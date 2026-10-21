«استرس» از پشت چراغ قرمز تا روابط اجتماعی

جوان آنلاین: خودرو‌ها پشت چراغ قرمز صف کشیده‌اند، صدای بوق‌ها در هم می‌پیچد و راننده‌ای که چند بار به ساعتش نگاه کرده، زیر لب از ترافیک گلایه می‌کند. چند خیابان آن‌طرف‌تر، شهروندی در صف یک مرکز خدماتی منتظر است. نگاهش مدام میان ساعت و شماره نوبت جابه‌جا می‌شود. در گوشه‌ای از پارک، چند جوان درباره هزینه‌های زندگی، آینده شغلی و خبر‌های نگران‌کننده روز صحبت می‌کنند. شاید هیچ‌کدام از این صحنه‌ها به‌تنهایی اتفاقی غیرعادی نباشد، اما کنار هم تصویری از فشار‌هایی می‌سازند که بخش مهمی از زندگی روزمره شهروندان را در بر گرفته‌اند. زندگی در شهر، با همه فرصت‌ها و امکاناتش، گاهی به مسابقه‌ای بی‌پایان برای رسیدن، پرداختن، پاسخ‌دادن و عقب‌نماندن تبدیل می‌شود. ترافیک، افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی‌های شغلی، مسئولیت‌های خانوادگی و مواجهه مداوم با اخبار منفی، هرکدام می‌توانند بخشی از توان روانی افراد را مصرف کنند. در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که مردم چقدر استرس دارند؛ مسئله مهم‌تر آن است که این فشار‌ها چگونه بر رفتار روزانه، روابط اجتماعی و توانایی ما برای کنارآمدن با یکدیگر اثر می‌گذارند. سری به موقعیت‌های آشنای زندگی شهری زده‌ایم تا از زبان شهروندان بشنویم چه چیز‌هایی آرامش‌شان را برهم می‌زند، هنگام عصبانیت چگونه واکنش نشان می‌دهند و برای بازگشت به تعادل روانی چه می‌کنند.



چراغ قرمز‌هایی که فقط در خیابان نیستند

ترافیک برای بسیاری از شهروندان، نخستین آزمون صبر در آغاز روز است. راننده‌ای که باید سر ساعت در محل کار حاضر شود، کارمندی که نگران تأخیر و تذکر مدیر است یا پدر و مادری که باید فرزندشان را به مدرسه برسانند، ممکن است با هر دقیقه توقف، فشار بیشتری را تجربه کنند.

یکی از شهروندان در توصیف تجربه روزانه خود می‌گوید: «مسیر خانه تا محل کار بیشتر از خود کار خسته‌ام می‌کند. وقتی به اداره می‌رسم، هنوز روز کاری شروع نشده، اما احساس می‌کنم بخش زیادی از انرژی‌ام را از دست داده‌ام.» برای مسافران حمل‌ونقل عمومی نیز ازدحام، انتظار و نگرانی از دیر رسیدن می‌تواند تنش‌زا باشد. البته واکنش افراد به شرایط یکسان نیست؛ بعضی‌ها با گوش‌دادن به موسیقی و پادکست، صحبت با هم سفر یا برنامه‌ریزی بهتر برای زمان حرکت، فشار کمتری احساس می‌کنند و بعضی دیگر، به‌ویژه هنگامی که با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو هستند، زودتر از کوره در می‌روند، اما آیا می‌توان ترافیک را صرفاً مسئله‌ای مربوط به رفت‌وآمد دانست؟ وقتی فرد پس از یک مسیر پراسترس وارد محیط کار می‌شود و بی‌حوصلگی خود را در برخورد با همکاران نشان می‌دهد، نشان می‌دهد که فشار‌های شهری گاهی از محدوده خیابان فراتر می‌روند.

در صف زندگی، وقتی انتظار با نگرانی جمع می‌شود

صف بانک، درمانگاه، اداره یا مرکز خدمات عمومی، یکی دیگر از موقعیت‌هایی است که صبر و تحمل افراد را به چالش می‌کشد. گاهی انتظار طولانی، ابهام درباره روند انجام کار یا احساس بی‌توجهی، زمینه ناراحتی را فراهم می‌کند. اگر شهروند از قبل با نگرانی‌های مالی یا خانوادگی روبه‌رو باشد، ممکن است واکنش او شدیدتر شود. شهروندی که برای انجام یک کار اداری مراجعه کرده است، می‌گوید: «وقتی نمی‌دانم کارم چقدر طول می‌کشد، بیشتر عصبی می‌شوم. اگر توضیح روشنی بدهند و بدانم باید منتظر بمانم، تحملش برایم آسان‌تر است.» این تجربه به نکته مهمی اشاره دارد که در واقع تنش اجتماعی همیشه از اختلاف بزرگ یا برخورد عمدی آغاز نمی‌شود. گاهی نبود اطلاع‌رسانی مناسب، احساس نادیده‌گرفته‌شدن یا ناتوانی در پیش‌بینی شرایط به نارضایتی دامن می‌زند.

آرامش، مهارتی فردی و مسئولیتی اجتماعی

پرسش از شهروندان درباره منابع استرس و شیوه مواجهه آنان با خشم، یک نکته اساسی را روشن می‌کند که سلامت روان فقط در اتاق مشاوره یا هنگام مواجهه با یک بحران جدی مطرح نمی‌شود؛ این موضوع با کیفیت تجربه‌های روزمره ما ارتباط دارد.

ازسویی جامعه نیز به خدمات روانشناختی در دسترس، محیط‌های عمومی مناسب، خدمات اجتماعی کارآمد و فرصت‌هایی برای تعامل سالم شهروندان نیاز دارد. یکی از راه‌های تقویت این حمایت‌ها، فراهم‌کردن کارگاه‌های عمومی مدیریت استرس و کنترل خشم در فرهنگسراها، مدارس، دانشگاه‌ها و حتی مساجد است. چنین برنامه‌هایی باید کاربردی، متناسب با نیاز گروه‌های مختلف و تا حد امکان در دسترس باشند. آشنایی با زمان مناسب مراجعه به روانشناس یا روانپزشک نیز می‌تواند از طولانی‌شدن مشکلات و تشدید پیامد‌های آنها جلوگیری کند.

در نهایت، شاید نتوان چراغ قرمز‌های شهر را یک‌شبه کمتر کرد، هزینه‌های زندگی را با چند توصیه روانشناختی کاهش داد یا همه نگرانی‌های آینده را از میان برد، اما می‌توان یاد گرفت که در مواجهه با فشار‌ها آسیب کمتری به خود و دیگران وارد کنیم؛ به‌جای تشدید مشاجره، گفت‌و‌گو کنیم؛ به‌جای پنهان‌کردن نگرانی‌ها، درباره آنها حرف بزنیم و در صورت نیاز کمک بخواهیم.