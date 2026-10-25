۳ شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به دانشگاه اسلامی غزه

منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند که در دومین حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به محوطه دانشگاه اسلامی در شهر غزه، ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند که در دومین حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به محوطه دانشگاه اسلامی در شهر غزه، ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش‌ها، این حمله در ورودی دانشگاه اسلامی در جنوب غرب شهر غزه انجام شد و حال یکی از مجروحان بسیار وخیم گزارش شده است.

از سوی دیگر منابع امدادی فلسطینی اعلام کردند که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از صبح امروز به ۷ نفر رسیده است که ۴ نفر از آنان در شهر غزه و شمال نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

منابع پزشکی بیان کردند که از بامداد امروز تاکنون ۴ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

در خان‌یونس در جنوب نوار غزه، حمله رژیم صهیونیستی به تجمع شهروندان در منطقه «الصناعه» در شمال شهر، به شهادت «علاء احمد ابو زاید» و «نبیل احمد ابو زاید» انجامید. در این حمله شماری دیگر نیز زخمی شدند.

در شمال غرب شهر غزه نیز «فوزی سالم السوارکه» ۵۴ ساله در حمله رژیم صهیونیستی به خیابان الرشید در نزدیکی بیمارستان حمد به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

همچنین «حمدان سلمان ابو عمره» ۳۳ ساله در پی حمله یک پهپاد رژیم صهیونیستی به منطقه «المزرعه» در شرق دیرالبلح در مرکز نوار غزه به شهادت رسید.

همزمان، وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی غزه اعلام کرد که طی هفته گذشته ۱۰ دانش‌آموز و یک معلم در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.