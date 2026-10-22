بسته حمایتی ۹ میلیارد دلاری برای صنایع خودرو و فولاد کانادا

جوان آنلاین: این اقدامات، جدیدترین مورد از مجموعه تدابیر دولت کانادا برای حمایت از صنایعی است که بیشترین آسیب را از تعرفهها متحمل شدهاند.
به گزارش ایسنا، دولت فدرال کانادا و دولت استان انتاریو متعهد شدند بیش از پنج میلیارد دلار کانادا به صندوق اقدام فولاد اختصاص دهند تا کارخانههای فولاد بتوانند تجهیزات و ماشینآلات خود را نوسازی کنند، تولید محصولات موردنیاز کانادا را افزایش دهند و ظرفیت تولیدشان را برای پاسخگویی به تقاضا در بازارهای خارج از آمریکا گسترش دهند.
همچنین، ۲.۵ میلیارد دلار کانادا برای کمک به خودروسازان و افزایش تولید خودروهای برقی اختصاص خواهد یافت.
بر اساس گزارش رویترز، یک میلیارد دلار کانادا نیز از سوی دولت فدرال کانادا، برای توسعه مسیرهای جادهای به منطقه دورافتاده و غنی از مواد معدنی «رینگ آو فایر» (Ring of Fire) در استان انتاریو هزینه خواهد شد.