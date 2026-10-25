پایگاه نظامی مخفی عربستان در شبوه یمن

شبکه المسیره یمن فاش کرد که یک پایگاه نظامی مستحکم و زیرزمینی متعلق به عربستان سعودی در استان شبوه را شناسایی کرده است؛ پایگاهی که محل استقرار نیرو‌های سعودی و مرکز فرماندهی، آموزش و پشتیبانی نظامی است.

جوان آنلاین: شبکه المسیره یمن اعلام کرد که تصاویر و اطلاعات اختصاصی به‌دست‌آمده از یک پایگاه نظامی زیرزمینی عربستان در اردوگاه «مرّه» در استان شبوه، جزئیاتی از ساختار و فعالیت‌های این مرکز را آشکار می‌کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش این شبکه، اردوگاه مرّه میان شهرستان‌های عتق و نصاب قرار دارد و از مراکز مهم مدیریت نیرو‌ها و تحرکات نظامی عربستان در شبوه و بخش‌هایی از استان مأرب به شمار می‌رود.

المسیره فاش کرد که افسران و سربازان سعودی در این پایگاه، مراسم روز ملی عربستان را برگزار کرده‌اند و حضور در این مراسم عمدتاً به نیرو‌های سعودی محدود بوده است.

این شبکه همچنین گزارش داد که تصاویر منتشرشده هویت شماری از فرماندهان و افسران سعودی مستقر در پایگاه را آشکار می‌کند.

طبق این گزارش، سرتیپ مصلح العتیبی فرمانده این پایگاه و مسوول نظامی عربستان در استان شبوه است و سرتیپ سلطان الجش نیز به‌عنوان معاون او فعالیت می‌کند.

بر اساس این گزارش، افسران ستاد ارتش عربستان مسوولیت بخش‌های برنامه‌ریزی، عملیات، اطلاعات، پشتیبانی و ارتباطات را بر عهده دارند و نیرو‌های محلی وابسته به عربستان نیز در این ساختار حضور دارند. المسیره همچنین از حضور فوزی السعدی، که این شبکه او را فرمانده نیرو‌های دفاع شبوه معرفی کرده، در مراسم یادشده خبر داد.

این شبکه شمار نیرو‌های سعودی مستقر در اردوگاه مرّه را حدود ۱۵۰ افسر و سرباز اعلام کرد و گزارش داد که این پایگاه بیش از چهار کیلومتر مربع وسعت دارد و شامل پادگان‌ها، تأسیسات پشتیبانی و محل نگهداری هواپیما‌ها است.

المسیره همچنین گزارش داد که این مرکز به محل نگهداری تجهیزات رصد و اخلال الکترونیکی و پهپاد‌های شناسایی تبدیل شده و طی سال گذشته نیز انبار‌های مستحکم تسلیحاتی و تأسیسات نظامی جدیدی در آن ایجاد شده است.

طبق گزارش این شبکه، احداث محل فرود هواپیما در نزدیکی اردوگاه نیز بخشی از روند گسترش پایگاه بوده است.

در ادامه گزارش آمده است که نیرو‌های سعودی مستقر در شبوه از طریق یک سامانه فرماندهی و عملیات مشترک در منطقه شروره عربستان هدایت می‌شوند. این سامانه نیز به ساختار جدید فرماندهی در وزارت دفاع عربستان در ریاض متصل است؛ ساختاری که فهد السلمان هدایت آن را بر عهده دارد.

این شبکه در ادامه گزارش داد که پایگاه مرّه بخشی از شبکه گسترده‌تر پایگاه‌های نظامی عربستان در مناطقی از یمن، از جمله مأرب و عدن، است و توسعه آن، این مرکز را به پایگاهی چندمنظوره برای فرماندهی، آموزش و پشتیبانی نظامی تبدیل کرده است.