جوان آنلاین: مراسم رونمایی از دادخواست/شکوائیه خانواده ۱۰۴ شهید ناو قهرمان دنا که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین الملل دادسرای ناحیه ۲۰ (امور بین الملل) ثبت شده است، با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش برگزار شد.

به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ دوم مسلم یعقوبی معاون حقوقی و امور مجلس ارتش در این مراسم، گفت: ارتش در خصوص شهدای ناو قهرمان دنا، بنابر درخواست خانواده‌های این شهدا و به نمایندگی از خانواده‌های محترم ۱۰۴ شهید این ناو، هم در شعبه ۵۵ و هم دادسرای بین الملل طرح دعوی حقوقی و شکایت کیفری کرده است.

وی افزود: زمان رسیدگی به دعوی شهدای ناو دنا در تاریخ ۱۴بهمن سال جاری تعیین وقت شده است. در خصوص سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم، به‌ویژه شهدای شاخص و فرماندهان (شهید سپهبد موسوی، شهید سرلشکر خلبان نصیرزاده و...)، مستندسازی در حال انجام بوده و به زودی طرح دعاوی مربوطه در مراجع ذکر شده، صورت خواهد پذیرفت. این دعاوی در شعبه‌های تخصصی خارج از نوبت پیگیری می‌شود.

امیر سرتیپ دوم یعقوبی خاطرنشان کرد: شاید در نگاه اول برخی ناو دنا را به عنوان یک ناو جنگی، هدف مشروع بدانند که هدف قرار دادن آن توجیه نظامی داشته است، اما در حقوق جنگ یک اصل به نام اصل ضرورت داریم که بر همه اصول دیگر حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است. بر اساس این اصل، اگر ضرورت نظامی اقتضا کند، اصول دیگر کنار می‌رود و فرمانده صحنه تصمیم می‌گیرد. اگر همین یک اصل را در نظر بگیریم، «یک ناو غیرمسلح که به مأموریت آموزشی رفته بود، ۲ هزار کیلومتر از میدان نبرد فاصله داشت و روی آن تجهیزات نظامی خاصی هم نبوده و کارکنانش، آموزشی و دانشجو بودند» یعنی خارج از میدان جنگ قرار داشته است، مورد هدف قرار گرفته است.

معاون حقوقی و امور مجلس ارتش تاکید کرد: ضمن آنکه به اقرار صریح رییس جمهوری تجاوزکار آمریکا، حمله و انهدام این ناو نه در راستای ضرورت نظامی، بلکه صرفا برای تفریح و سرگرمی بوده است. پس هیچ ضرورت نظامی وجود نداشته که ناو دنا را هدف قرار دهند. حتی همین یک مورد هم کفایت می‌کند! ناو در توان رزم نقشی نداشت و نمی‌توانست مثلا محاصره دریایی کند.