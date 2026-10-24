باران و صاعقه در ۱۴ استان تا چهارشنبه

جوان آنلاین: بررسی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز و فردا در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، برخی مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، برخی نقاط زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی روی می‌دهد.

دوشنبه در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی بارش رخ می‌دهد. این شرایط سه‌ شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق و سواحل دریای خزر و چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب کشور ادامه خواهد داشت.

امروز و فردا در برخی مناطق کرمان، هرمزگان و شرق فارس و از روز دوشنبه تا چهارشنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات کرمان و هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. امروز و فردا در نوار شرقی کشور نیز در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

همچنین خلیج فارس در روزهای امروز و فردا و دریای خزر از یکشنبه تا سه‌شنبه مواج خواهد بود.