کد خبر: 1386318
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تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۸
اقتصاد » اخبار کلی
کاهش قیمت طلا به پایین‌ترین سطح نزدیک به سه ماه گذشته

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

قیمت طلا قیمت طلا روز جمعه اندکی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به سه ماه گذشته نزدیک شد

جوان آنلاین: قیمت طلا روز جمعه اندکی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به سه ماه گذشته نزدیک شد؛ روندی که تحت تأثیر فروش گسترده سهام شرکت‌های فناوری و نگرانی‌های تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت قرار دارد.

طلا تا ساعت ۰۶:۳۰ به وقت گرینویچ، با کاهش ۹ دلار و ۱۹ سنتی، معادل ۰.۲۳ درصد، به ۴ هزار و ۱۵ دلار و ۶۳ سنت در هر اونس رسید.

این فلز گران‌بها طی یک ماه گذشته ۶.۰۸ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۳۶ درصد کاهش قیمت داشته است.

افت قیمت طلا در شرایطی رخ داده که زیان در بازار سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران را به فروش فلزات گران‌بها برای جبران زیان‌های سایر بخش‌های سبد سرمایه‌گذاری خود وادار کرده است.

نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز پس از آن افزایش یافت که شرکت متا پلتفرمز برنامه‌های خود را برای افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای اعلام کرد. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره احتمال افزایش استقراض شرکت‌های فناوری برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای آنها برانگیخت.

افزایش قیمت نفت نیز از طریق تشدید نگرانی‌ها درباره تورم و تقویت انتظارات مبنی بر تداوم نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر، بر قیمت طلا فشار وارد کرده است.

معمولاً نرخ‌های بهره بالاتر، جذابیت طلا را در مقایسه با دارایی‌های دارای سود کاهش می‌دهد؛ زیرا نگهداری طلا سود یا بهره‌ای به همراه ندارد.

با این حال، تردید‌ها درباره پایداری سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی، که یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی آمریکا به شمار می‌رود، باعث شده است بازار‌ها انتظارات خود را درباره افزایش‌های بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تعدیل کنند؛ موضوعی که تا حدی از قیمت فلزات گران‌بها حمایت کرده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران
برچسب ها: قیمت طلا ، قیمت ارز ، طلا
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