کد خبر: 1386513
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۸
اقتصاد » اخبار کلی

شعبه دیجیتال بنیاد مسکن راه‌اندازی می‌شود

3 رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه طرح شعبه دیجیتال بنیاد مسکن راه‌اندازی می‌شود گفت: به زودی در نیمی از روستا‌های کشور خدمات بنیاد شامل استعلام زمین، خدمات ساختمانی و طرح هادی در سامانه GIS از طریق نسخه‌های اینترنتی تلفن همراه در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

جوان آنلاین: منوچهر خواجه‌دلویی در تشریح جزئیات طرح جدید این نهاد که هدف آن «روستای الکترونیکی» است اظهار کرد: بنیاد مسکن در کنار طرح‌هایی که برای تامین مسکن محرومان شهری و همچنین بازسازی خانه‌ها در پی حوادث غیرمترقبه از جمله جنگ، زلزله، سیل و ... برعهده دارد، در روستا‌ها نیز دو وظیفه توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی را نیز انجام می‌دهد که شامل تهیه و تدوین طرح‌های هادی روستایی و همچنین مقاوم‌سازی مسکن و خانه‌های روستایی است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در حال حاضر همه حداقل ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور مجهز به طرح هادی هستند و تاکنون بیش از ۶۰ درصد خانه‌های روستایی نیز مقاوم‌سازی شده‌اند. این خدمات تا پیش‌از این به صورت سنتی در اختیار ذینفعان قرار می‌گرفت، اما بنیاد مسکن اکنون با راه‌اندازی شعبه دیجیتالی خود پاسخ‌های لحظه‌ای به نیاز مرتبط با روستا‌ها ارائه می‌کند. این تحول در چارچوب روستای الکترونیکی در دستورکار قرار گرفته که می‌تواند سرعت توسعه و سرمایه‌گذاری در روستا‌ها را افزایش دهد.

خواجه‌دلویی با بیان اینکه به زودی با رونمایی از «امکان دسترسی عمومی به سامانه سینام بنیاد مسکن»، کلیه خدمات حقوقی استعلام زمین، خدمات فنی اولیه ساخت‌وساز و همچنین خدمات ساختمانی تا مرحله اخذ وام ساخت مسکن روستایی از طریق پنجره واحد به ساکنان روستاها، متقاضیان ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاران اقتصادی پهنه‌های روستایی ارائه خواهد شد، افزود: شعبه دیجیتالی بنیاد مسکن قرار است پنجره واحد خدمات ملکی و ساختمانی روستایی را از طریق اتصال و پیوند سه سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین»، «راهبر یا سامانه جامع مدیریت خدمات فنی و مهندسی ساخت‌وساز روستایی» و «سینام یا سامانه یکپارچه نقشه و اطلاعات مکانی» به عموم کاربران ارائه دهد.

فسادزدایی از معاملات زمین؛ تسهیل نوسازی خانه‌های روستایی

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دو مزیت روستای الکترونیکی را به ترتیب تسهیل و سرعت‌بخشی به روند مقاوم‌سازی و ساخت مسکن روستایی و همچنین فسادزدایی از خرید و فروش زمین با رانت‌زدایی از داده‌های ملکی و کاربری اراضی روستایی بواسطه قرارگرفتن این اطلاعات در اتاق شیشه‌ای عنوان کرد.

به گفته وی طرح‌های هادی روستایی حاوی ریزداده‌های مربوط به کاربری زمین، ضوابط اولیه ساخت‌وساز و همچنین نقشه‌راه توسعه اقتصادی، کالبدی و اجتماعی هر روستا است.

خواجه‌دلویی یادآور شد: تا پیش‌از این، افراد مختلف برای اطلاع از این داده‌ها مجبور به مراجعه سنتی به ادارات مربوطه بودند. در عین حال یکسری کسب‌وکار‌های نامتعارف غیردولتی و غیررسمی نیز شکل گرفته که درباره این اطلاعات، داده‌فروشی می‌کنند بدون آنکه امکان استعلام برای مخاطبان بابت صحت و سقم این داده‌ها فراهم باشد.

شعبه دیجیتال بیناد مسکن به این نارسایی‌ها پایان می‌دهد؛ بنابراین گزارش، تاکنون داده‌های مکانی و اطلاعات کلیدی طرح‌های هادی حدود ۲۳ هزار روستا در ۳۱ استان کشور، روی سامانه جهانی GIS بارگذاری شده است که به زودی با رونمایی از سامانه شعبه دیجیتال بنیاد مسکن، هر کاربر می‌تواند از طریق اینترنت موبایل یا کامپیوتر، با کلیک روی هر نقطه از این مجموعه روستاها، اطلاعات پایه و کلیدی زمین و املاک موجود در روستا را مشاهده و دریافت کند. در فاز بعدی، داده‌های طرح هادی سایر روستا‌ها نیز در این سامانه بارگذاری خواهد شد.

این دسترسی اینترنتی و لحظه‌ای به اطلاعات زمین، کاربری املاک و وضعیت بارگذاری‌های ساختمانی در روستا‌ها می‌تواند از یک‌سو جلوی کلاهبرداری‌های سودجویان در بازار زمین را بگیرد و به رویه‌هایی همچون فروش زمین به اسم داخل محدوده، اما در واقعیت خارج از محدوده به افراد پایان دهد.

از طرفی، مالکان زمین‌های روستایی نیز از طریق شعبه دیجیتالی بنیاد مسکن می‌توانند در بستر شفاف، بی‌واسطه و قابل اطمینان، اراضی خود را برای ساخت‌وساز به مشتریان واگذار کنند.

برچسب ها: بنیاد مسکن ، شعبه دیجیتال ، سامانه سینام
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