جوان آنلاین: یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است هر اقدامی که در راستای مقابله با نسل‌کشی فرهنگی ایرانی باشد مورد تأیید است و باید به سرعت اجرایی شود. همچنین قول مساعد می‌دهم که موضوع اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مجلس پیگیری شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی اجرای مصوبه «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» است، باید گام‌های عملی در راستای اجرای آن بردارد.



فضای مجازی به یکی از ارکان اصلی زندگی روزمره و شکل‌دهی به افکار عمومی تبدیل شده است و علاوه بر فرصت‌های بی‌شمار برای توسعه اقتصادی و فرهنگی، به عرصه‌ای برای رقابت جدی میان تولیدکنندگان محتوا در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، یکی از چالش‌های اساسی، نحوه توزیع درآمد و ارزش افزوده‌ای است که در این زیست‌بوم دیجیتال تولید می‌شود. بخش قابل توجهی از این درآمد‌ها در اختیار پلتفرم‌ها و اپراتور‌های ارائه‌دهنده خدمات قرار می‌گیرد و سهم تولیدکنندگان محتوا، به ویژه فعالان داخلی، بسیار ناچیز است. برای اصلاح این روند، سیاست‌گذاری‌های کلانی در سطح کشور انجام شده است. یکی از این اقدامات، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» است. این مصوبه با هدف ایجاد تعادل در بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی طراحی شده تا بخشی از درآمد حاصل از ترافیک شبکه، به طور عادلانه به صاحبان محتوا بازگردد. اجرای صحیح این مصوبه، نه تنها به افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رونق کسب‌وکار‌های این حوزه کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در راستای حفظ ارزش‌های فرهنگی و مقابله با سلطه محتوای خارجی محسوب می‌شود. در این میان، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی، نقش مهمی در پیگیری و تسریع اجرای این مصوبه دارد تا منافع تولیدکنندگان داخلی تضمین شود. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» در خصوص ضرورت اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا تصریح کرد: واقعیت این است که ما درحال حاضر فقط در جنگ نظامی با دشمن نیستیم، جنگ در تمامی ابعاد علیه کشور ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین ابعاد جنگ علیه کشور در حوزه فرهنگی است. درگیر یک جنگ ترکیبی با دشمن هستیم که شامل ابعاد نظامی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی ادامه داد: اینکه بخش زیادی از محتوای مصرفی ایرانیان در خارج از کشور تولید می‌شود، قابل قبول نیست و به لحاظ فرهنگی اثرات منفی دارد. باید سازوکاری اندیشیده شود که تولید محتوا در داخل به نحوی افزایش پیدا کند که پاسخگوی نیاز مخاطب ایرانی باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در راستای ساماندهی امور در فضای مجازی است و اجرای آن ضرورت دارد. حاجی دلیگانی گفت: دشمن در تلاش است با تحت‌تأثیر قرار دادن افکار جوانان و کودکان ایرانی بتواند ارزش‌های مورد نظر خود را در جامعه ایران اسلامی گسترش دهد و از این منظر به کشور ضربه بزند. بر همین اساس، ساماندهی امور در حوزه فضای مجازی ضرورت بالایی دارد. وی ادامه داد: تلاش دشمن در این راستاست که ارزش‌های مربوط به استقلال‌طلبی، اسلام‌دوستی و وطن‌پرستی را در مردم کمرنگ کند و بتواند به اهداف خودش برسد. اگر می‌خواهیم این فضا را بشکنیم و ارزش‌های مورد نظر خود را در جامعه ایران اسلامی گسترش دهیم، باید سازوکاری برای ساماندهی امور در فضای مجازی پیش‌بینی کنیم. بر همین اساس، اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی به منظور ساماندهی امور در این عرصه ضرورت دارد.

حاجی دلیگانی گفت: روندی که فعلاً در فضای مجازی وجود دارد، مبنی بر اینکه مخاطب ایرانی به استفاده از محتوایی می‌پردازد که در خارج از کشور تولید شده است، به ترویج فرهنگ غربی در جامعه ایرانی منجر می‌شود که قابل قبول نیست و اثرات مخربی در حوزه فرهنگی دارد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اینکه تولیدکنندگان محتوا سهمی از درآمد حاصله ببرند، در افزایش عدالت مؤثر است. این امر باعث می‌شود افراد با انگیزه بیشتری اقدام به تولید محتوا کنند که این امر در نهایت به افزایش کیفیت محتوای تولیدشده در کشور می‌انجامد.