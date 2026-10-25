یک دکل حفاری با ۱۱۵ پرسنل در ساحل گابن غرق شد

شرکت «بور دریلینگ» امروز (یکشنبه) اعلام کرد دکل حفاری «پراسپکتور ۵» متعلق به این شرکت، هنگام عملیات بالا بردن بدنه در سواحل گابن و در حالی که برای آغاز یک عملیات حفاری آماده می‌شد، غرق شد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، در این سازه در مجموع ۱۱۵ نفر حضور داشتند که پس از حادثه ۱۱۰ نفر از آنها نجات یافتند، اما سرنوشت پنج نفر دیگر هنوز نامشخص است.

به گزارش ایسنا، پیمانکار حفاری فراساحلی اعلام کرد: اطلاعات اولیه نشان می‌دهد دکل در حین فعالیت‌های پیش بارگذاری دچار حادثه شده که منجر به از دست رفتن پایداری و در نتیجه غرق شدن دکل شده است.

برونو موراند، مدیر اجرایی این کمپانی نیز گفت: ما عمیقا نگران کسانی هستیم که هنوز مفقودند و همه کسانی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته‌اند. اولویت ما در حال حاضر حمایت از تلاش‌های جست‌و‌جو و نجات و سلامت همه پرسنل است.

گزارش‌ها همچنین حاکیست هیچ گزارشی از خسارت یا تخلیه تصادفی وجود ندارد.