیمیایی به نام تانن، طعم گس و تلخی به میوه نارس می‌دهد. خرمالو‌ها باید قبل از مصرف کاملا رسیده باشند.



خرمالو را می‌توان به چند نوع تازه، خشک یا پخته مصرف کرد و معمولاً در سراسر جهان در ژله، نوشیدنی، پای و پودینگ استفاده می‌شود. خرمالو نه تنها خوشمزه است، بلکه سرشار از مواد مغذی است که می‌تواند از جهات مختلف برای سلامتی شما مفید باشد.



در اینجا ۷ فایده خرمالو از جمله نحوه استفاده از آن‌ها در رژیم غذایی را به شما معرفی می‌کنیم.



۱-سرشار از مواد مغذی

خرمالو اگرچه از نظر اندازه کوچک است، اما دارای مقدار قابل توجهی مواد مغذی است برای مثال در یک خرمالو به وزن ۱۶۸ گرم مواد مغذی زیر وجود دارد.



خرمالو



کالری: ۱۱۸



کربوهیدرات: ۳۱ گرم



پروتئین: ۱ گرم



چربی: ۰.۳ گرم



فیبر: ۶ گرم



ویتامین آ: ۵۵ درصد



ویتامین سی: ۲۲ درصد



ویتامین E:۶ درصد



ویتامین کا: ۵ درصد



ویتامین B ۶:۸ درصد



پتاسیم: ۸ درصد



مس: ۹ درصد



منگنز: ۳۰ درصد



این میوه‌های رنگارنگ کم کالری و مملو از فیبر هستند که آن‌ها را به یک غذای مناسب برای کاهش وزن تبدیل می‌کند. به غیر از ویتامین‌ها و مواد معدنی، خرمالو حاوی طیف وسیعی از ترکیبات گیاهی از جمله تانن، فلاونوئید‌ها و کاروتنوئید‌هاست که می‌تواند بر سلامت شما تأثیر مثبت بگذارد.



۲-منبعی از آنتی اکسیدان‌ها

خرمالو حاوی ترکیبات گیاهی مفیدی است که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند. آنتی اکسیدان‌ها با مقابله اکسیداتیو، فرایندی که توسط مولکول‌های ناپایدار به نام رادیکال‌های آزاد ایجاد می‌شود، از آسیب سلولی جلوگیری کرده یا آن را کند می‌کند.



استرس اکسیداتیو با برخی بیماری‌های مزمن از جمله بیماری‌های قلبی، دیابت، سرطان و بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر ارتباط دارد. خوشبختانه، مصرف غذا‌های غنی از آنتی اکسیدان مانند خرمالو می‌تواند به مبارزه با استرس اکسیداتیو کمک کرده و خطر ابتلا به برخی بیماری‌های مزمن را کاهش دهد.



رژیم‌های غذایی سرشار از فلاونوئید‌ها، آنتی اکسیدان‌های قدرتمندی هستند که در پوست و گوشت خرمالو یافت می‌شوند، این آنتی اکسیدان‌ها با کاهش میزان بیماری‌های قلبی، کاهش ذهنی مرتبط با سن و سرطان ریه ارتباط دارند.



خرمالو همچنین سرشار از آنتی اکسیدان‌های کاروتنوئیدی مانند بتاکاروتن است، رنگدانه‌ای که در بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات رنگ روشن یافت می‌شود. مطالعات رژیم غذایی سرشار از بتاکاروتن را با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، سرطان ریه، سرطان روده بزرگ و بیماری‌های متابولیک مرتبط دانسته اند.



علاوه بر این، یک مطالعه روی بیش از ۳۷۰۰۰ نفر نشان داد افرادی که در رژیم غذایی خود مقدار زیادی از بتاکاروتن دریافت کرده اند، به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را کاهش یافته است.



۳-کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی

بیماری‌های قلبی عامل اصلی مرگ در سراسر جهان است و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد، خوشبختانه با کاهش عوامل خطرساز مانند رژیم غذایی ناسالم می‌توان از اکثر انواع بیماری‌های قلبی جلوگیری کرد. ترکیب قوی مواد مغذی موجود در خرمالو، آن‌ها را به یک انتخاب عالی برای تقویت سلامت قلب تبدیل می‌کند.



خرمالو حاوی آنتی اکسیدان‌های فلاونوئیدی از جمله کوئرستین و کامفرول است. مصرف رژیم غذایی سرشار از فلاونوئید‌ها در چندین مطالعه با کاهش خطر بیماری‌های قلبی مرتبط بوده است. یک مطالعه روی بیش از ۹۸۰۰۰ نفر نشان داد افرادی که بیشترین میزان مصرف فلاونوئید‌ها را داشتند، ۱۸ درصد کمتر از افرادی که میزان کمتری در رژیم غذایی خود از این ماده مغذی استفاده کرده اند مبتلا به سکته قلبی شده اند. علاوه بر این، تانن‌هایی که به خرمالو‌های نارس تلخی دهان دار می‌دهند ممکن است فشار خون را کاهش دهند.



۴-کاهش التهاب بدن

بیماری‌هایی مانند بیماری قلبی، آرتریت، دیابت، سرطان و چاقی همه با التهاب مزمن مرتبط هستند. انتخاب غذا‌هایی که حاوی ترکیبات ضدالتهابی بالایی هستند می‌تواند به کاهش التهاب و کاهش خطر بیماری کمک کند. خرمالو منبع عالی از آنتی اکسیدان قوی ویتامین C است. در حقیقت، یک خرمالو حاوی ۲۰ درصد از میزان توصیه شده روزانه است.



ویتامین C از سلول‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند و با التهاب بدن مبارزه می‌کند. ویتامین C با اهدای الکترون به این مولکول‌های ناپایدار آسیب رادیکال‌های آزاد را کاهش می‌دهد، بنابراین آن‌ها را خنثی کرده و از آسیب بیشتر آن‌ها جلوگیری می‌کند.



به علاوه، مطالعات نشان داده دریافت رژیم غذایی بیشتر ویتامین C را با کاهش خطر بیماری‌های التهابی مانند بیماری‌های قلبی، سرطان پروستات و دیابت مرتبط کرده است. خرمالو همچنین حاوی کاروتنوئید‌ها، فلاونوئید‌ها و ویتامین E است که همه آن‌ها آنتی اکسیدان‌های قوی هستند و با التهاب بدن مبارزه می‌کنند.



۵-غنی از فیبر

غذا‌های سرشار از فیبر محلول مانند میوه‌ها و سبزیجات می‌توانند با دفع مقادیر اضافی کلسترول، سطح کلسترول بالا را کاهش دهند. خرمالو یک میوه پر فیبر است که ثابت شده است سطح کلسترول سبک خون را کاهش می‌دهد.



یک مطالعه نشان می‌دهد، بزرگسالانی که سه بار در روز کلوچه حاوی فیبر خرمالو را به مدت ۱۲ هفته مصرف می‌کردند، کاهش قابل توجهی در کلسترول‌های سبک خون داشتند. فیبر در حرکات منظم روده تاثیرگذار است و می‌تواند به کاهش سطح بالای قند خون کمک کند.



مطالعه بر روی ۱۱۷ فرد مبتلا به دیابت نشان داد که افزایش مصرف فیبر محلول در رژیم غذایی باعث بهبود قابل توجه سطح قند خون می‌شود؛ علاوه بر این، فیبر به تقویت باکتری‌های مفید در روده شما کمک می‌کند که می‌تواند بر سلامت دستگاه گوارش و سلامت کلی شما تأثیر مثبت بگذارد.



۶-به بینایی کمک می‌کند

خرمالو حاوی مقدار زیادی ویتامین A و آنتی اکسیدان است که برای سلامت چشم بسیار مهم هستند. در حقیقت، یک خرمالو ۵۵ درصد از میزان توصیه شده ویتامین A را تامین می‌کند. ویتامین A از عملکرد قرنیه پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این خرمالو هاوی پروتئینی به نام رودپسین است که برای بینایی مهم و ضروری است.



خرمالو حاوی لوتئین و زاگزانتین است که آنتی اکسیدان‌های کاروتنوئیدی هستند و باعث تقویت بینایی می‌شوند. این مواد در سطح بالایی در شبکیه، یک لایه بافت حساس به نور در پشت چشم، یافت می‌شوند.



رژیم‌های غنی از لوتئین و زاگزانتین ممکن است خطر ابتلا به برخی بیماری‌های چشمی، از جمله دژنراسیون ماکولای مرتبط با سن را کاهش دهد، این بیماری بر شبکیه چشم تأثیر می‌گذارد و می‌تواند باعث از دست دادن بینایی شود.



۷- میوه‌ای مناسب برای اضافه کردن به رژیم غذایی

خرمالو را می‌توان به انواع غذا‌ها اضافه کرد، این میوه‌ها را می‌توان تازه و به عنوان یک میان وعده ساده میل کرد.



- خرمالو را روی سالاد بریزید تا طعم خوبی به آن دهد.



- ماست صبحانه یا بلغور جو دوسر را با خرمالوی تازه یا پخته شده به منظور طعم شیرینی طبیعی استفاده کنید.



- خرمالو را در فر قرار داده و به عنوان یک دسر ساده و خوشمزه میل کنید.



- برای تهیه یک سالاد میوه خوشمزه با انواع توت‌ها و مرکبات ترکیب کنید.



- خرمالو را کوبیده و بعنوان پیش غذا خوشمزه سرو کنید.



- خرمالو را با مرغ یا گوشت بپزید تا ترکیب طعم بی نظیری داشته باشد.



- خرمالو یخ زده را اسموتی کرده و مصرف کنید.