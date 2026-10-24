جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، درباره وضعیت جوی روز‌های آینده گفت: از ابتدای هفته تا روز سه‌شنبه، بخش‌هایی از نیمه غربی، شمال غرب و شمال کشور، به‌ویژه سواحل دریای خزر تا شمال شرق، از جمله استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی، شاهد بارش خواهند بود.

وی افزود: در برخی مناطق شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل، احتمال بارش‌های نقطه‌ای و خطرساز وجود دارد. همچنین روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، استان گلستان و بخش‌هایی از خراسان شمالی و خراسان رضوی ممکن است شاهد بارش‌های قابل توجه و شدید باشند.

ضیائیان ادامه داد: در جنوب کشور نیز برای جنوب استان کرمان و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، به‌ویژه نیمه شمالی این استان، بارش پیش‌بینی می‌شود. در نیمه جنوبی کرمان نیز احتمال وقوع رگبار‌های شدید و نقطه‌ای وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی جدید از غرب کشور در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: پس از وقفه‌ای کوتاه و وقوع بارش‌های پراکنده، این سامانه ابتدا مناطق غربی و سپس شمال غرب کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فعالیت آن تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی در مصاحبه تلویزیونی پیش‌بینی کرد که بارش‌های هفته آینده از نظر میزان و گستره، بیشتر از بارش‌های هفته جاری باشد و مناطق بیشتری از کشور را در بر بگیرد.

ضیائیان افزود: در مجموع، انتظار می‌رود طی دو هفته آینده تقریباً همه استان‌های کشور دست‌کم یک نوبت بارش را تجربه کنند؛ البته میزان بارندگی در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.

بارش محدود در تهران و کاهش دما

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران گفت: برای پایتخت بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در روز‌های آینده انتظار بارش قابل توجهی وجود ندارد.

ضیائیان از کاهش دما تا روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد و افزود: پس از افزایش یک تا دو درجه‌ای دما در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، روند کلی شرایط دمایی به سمت هوای پاییزی‌تر خواهد رفت.

وی همچنین با اشاره به احتمال بارش برف در مناطق سردسیر گفت: هفته آینده، ارتفاعات مناطق سردسیر، به‌ویژه ارتفاعات شمال غرب کشور، ممکن است شاهد بارش برف باشند.