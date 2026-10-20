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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۷
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار زرد هواشناسی برای ۲۷ استان؛ بارش باران و رعدوبرق در راه است

3 سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی در ۲۷ استان کشور، از احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گردوخاک تا یکشنبه خبر داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی در ۲۷ استان کشور، از احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گردوخاک طی روز‌های چهارشنبه تا یکشنبه (۲۹ مهر تا ۳ آبان) خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز چهارشنبه (۲۹ مهر) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، زنجان، قزوین، ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، ایلام، همدان، جنوب و غرب اصفهان، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، فارس، هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان، جنوب سیستان‌وبلوچستان و شرق و جنوب شرق بوشهر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

این شرایط جوی روز پنجشنبه (۳۰ مهر) در استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، همدان، مرکزی، زنجان، نیمه غربی اصفهان، غرب قم، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، فارس، قزوین، ارتفاعات استان‌های البرز و تهران، جنوب و جنوب غرب کرمان و هرمزگان ادامه خواهد داشت.

همچنین بر اساس این هشدار، روز جمعه (یکم آبان) استان‌های گیلان، مازندران، غرب گلستان، اردبیل، همدان، لرستان، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، غرب و جنوب اصفهان، نیمه غربی و نیمه جنوبی کرمان، نیمه شمالی و نیمه شرقی فارس، شمال و شرق هرمزگان و غرب یزد تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

روز شنبه (۲ آبان) نیز وقوع این شرایط جوی در استان‌های گیلان، مازندران، غرب گلستان، همدان، نیمه غربی اصفهان، لرستان، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، نیمه شرقی و نیمه شمالی فارس، هرمزگان، مرکز، جنوب غرب و جنوب کرمان و ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و قم پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روز یکشنبه (۳ آبان) نیز استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، قزوین، زنجان و سمنان، نیمه شرقی فارس، هرمزگان، مرکز، جنوب و جنوب غرب کرمان، جنوب سیستان‌وبلوچستان، چهارمحال‌وبختیاری، شرق کهگیلویه‌وبویراحمد، جنوب و غرب اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خواهند بود و در برخی نقاط احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

خطر خسارت به سازه‌های موقت و اختلال در تردد جاده‌ای

سازمان هواشناسی درباره پیامد‌های فعالیت این سامانه جوی هشدار داده است که احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و همچنین شکستن شاخه درختان فرسوده وجود دارد.

بر اساس این هشدار، کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای، به‌ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک، افت کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از دیگر آثار مخاطره پیش‌بینی‌شده است.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارات احتمالی

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از عبور غیرضروری از نواحی کوهستانی خودداری کنند و از استحکام سازه‌های موقت، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی اطمینان داشته باشند.

همچنین توصیه شده است از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود و رانندگان، به‌ویژه هنگام تردد با خودرو‌های سبک و خودرو‌های دارای سطح جانبی زیاد، احتیاط لازم را رعایت کنند.

بر اساس توصیه‌های این سازمان، استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی، به‌ویژه برای گروه‌های حساس، و رعایت نکات ایمنی هنگام انجام فعالیت‌های عمرانی نیز ضروری است.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هشدار زرد ، رعد و برق
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