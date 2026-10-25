کمیته‌های مقاومت فلسطین با محکوم کردن تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و حمله جنایتکارانه به دانشگاه اسلامی شهر غزه، این اقدام را جنایتی جدید در کارنامه خونین اشغالگران دانستند.

جوان آنلاین: به نقل از سما نیوز، کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کردند که حمله به دانشگاه اسلامی که منجر به شهادت سه نگهبان آن شد، بار دیگر پرده از چهره جنایتکار رژیم صهیونیستی برداشت.

کمیته‌های مقاومت فلسطین تصریح کردند که این اقدام، نادیده گرفتن تمامی توافق‌ها، تفاهم‌ها و تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس و توقف تجاوزات است.

در این بیانیه آمده است که تداوم جنایات و نقض قوانین توسط رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده اصرار این رژیم بر ادامه تجاوزات و شانه خالی کردن از تعهدات خود است که از نبود بازخواست و پاسخگویی بین‌المللی سوءاستفاده می‌کند.

کمیته‌های مقاومت فلسطین با اعلام مسوولیت کامل رژیم صهیونیستی و شورای موسوم به «شورای صلح» در قبال این جنایت و پیامد‌های آن، از میانجی‌گران و نهاد‌های تضمین‌کننده خواستند تا مسوولیت مستقیم خود را در جهت حرکت فوری و جدی برای وادار کردن اشغالگران به توقف تجاوزات و احترام به تعهداتشان ایفا کنند.

این بیانیه همچنین تأکید کرد که باید گام‌های عملی برای جلوگیری از تداوم حملات رژیم اشغالگر به ملت فلسطین و زیرساخت‌های غیرنظامی آنان برداشته شود.

کمیته‌های مقاومت فلسطین همچنین از آزادگان جهان، ملت‌های آزاده و نهاد‌های حقوق بشری و انسانی خواستند تا با تشدید فعالیت‌های مردمی، حقوقی و رسانه‌ای، جنایات اشغالگران را افشا کنند و فشار بین‌المللی واقعی برای پاسخگو کردن عاملان این جنایات اعمال کنند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که خون شهدای فلسطین تنها یک رقم گذرا نخواهد بود و حقوق ملت فلسطین با سکوت یا نادیده انگاشتن از بین نخواهد رفت؛ چرا که جنایات مستمر رژیم صهیونیستی هرگز نمی‌تواند به تجاوزات آن مشروعیت ببخشد.