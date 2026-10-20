کد خبر: 1386019
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

وزارت ارتباطات باید گام‌های عملی برای اجرای سند تسهیم درآمد تولید محتوا بردارد

حسام کمالی

جوان آنلاین: یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است هر اقدامی که در راستای مقابله با نسل‌کشی فرهنگی ایرانی باشد مورد تأیید است و باید به سرعت اجرایی شود. همچنین قول مساعد می‌دهم که موضوع اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مجلس پیگیری شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی اجرای مصوبه «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» است، باید گام‌های عملی در راستای اجرای آن بردارد. 
 
فضای مجازی به یکی از ارکان اصلی زندگی روزمره و شکل‌دهی به افکار عمومی تبدیل شده است و علاوه بر فرصت‌های بی‌شمار برای توسعه اقتصادی و فرهنگی، به عرصه‌ای برای رقابت جدی میان تولیدکنندگان محتوا در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، یکی از چالش‌های اساسی، نحوه توزیع درآمد و ارزش افزوده‌ای است که در این زیست‌بوم دیجیتال تولید می‌شود. بخش قابل توجهی از این درآمد‌ها در اختیار پلتفرم‌ها و اپراتور‌های ارائه‌دهنده خدمات قرار می‌گیرد و سهم تولیدکنندگان محتوا، به ویژه فعالان داخلی، بسیار ناچیز است. برای اصلاح این روند، سیاست‌گذاری‌های کلانی در سطح کشور انجام شده است. یکی از این اقدامات، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» است. این مصوبه با هدف ایجاد تعادل در بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی طراحی شده تا بخشی از درآمد حاصل از ترافیک شبکه، به طور عادلانه به صاحبان محتوا بازگردد. اجرای صحیح این مصوبه، نه تنها به افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رونق کسب‌وکار‌های این حوزه کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در راستای حفظ ارزش‌های فرهنگی و مقابله با سلطه محتوای خارجی محسوب می‌شود. در این میان، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی، نقش مهمی در پیگیری و تسریع اجرای این مصوبه دارد تا منافع تولیدکنندگان داخلی تضمین شود. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» در خصوص ضرورت اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا تصریح کرد: واقعیت این است که ما درحال حاضر فقط در جنگ نظامی با دشمن نیستیم، جنگ در تمامی ابعاد علیه کشور ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین ابعاد جنگ علیه کشور در حوزه فرهنگی است. درگیر یک جنگ ترکیبی با دشمن هستیم که شامل ابعاد نظامی، اقتصادی و فرهنگی است. 
وی ادامه داد: اینکه بخش زیادی از محتوای مصرفی ایرانیان در خارج از کشور تولید می‌شود، قابل قبول نیست و به لحاظ فرهنگی اثرات منفی دارد. باید سازوکاری اندیشیده شود که تولید محتوا در داخل به نحوی افزایش پیدا کند که پاسخگوی نیاز مخاطب ایرانی باشد. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در راستای ساماندهی امور در فضای مجازی است و اجرای آن ضرورت دارد. حاجی دلیگانی گفت: دشمن در تلاش است با تحت‌تأثیر قرار دادن افکار جوانان و کودکان ایرانی بتواند ارزش‌های مورد نظر خود را در جامعه ایران اسلامی گسترش دهد و از این منظر به کشور ضربه بزند. بر همین اساس، ساماندهی امور در حوزه فضای مجازی ضرورت بالایی دارد. وی ادامه داد: تلاش دشمن در این راستاست که ارزش‌های مربوط به استقلال‌طلبی، اسلام‌دوستی و وطن‌پرستی را در مردم کمرنگ کند و بتواند به اهداف خودش برسد. اگر می‌خواهیم این فضا را بشکنیم و ارزش‌های مورد نظر خود را در جامعه ایران اسلامی گسترش دهیم، باید سازوکاری برای ساماندهی امور در فضای مجازی پیش‌بینی کنیم. بر همین اساس، اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی به منظور ساماندهی امور در این عرصه ضرورت دارد. 
حاجی دلیگانی گفت: روندی که فعلاً در فضای مجازی وجود دارد، مبنی بر اینکه مخاطب ایرانی به استفاده از محتوایی می‌پردازد که در خارج از کشور تولید شده است، به ترویج فرهنگ غربی در جامعه ایرانی منجر می‌شود که قابل قبول نیست و اثرات مخربی در حوزه فرهنگی دارد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اینکه تولیدکنندگان محتوا سهمی از درآمد حاصله ببرند، در افزایش عدالت مؤثر است. این امر باعث می‌شود افراد با انگیزه بیشتری اقدام به تولید محتوا کنند که این امر در نهایت به افزایش کیفیت محتوای تولیدشده در کشور می‌انجامد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اصل 90 ، نسل کشی ، فرهنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

نوستالژی آر‌پی‌جی!

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

کانتینر پَر!

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

درمانده و بی‌نقشه

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار