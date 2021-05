به گزارش جوان آنلاین ، طرح پژوهشی "تاثیر ۶ هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح پروتئین‌های عامل ریبوزیلاسیون ۶-ADP و سیتوکروم C در بافت چربی احشائی موش‌های صحرایی نر ویستار" توسط دکتر محمد شریعت زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام انجام شد..

بر اساس این پژوهش، بافت چربی احشایی (VAT) به عنوان یکی از تنظیم گر‌های متابولیسم در حالت بیماری و سلامتی بدن شناخته می‌شود و در اعمال متعدد فیزیولوژیک دخیل است. همچنین مشخص شده که تمرینات ورزشی از جمله تمرینات تناوبی شدید (HIIT) می‌تواند اثر ژرف و سودمندی بر متابولیسم و شکل پذیری بافت چربی داشته باشد و ازین رو منجر به بهبود سلامت گردد. علاوه بر این مطالعات بسیاری گزارش کرده اند که تمرینات ورزشی با افزایش محتوی میتوکندریایی موجب قهوه‌ای شدن بافت چربی و در نتیجه بهبود متابولیسم گلوکز و اسید‌های چرب می‌گردد.

عامل ریبوزیلاسیون ADP-۶ (Arf۶) یکی از عوامل تاثیرگذار بر متابولیسم بافت چربی و هومئوستاز گلوکز در بافت چربی است. با این حال بر اساس دانش ما پژوهشی در مورد بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر سطوح این پروتئین وجود ندارد و پژوهش حاضر اولین مطالعه‌ای است که به بررسی اثر HIIT بر سطوح پروتئین Arf۶ و ارتباط آن با سطوح میتوکندریایی (سیتوکروم C (CytC)) می‌پردازد.

در این تحقیق دوازده موش سفید صحرایی نر ویستار با محدوده وزنی ۱۰±۲۶۰ گرم به روش تصادفی ساده به دو گروه کنترل (C) و تمرین (HIIT) تقسیم شدند. پروتکل تمرین ورزشی شامل فعالیت‌های تناوبی با شدت ۹۰-۸۵ درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، به مدت ۶ هفته و ۵ جلسه در هفته که بر روی نوارگردان مخصوص جوندگان انجام شد، بود. دو روز پس از آخرین جلسه تمرینی، آزمودنی¬ها بی¬هوش و بافت چربی احشایی استخراج و سطوح Arf۶ و CytC بوسیله روش ایمونوهیستوشیمیائی اندازه گیری شد. پس از تائید طبیعی بودن توزیع داده‌ها با آزمون شاپیرو- ویلک، میانگین مقادیر پروتئین‌های Arf۶ و CytC در بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی گروه C و HIIT با استفاده از آزمون t مستقل اندازه گیری شد. مشاهده شد که HIIT منجر به افزایش معنی دار سطوح پروتئین Arf۶ و CytC در بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نسبت به گروه کنترل می‌گردد. به نظر می‌رسد سطوح افزایش یافته این دو پروتئین در اثر HIIT احتمالاً منجر به بهبود متابولیسم چربی و افزایش برداشت گلوکز توسط VAT گردد.

در پژوهش حاضر مشاهده شد که فعالیت ورزشی به شکل تمرینات تناوبی شدید با افزایش سطوح پروتئین‌های Arf۶ و CytC در بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی مرتبط است. سطوح افزایش یافته این دو پروتئین در اثر HIIT احتمالاً منجر به بهبود متابولیسم و هومئوستاز گلوکز می‌گردد.