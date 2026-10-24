بازخوانی نسبت سینما با فرهنگ جهاد و شهادت

جوان آنلاین: در جهان معاصر جوامع انسانی بیش از هر زمان دیگری در معرض طوفان سهمگین اطلاعات، روایت‌های چندپاره و بحران‌های هویت قرار دارند. در این هیاهوی رسانه‌ای، آنچه یک ملت را منسجم نگه می‌دارد، پیوند‌های نامریی، اما استواری است که میان افراد جامعه، آرمان‌های تاریخی و ارزش‌های معنوی‌شان برقرار است.

در میان ابزار‌های گوناگون فرهنگی و هنری، سینما به سبب برخورداری از جادوی تصویر، صدا، درام و روایت، قدرتمندترین ابزار برای شکل‌دهی به حافظه جمعی و بینش عمومی به شمار می‌رود. هنگامی که سخن از انتقال عمیق‌ترین، شریف‌ترین و انسانی‌ترین ارزش‌های یک سرزمین (یعنی فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت) به میان می‌آید، سینما فراتر از یک سرگرمی یا ابزار ثبت واقعه، در جایگاه معمار بینش و آگاهی اجتماعی می‌نشیند.

نخستین و بنیادین‌ترین رسالتی که در افق اهداف رویدادهایی، چون جشنواره ملی فیلم ایثار تعریف شده است، ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه نسبت به ارزش‌های معنوی فرهنگ ایثار و شهادت است. این گزاره، حاوی یک نکته راهبردی و کلیدی است: میان اطلاع‌رسانی سطحی و شعاری با ارتقای بینش و آگاهی عمیق، فاصله از زمین تا آسمان است. آگاهی از جنس تحلیل، درک فلسفی و پیوند خوردن با بافت فکری مخاطب است، در حالی که شعارزدگی تنها به ایجاد دفع یا بی‌تفاوتی می‌انجامد. بنابراین، چالش اصلی اهالی فرهنگ، هنر و سینما این است که چگونه می‌توانند این مفاهیم سترگ را از قالب‌های کلیشه‌ای و تاریخ‌مصرف‌دار رها و به رگ‌های تفکر و احساس مخاطب امروز تزریق کنند؟

برای تحقق این هدف، نخست باید بپذیریم که فرهنگ ایثار و شهادت، یک پدیده محدود به یک مقطع جغرافیایی یا تاریخی خاص (مانند سال‌های دفاع مقدس) نیست. هرچند آن دوران، درخشان‌ترین و بی‌بدیل‌ترین تجلی‌گاه این ارزش‌ها بوده است. ایثار، یک جهان‌بینی و یک سبک زندگی است که ریشه در فطرت پاک انسانی و آموزه‌های متعالی دینی دارد.

خودگذشتگی یک آتش‌نشان در دل آوار، ایثار یک پزشک یا پرستار در روز‌های بحران، فداکاری یک مادر برای حفظ کیان خانواده، یا پایداری یک انسان در برابر ظلم و بی‌عدالتی، همه جلوه‌هایی زنده و جاری از همان روحیه جهاد و شهادت‌اند. هنگامی که سینماگر بتواند این گستره مفهومی را در قالب درام‌های چندلایه و شخصیت‌محور بازآفرینی کند، مخاطب امروز (که نسلی پرسشگر، واقع‌نگر و نیازمند استدلال است) دریچه نگاه خود را به روی مفهوم ایثار می‌گشاید. ارتقای بینش دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. جایی که تماشاگر درمی‌یابد فداکاری، فضیلتی عتیقه نیست، بلکه زیباترین و کارآمدترین راه‌حل برای نجات جهان فردگرا و منفعت‌طلب امروز است.

از منظر زیبایی‌شناسی سینمایی، ارتقای این بینش مستلزم بهره‌گیری از زبان فرم و روایت مدرن است. مخاطب امروزی سینما، به‌ویژه نسل جوان، هوش سرشاری در کشف لایه‌های زیرین اثر دارد و به سرعت مرز میان اثر اصیل هنری و آثار سفارشی گل‌درشت را تشخیص می‌دهد. اگر فیلمساز نتواند ارزش‌های معنوی را در تار و پود درام، کشمکش‌های درونی کاراکتر، و ساختار بصری فیلمش تنیده و حل کند، پیام اخلاقی فیلم تبدیل به بیانیه‌ای خسته‌کننده خواهد شد. اما هنگامی که فیلمساز با ابزار سینما، رنج انسان‌دوستانه، انتخاب‌های سخت اخلاقی، و لحظات اوج و فرود روحی یک قهرمان را به تصویر می‌کشد، مخاطب به صورت ناخودآگاه با کاراکتر همذات‌پنداری می‌کند. در این تقاطع دراماتیک، عواطف و خرد تماشاگر هم‌زمان درگیر می‌شوند و آگاهی پایدار شکل می‌گیرد. این آگاهی، بینشی است که به انسان امروز یادآور می‌شود امنیت، استقلال، آزادی و آرامش امروزی، حاصل خون‌ها، گذشت‌ها و رنج‌های آگاهانه‌ای است که نباید به دست فراموشی سپرده شود.

سینما آینه‌ای است که اگر با زلال حقیقت ایثار صیقل یابد، نه تنها گذشته افتخارآفرین یک ملت را روایت می‌کند، بلکه قطب‌نمای راه آینده نیز خواهد بود. ارتقای بینش جامعه نسبت به این ارزش‌های معنوی، سرمایه‌گذاری بنیادین برای صیانت از هویت ملی و انسانی است. رسالتی که پرده نقره‌ای سینما با اتکا به هنرمندان متعهد، پژوهشگران دغدغه‌مند و حمایت‌های راهبردی می‌تواند آن را به سرمنزل مقصود برساند.