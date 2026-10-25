کد خبر: 1386705
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه تاریخ از سرگیری مذاکرات اوکراین را اعلام کرد

3 دستیار کرملین گفت روسیه آماده است تا مذاکرات سه‌جانبه با میانجیگری آمریکا در مورد حل‌وفصل بحران اوکراین را پس از ۴ نوامبر (۱۳ آبان ماه) از سر بگیرد.

جوان آنلاین: یوری اوشاکوف، دستیار کرملین عصر یکشنبه در مصاحبه‌ای با پاول زاروبین، روزنامه‌نگار برجسته روسی عنوان کرد: روسیه آماده بود تا مذاکرات را پس از انتخابات دومای دولتی که از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر برگزار شد، از سر بگیرد، اما اوکراین این ترتیب را مختل کرد.

به گزارش ایسنا، دستیار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه تاکید کرد: مهلت بعدی ۴ نوامبر است، یک تعطیلات بزرگ برای ما. پس از آن، ما آماده از سرگیری مذاکرات خواهیم بود.

روسیه در ۴ نوامبر روز وحدت ملی را جشن می‌گیرد. اوشاکوف روز جمعه گفت که ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی به عنوان محل بالقوه‌ای برای رایزنی‌های سه‌جانبه در نظر گرفته شده است.

روز پنجشنبه، ولادیمیر پوتین آمادگی روسیه را برای از سرگیری تماس‌های سه‌جانبه در مورد اوکراین با هدف بحث در خصوص تضمین‌های امنیتی برای روسیه و اوکراین پس از دستیابی به یک توافق صلح قطعی، مجددا تایید کرد. پوتین خاطرنشان کرد که هرگونه بحثی در مورد این موضوع همچنین باید به ساختار امنیت اروپا به‌طور کلی بپردازد.

یوری اوشاکوف همچنین در ادامه اظهاراتش عنوان کرد که تدارک و سازماندهی نشست آتی بین پوتین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در حاشیه اجلاس اپک آغاز شده است.

وی افزود: فعلا در مورد دیدار دوجانبه پوتین و ترامپ در حاشیه اجلاس اپک توافقی حاصل نشده است، اما چنین اجلاس‌های بین‌المللی بزرگی فرصت‌های فراوانی برای برقراری ارتباط فراهم می‌کنند. همچنین، حضور پوتین در اجلاس گروه ۲۰ در میامی آمریکا به نتیجه اجلاس اپک در شنژن چین بستگی دارد. فضای سیاسی کلی در ایالات متحده نسبت به روسیه بسیار نامطلوب است، با این حال دولت ترامپ درک می‌کند که تعامل با روسیه بهتر از رویگردانی از این تعامل است.

دستیار کرملین درباره دخالت اروپا در روابط مسکو و واشنگتن خاطرنشان کرد: دخالت اروپا در درگیری و تلاش‌های کشور‌های اروپایی برای حمایت از کی‌یف مسئله‌ای کلیدی در حل‌وفصل بحران اوکراین است. پس از اجلاس انکوریج، مسکو این تصور را داشت که واشنگتن می‌تواند کی‌یف را مجبور به اجرای شروط مربوطه برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین کند، اما توافق احتمالی صلح روسیه و اوکراین هنوز نیاز به کار بیشتری دارد.

برچسب ها: روسیه ، مذاکرات ، اوکراین
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