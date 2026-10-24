کد خبر: 1386429
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
اقتصاد » اخبار کلی

۴۴ میلیون نفر در اولویت طرح‌های یارانه‌ای

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با ارسال پیامک به نزدیک به ۴۴ میلیون نفر و تکمیل پرسش‌نامه‌ها، بررسی اطلاعات برای شناسایی مشمولان واقعی یارانه در حال انجام است تا حمایت‌ها به نیازمندان برسد.

جوان آنلاین: سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، روز شنبه در آیین رسمی آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت روز آمار و برنامه‌ریزی اظهار کرد: حکمرانی زمانی می‌تواند واقعیت‌ها را به‌درستی شناسایی و عدالت را برقرار کند که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌ها و شواهد باشد؛ در غیر این صورت، سیاست‌گذاری بدون شناخت دقیق شرایط، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

به گزارش مهر، وی افزود: آمار با گردآوری داده‌ها، رفع تناقضات و ایجاد شفافیت، زمینه برنامه‌ریزی صحیح، اجرای مؤثر سیاست‌ها و تقویت اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از برگزاری حدود ۱۰ نشست علمی در این سازمان از ابتدای هفته گذشته تاکنون خبر داد و گفت: در این نشست‌ها وزیران، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان دستگاه‌های مختلف حضور داشتند.

رصدخانه سازمان برنامه و بودجه؛ بستری برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر

پورمحمدی با اشاره به فعالیت رصدخانه سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در این مجموعه، بیش از ۵۰ هزار متغیر از اطلاعات گذشته گردآوری شده است که می‌تواند در انجام بیش از چهار هزار پیش‌بینی و تصمیم‌گیری کلیدی نقش داشته باشد.

به گفته وی، ترکیب این داده‌ها با الگوریتم‌های ریاضی و مدل‌های موجود در سازمان، امکان تحلیل دقیق‌تر موضوعات و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر شواهد را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این اقدامات در سطح ملی انجام شده و توسعه آن در سطح استان‌ها نیز در حال پیگیری است؛ به‌گونه‌ای که استانداران بتوانند با استفاده از الگوریتم‌های طراحی‌شده توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند.

پورمحمدی همچنین از تسهیل فرآیند پژوهش‌های دانشگاهی با استفاده از این ظرفیت خبر داد و گفت: پیش از این، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای انجام پژوهش‌های خود ناچار بودند به منابع متعدد مراجعه کنند و متغیرهای مختلف را کنار یکدیگر قرار دهند؛ اما رصدخانه می‌تواند زمینه دسترسی و تحلیل یکپارچه‌تر داده‌ها و تقویت همکاری علمی میان سازمان و دانشگاه‌ها را فراهم کند.

هوش مصنوعی زمان بررسی آمایش سرزمین را از ۹ ماه به کمتر از ۲۰ دقیقه کاهش می‌دهد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند صدور مجوزهای مرتبط با آمایش سرزمین اشاره کرد و گفت: بررسی‌های مربوط به این حوزه که به‌طور متوسط حدود ۹ ماه زمان می‌برد، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند در کمتر از ۲۰ دقیقه انجام شود.

پورمحمدی با بیان اینکه رعایت ملاحظات آمایش سرزمین نقش مهمی در موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها دارد، اظهار کرد: انتخاب محل اجرای طرح‌های اقتصادی باید با توجه به ظرفیت‌های منطقه، منابع آب، شرایط محیط زیستی، خطر فرونشست زمین و میزان بارگذاری جمعیتی انجام شود.

وی افزود: پیش از این، آمایش سرزمین در مراحل پایانی دریافت مجوز قرار داشت و سرمایه‌گذاران پس از طی بخش زیادی از فرآیند اداری برای دریافت آن اقدام می‌کردند. طولانی بودن این روند نیز یکی دیگر از مشکلات موجود بود.

به گفته پورمحمدی، در سازوکار جدید، ارزیابی آمایش سرزمین قرار است در مراحل ابتدایی فرآیند سرمایه‌گذاری انجام شود تا متقاضیان بتوانند پیش از صرف هزینه‌های بیشتر، تناسب موقعیت موردنظر خود را با الزامات و ظرفیت‌های منطقه بررسی کنند.

وی با اشاره به قرار داشتن این طرح در مراحل پایانی تدوین، ابراز امیدواری کرد که اجرای آن به کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری کمک کند.

توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه آموزش

پورمحمدی در ادامه سخنان خود به توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: از حدود دو سال پیش و هم‌زمان با آغاز دولت، با تأکید بر آموزش و به‌کارگیری سازوکارهای هوش مصنوعی، سازمان برنامه و بودجه با استفاده از ظرفیت‌های کشور، اجرای طرح‌هایی را در این زمینه آغاز کرد که در مرحله نخست، به‌صورت پایلوت در یکی دو مدرسه به اجرا درآمد.

وی افزود: اکنون این دستاوردها می‌تواند در اختیار مدارس و وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا از ظرفیت هوش مصنوعی برای شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان، هدایت تحصیلی متناسب با توانمندی‌های آنان و فراهم کردن دسترسی به ابزارهای آموزشی استفاده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: با بهره‌گیری از این فناوری، امکان شناسایی برخی مشکلات جسمی و آسیب‌های روانی دانش‌آموزان و همچنین فراهم کردن امکانات آموزشی، از جمله دسترسی مجازی به ابزارها و تجهیزات آزمایشگاهی، فراهم می‌شود. علاوه بر این، می‌توان از هوش مصنوعی برای توانمندسازی معلمان و طراحی آموزش متناسب با شرایط جغرافیایی، فرهنگی و زبانی دانش‌آموزان استفاده کرد.

پورمحمدی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در نظام آموزشی اظهار کرد: دانش‌آموزان در مناطق روستایی و عشایری و مناطق مختلف کشور، با زبان‌ها و گویش‌هایی مانند ترکی، لری، ترکمن، بلوچی و ... صحبت می‌کنند و می‌توان با کمک هوش مصنوعی، آموزش را متناسب با شرایط و نیازهای آنان هدف‌گذاری کرد.

وی همچنین از پیشرفت اقدامات مشابه در حوزه سلامت خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در این بخش نیز در حال پیگیری است.

تاکید بر حفظ زبان فارسی

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ زبان فارسی و توسعه ظرفیت آن در فناوری‌های هوش مصنوعی را از دیگر محورهای مورد توجه دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: دستگاه‌های مختلف با محوریت سازمان برنامه و بودجه در این زمینه همکاری می‌کنند تا زبان فارسی به‌عنوان یکی از زبان‌های مورد استفاده در فناوری‌های هوش مصنوعی تقویت و حفظ شود.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از زبان فارسی به‌عنوان میراثی فرهنگی و تاریخی تأکید کرد که توسعه فناوری‌های جدید باید با توجه به ظرفیت‌های زبانی کشور دنبال شود.

۴۴ میلیون نفر در اولویت دریافت یارانه

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت و گفت: با توجه به محدودیت منابع دولت، ضروری است حمایت‌های یارانه‌ای به افرادی برسد که بیشترین نیاز را به این منابع دارند؛ چراکه برخورداری افراد ثروتمند از یارانه‌ها می‌تواند سهم منابع حمایتی قابل تخصیص به خانوارهای نیازمند را کاهش دهد.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این زمینه اظهار کرد: با همراهی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های مسئول، برای حدود ۴۴ میلیون نفر که در گروه‌های نیازمند حمایت ارزیابی شده‌اند، پیامک ارسال شده و این افراد پرسش‌نامه‌های مربوطه را تکمیل کرده‌اند.

پورمحمدی گفت: اطلاعات ثبت‌شده در حال راستی‌آزمایی است و پس از بررسی داده‌ها، یارانه به افرادی که نیازمندی آنان تأیید شود، اختصاص خواهد یافت.

برچسب ها: یارانه ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، پورمحمدی
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