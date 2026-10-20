قیمت نفت از بالاترین سطح ۵ ‌ماهه عقب نشست

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی که بازارها در حال بررسی فرمان اجرایی ترامپ برای لغو یا تعلیق برخی تحریم‌ها و تعرفه‌های مرتبط با صادرات انرژی روسیه بودند، کاهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۴۹ سنت معادل ۰.۴۵ درصد کاهش، به ۱۰۹.۰۶ دلار در هر بشکه رسید. قرارداد نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا برای تحویل در ماه نوامبر - که مهلت آن روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد - با ۰.۳۳ درصد کاهش، به ۱۰۳.۳۲ دلار رسید. قرارداد ماه دسامبر که حجم معاملات بیشتری دارد نیز با ۴۶ سنت معادل ۰.۴۷ درصد کاهش، به ۹۸.۰۸ دلار رسید.

قیمت نفت برنت در روز دوشنبه تا ۱۱۰.۷۰ دلار در هر بشکه بالا رفته بود که بالاترین سطح از ۲۰ مه محسوب می‌شد.

فرمان اجرایی که جمعه‌ شب توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صادر شد، برخی از تحریم‌ها و تعرفه‌های کلیدی ایالات متحده علیه روسیه - از جمله عوارض بر کالاهای این کشور و جریمه‌های مربوط به خرید نفت و گاز آن - را لغو یا تعلیق کرد. با این حال، ترامپ روز شنبه اعلام کرد که هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز اظهار کرد که مقامات برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت، به زمان بیشتری نیاز دارند.

آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته اعلام کرد که تولید نفت خام روسیه در ماه سپتامبر با ۶۵ هزار بشکه افزایش، به ۸.۴۳ میلیون بشکه در روز رسیده، اما این رقم همچنان حدود ۸۷۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح تولید در سال گذشته است.

بر اساس گزارش رویترز، تیم واترر، تحلیلگر ارشد شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: «اگرچه چشم‌انداز افزایش عرضه گازوئیل روسیه می‌تواند از نظر تئوریک تا حدی از فشارها بکاهد، اما به نظر می‌رسد معامله‌گران بیشتر بر ریسک تداوم آسیب‌ها به زیرساخت‌های انرژی در سراسر منطقه خلیج فارس متمرکز هستند.»

پاسخ نیروهای مسلح یمن به اقدامات عربستان، نگرانی‌ها را در مورد ثبات منطقه افزایش داد و خطرات مداوم برای عرضه انرژی از این منطقه را برجسته کرد و باعث شد قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه باقی بماند.

در آمریکا، بر اساس یک نظرسنجی اولیه که روز دوشنبه توسط رویترز منتشر شد، انتظار می‌رود ذخایر نفت خام و همچنین موجودی فرآورده‌های نفتی در هفته گذشته کاهش یافته باشد.