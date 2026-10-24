سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ آغاز شد

فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ برای نخستین بار به روش ثبتی‌مبنا از امروز آغاز شد.

جوان آنلاین: فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ برای نخستین بار به روش ثبتی‌مبنا از امروز - دوم آبان - در محل سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز شد. بر اساس این روش که برای نخستین بار در کشور استفاده می‌شود مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را با استفاده از تقاطع‌گیری داده‌های به دست آمده از سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و با حداقل حضور نیروی آمارگیر برگزار خواهد کرد.

به گفته غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران در روش ثبتی‌مبنا با بهره‌گیری از توان تخصصی نیروهای مجرب و خبره، دارایی ارزشمند داده‌های اداری، استفاده از روش‌های نوین آماری و فناوری‌های نوین فرآیند سرشماری ایرانیان و دیگر افراد ساکن ایران انجام خواهد شد.

مرحله نخست سرشماری ۱۴۰۵ از ۲۵ مهر به صورت داده‌محور آغاز شده بود و از امروز شنبه ۲ آبان فرآیند سرشماری به صورت حضوری شروع می‌شود. در این مرحله برای خانوارهایی که داده‌های ثبتی آنها در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی ناقص است، پیامک مراجعه حضوری آمارگیران به درب منازل آنها ارسال خواهد شد. این پیامک‌ها حاوی هیچ‌گونه لینکی نخواهد بود و خانواده‌ها مراقب سوءاستفاده برخی سودجویان باشند.

آنگونه که رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده است، اسفند امسال سرشماری ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد و نتایج اولیه آن اعلام خواهد شد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای اطلاع آخرین تغییرات جمعیتی کشور هر ۱۰ سال یکبار انجام می شود که آخرین دوره آن در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته بود؛ قرار است از این پس سرشماری ثبتی مبنا جایگزین روش های سنتی شود و به این ترتیب فاصله زمانی ۱۰ ساله برای آمارگیری نیز برداشته می شود.