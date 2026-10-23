کد خبر: 1386325
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت وگوی «جوان» با ناصر مرادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 

اجرای تبصره ماده ۱۰۰گامی برای تحقق عدالت مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی است

1 تحقق عدالت مالیاتی و اخذ مالیات متناسب با درآمد واقعی مؤدیان، یکی از الزامات اساسی برای ایجاد نظام اقتصادی شفاف و کاهش تبعیض در پرداخت مالیات است.
حسام کمالی

جوان آنلاین: تحقق عدالت مالیاتی و اخذ مالیات متناسب با درآمد واقعی مؤدیان، یکی از الزامات اساسی برای ایجاد نظام اقتصادی شفاف و کاهش تبعیض در پرداخت مالیات است. در این مسیر، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با تکیه بر داده‌محوری، هوشمندسازی فرایند‌ها و ساده‌سازی تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح نظام مالیات‌ستانی ایفا کند. هدف اصلی این رویکرد آن است که از یک سو، فشار اداری و اجرایی بر کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط کاهش یابد و از سوی دیگر، با شناسایی دقیق‌تر درآمدها، امکان فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد و خاص محدود شود. 
 
یکی از مهم‌ترین مزایای تبصره ماده ۱۰۰، کاهش هزینه‌های زمانی و اداری مؤدیان است. در چارچوب این سازوکار و با رعایت شرایط و ضوابط قانونی، صاحبان مشاغل مشمول می‌توانند بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک در چارچوب تکالیف مربوط، مالیات خود را تعیین و پرداخت کنند. همچنین کاهش نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی و کوتاه‌شدن فرایند تشخیص و قطعیت مالیات، ضمن تسهیل فعالیت اقتصادی، می‌تواند از پیچیدگی‌های غیرضروری در ارتباط میان اصناف و سازمان امور مالیاتی بکاهد. امکان تقسیط مالیات نیز به صاحبان مشاغل کمک می‌کند تا تعهدات مالیاتی خود را متناسب‌تر با توان نقدینگی‌شان مدیریت کنند. 
با این حال، اهمیت اصلی تبصره ماده ۱۰۰ صرفاً در تسهیل امور مؤدیان خلاصه نمی‌شود بلکه ظرفیت آن برای افزایش دقت مالیات‌ستانی و مقابله با فرار مالیاتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. استفاده از داده‌های اقتصادی، اطلاعات تراکنش‌ها و تقاطع‌گیری اطلاعات موجود در چارچوب قوانین، امکان برآورد دقیق‌تر فعالیت و درآمد مشاغل را فراهم می‌کند. چنین رویکردی می‌تواند شکاف مالیاتی را کاهش دهد و مانع از آن شود که برخی صاحبان مشاغل با درآمد‌های بالا، مالیاتی نامتناسب با میزان واقعی فعالیت خود بپردازند. در نتیجه، تمرکز نظام مالیاتی از رسیدگی‌های گسترده و پرهزینه به پرونده‌های متعدد، به سمت شناسایی هدفمند موارد پرریسک و مقابله با فرار مالیاتی سوق پیدا می‌کند. 
از سوی دیگر، تبصره ماده ۱۰۰می‌تواند با کاهش تماس‌های غیرضروری و محدود‌کردن مداخلات سلیقه‌ای در فرایند‌های مالیاتی، به ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. هرچه تعیین مالیات بیشتر بر پایه اطلاعات قابل اتکا و سازوکار‌های هوشمند انجام شود، زمینه اختلافات، خطا‌های انسانی و هزینه‌های اجرایی کاهش می‌یابد. برخورداری از برخی تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر قانونی از جمله در زمینه جرائم مالیاتی نیز می‌تواند انگیزه تمکین داوطلبانه را تقویت کند؛ البته برخورداری از این امتیازات تابع شرایط، حدود و ضوابط قانونی مربوط است. در مجموع، ساده‌سازی تکالیف در کنار افزایش دقت نظارت، می‌تواند رابطه میان مؤدی و نظام مالیاتی را از یک فرایند پرهزینه و پیچیده به تعاملی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر تبدیل کند. 
یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم نظام مالیاتی، پیوند‌دادن پرداخت مالیات با مشارکت مردم در توسعه کشور است. طرح نشان‌دارکردن مالیات‌ها این امکان را فراهم می‌کند که مؤدیان واجد شرایط، مطابق ضوابط تعیین‌شده، در انتخاب محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود در پروژه‌های عمومی مشارکت داشته باشند. ترکیب این رویکرد با تسهیل مالیات‌ستانی از طریق تبصره ماده۱۰۰ می‌تواند احساس تعلق و مشارکت اصناف را افزایش دهد و به مردم نشان دهد، درآمد‌های مالیاتی چگونه در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، بهداشت و درمان، آموزش‌و‌سایر نیاز‌های عمومی هزینه می‌شود. شفافیت در تخصیص و گزارش‌دهی درباره نتایج این پروژه‌ها، عامل مهمی در تقویت اعتماد عمومی و افزایش تمکین مالیاتی خواهد بود. 
 تبصره ماده ۱۰۰ را باید یکی از ابزار‌های مهم حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند، شفاف و عدالت‌محور دانست ابزاری که موفقیت آن به کیفیت داده‌ها، دقت برآورد درآمدها، رعایت حقوق مؤدیان و نظارت مؤثر بر اجرای قانون وابسته است. عدالت مالیاتی زمانی محقق می‌شود که هر مؤدی متناسب با درآمد و فعالیت اقتصادی واقعی خود مالیات بپردازد و درعین حال، صاحبان مشاغل کوچک برای انجام تکالیف قانونی با پیچیدگی‌های غیرضروری مواجه نشوند. بنابراین، توسعه داده‌محوری و تقویت سازوکار‌های هوشمند در کنار اجرای دقیق تبصره ماده ۱۰۰، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین داوطلبانه، زمینه مقابله مؤثرتر با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی در اقتصاد کشور را فراهم کند. 
در همین رابطه ناصر مرادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «جوان» گفت: یکی از راهکار‌های مهم در زمینه تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت در پرداخت مالیات و حذف کمی محوری، هوشمندسازی اخذ مالیات است. در همین راستا تبصره ماده ۱۰۰ اقدام مهمی در زمینه تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی است. 
وی ادامه داد: تبصره ماده ۱۰۰ راهکاری مناسب برای دریافت مالیات در یک بستر هوشمند به حساب می‌آید. بر این اساس، به جای اینکه مؤدیان با ممیزان مالیاتی سروکار داشته باشند و طی روند‌های دستی مالیات‌ستانی صورت بگیرد، سامانه‌ها به کمک می‌آیند و دریافت مالیات بر اساس گردش حساب مؤدیان انجام می‌شود. 
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مالیات‌ستانی هوشمند از جهات مختلف برای کشور مزیت دارد. مهم‌ترین مزیتش این است که روند پرداخت مالیات را تسهیل می‌کند. قبلاً مؤدیان با مشکلات بسیاری برای پرداخت مالیات روبه‌رو بودند، اما الان در قالب سامانه‌ها به راحتی پرداخت مالیات صورت می‌گیرد. 
وی ادامه داد: مالیات‌ستانی هوشمند به کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی نیز منجر می‌شود. قبلاً نیاز بود عده زیادی کارشناس و ممیز مالیاتی به انجام امور بپردازند، اما حالا با سامانه‌ها این کار انجام می‌شود. 
مرادی گفت: عدالت مالیاتی یکی از مهم‌ترین نتایج مثبت هوشمندسازی است. قبلاً عدالتی در دریافت مالیات وجود نداشت و سلیقه انسانی در این امر دخیل بود. اما الان دریافت مالیات بر اساس گردش حساب افراد صورت می‌گیرد که باعث بالا رفتن سطح عدالت مالیاتی در کشور شده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مالیات ، اقتصاد ، بازار
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

«مهرداد اخلاقی» با رای نمایندگان مجلس وزیر دفاع شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار