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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۶
اقتصاد » اخبار کلی

بانک‌های کشور از نظر امنیت سایبری رتبه بندی شدند/ آغاز فرصت یک ماهه برای اصلاح نقایص

3 نشست رتبه بندی بانک‌ها از منظر امنیت سایبری، امروز در مرکز ملی فضای مجازی برگزار و رتبه‌های کسب شده، به مدیران بانک‌ها اعلام شد.

جوان آنلاین: از مرکز ملی فضای مجازی، دومین جلسه ارزیابی خدمات دهندگان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری در راستای تحقق سند ارتقا امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی، به ریاست سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور محسن پاشا معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، حجت رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، دکتر پشم‌چی معاون بانک مرکزی، نوروززاده رئیس مرکز مدیریت افتا، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و مدیران بانک‌های کشور برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این نشست، نمایندگان مرکز افتای ریاست جمهوری، گزارشی از روند بررسی و ارزیابی اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در حوزه امنیت سایبری، ارائه کرده و رتبه بانک‌ها از نظر امنیت سایبری را به مدیران این بانک‌ها اعلام کرد.

براساس طرح رتبه بندی خدمات دهندگان فضای مجازی، قرار است جلساتی با هر گروه خدمات دهنده برگزار و پس از اعلام نتایج ارزیابی به این گروه‌ها، برای ایجاد رقابت سالم، خدمات‌دهندگان این حوزه‌ها فرصت یک ماهه برای ارتقای سطح خدمات خواهند داشت و پس از گذشت یک ماه، ارزیابی مجدد انجام شده و در نهایت نتایج به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

در همین راستا، مرحله نخست این طرح با ارزیابی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی به دلیل فراگیری پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی در جامعه و اثرات مخرب پیامک‌های انبوه آزاردهنده و لینک‌های آلوده منجر به هک، پیشتر برگزار شده بود.

در اجرای طرح رتبه بندی امنیت سایبری خدمات دهندگان فضای مجازی، چهار دستگاه هماهنگ کننده شامل مرکز افتا، پلیس فتا، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز ماهر همکاری دارند و این ارزیابی‌ها به صورت مستمر و در دوره‌های سه‌ماهه تکرار خواهد شد.

رتبه امنیت سایبری بانک‌ها به‌زودی به مردم اعلام می‌شود/ جزئیات نحوه رتبه‌بندی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از انتشار عمومی نتایج ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها پس از پایان مهلت یک‌ماهه برای رفع نواقص احتمالی و انجام ارزیابی مجدد خبر داد و گفت: گزارش نهایی رتبه‌بندی بانک‌ها به‌زودی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد.

آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در نشست اعلام رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر امنیت سایبری با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: امنیت سایبری موضوعی است که در بخش‌های مختلفی از جمله حوزه بانکی، دانشگاهی و کسب‌وکار‌ها اهمیت دارد و ارزیابی وضعیت امنیتی مجموعه‌های خدمات‌دهنده باید به ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از داده‌های مردم منجر شود.

وی افزود: پیش از این، ارزیابی‌ها و گزارش‌های مربوط به امنیت سایبری به مجموعه‌های مورد بررسی منتقل می‌شد تا نواقص احتمالی را برطرف کنند، اما پیگیری‌ها عمدتاً درون همان مجموعه‌ها و میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شد. بر همین اساس، یکی از سازوکار‌هایی که سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، اطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج ارزیابی نهاد‌های تخصصی است؛ چراکه مردم حق دارند از وضعیت خدماتی که استفاده می‌کنند، آگاه باشند.

آقامیری با تشریح فرایند اجرای این سازوکار گفت: دستگاه‌های هماهنگ‌کننده، خدمات و مجموعه‌های مرتبط را بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی و نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی اعلام می‌کنند. در مرحله نخست، گزارش ارزیابی با مجموعه‌های مورد بررسی به اشتراک گذاشته می‌شود تا ضمن آگاهی از وضعیت خود، فرصت اصلاح نواقص احتمالی را داشته باشند.

وی ادامه داد: در این مرحله، یک ماه به بانک‌ها فرصت داده می‌شود تا نواقص و ایراد‌های احتمالی خود را بر اساس شاخص‌های ارزیابی برطرف کنند. گزارش اولیه محرمانه است و پس از پایان این مهلت، دستگاه هماهنگ‌کننده ارزیابی مجدد را انجام می‌دهد و گزارش نهایی را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می‌کند تا نتایج آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف در انتشار دوره‌ای نتایج ارزیابی‌های امنیت سایبری تصریح کرد: این اقدام علاوه بر تأکید بر اهمیت حفاظت از داده‌های مردم، به افزایش آگاهی عمومی کمک می‌کند. مردم می‌توانند با اطلاع از نتایج ارزیابی‌ها و متناسب با میزان ریسکی که می‌پذیرند، درباره انتخاب بانک و استفاده از خدمات آن تصمیم بگیرند.

آقامیری با تأکید بر اینکه هدف از این فرایند صرفاً رتبه‌بندی بانک‌ها نیست، گفت: هدف اصلی این است که همه بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت مطلوب برسند. کارنامه مرکز ملی فضای مجازی و بانک‌ها در این زمینه یکی است و ارتقای امنیت سایبری هم موجب خوشحالی ما و هم موجب رضایت مردم خواهد بود؛ بنابراین باید تمام تلاش خود را برای هم‌افزایی و بهبود وضعیت امنیتی همه بانک‌ها به کار بگیریم.

وی با اشاره به جایگاه حوزه بانکی در اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال اظهار کرد: حوزه بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مؤثر بر اعتماد مردم به خدمات مختلف است. اگر مردم از امنیت خدمات بانکی اطمینان داشته باشند، اعتماد آنها به سایر خدمات نیز می‌تواند افزایش پیدا کند، اما نگرانی درباره امنیت این حوزه بر اعتماد مردم به دیگر خدمات نیز سایه می‌اندازد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت همکاری مجموعه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: باید با همکاری و هم‌افزایی، شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند با خیال راحت از خدمات بانکی استفاده کنند و از بهره‌مندی از این خدمات احساس اطمینان داشته باشند.

آقامیری با اشاره به ضرورت آمادگی نظام بانکی در برابر سناریو‌های مختلف تهدید اظهار کرد: تجربه حوزه‌های دیگر نشان داده است هرجا آمادگی‌ها و مقدمات لازم به‌طور کامل فراهم شده و دشمن به این جمع‌بندی رسیده که با واردکردن ضربه به اهداف خود نمی‌رسد، از اقدام خود منصرف شده است.

وی افزود: اگر بتوانیم حوزه بانکی را به نقطه‌ای برسانیم که نظام بانکی برای سناریو‌های مختلف آمادگی لازم را داشته باشد، دشمن از برهم‌زدن آرامش مردم از طریق این مسیر ناامید می‌شود و دولت می‌تواند خدمات مورد نیاز مردم را به‌طور کامل ارائه دهد.

برچسب ها: بانک های کشور ، امنیت سایبری ، سازمان بازرسی کل کشور
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