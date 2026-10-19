روزنامه نیویورک تایمز نوشت افزایش هزینه‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران است، موجب افزایش قیمت‌ها در سرتاسر ایالات متحده شده، اما دستمزد‌ها ثابت مانده و تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها توان خرید نیاز‌های اولیه خود را ندارند.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت: اخبار اقتصادی هفته گذشته ناگوار و وخیم بود. اخبار مربوط به آب‌وهوا نیز چندان تعریفی نداشت. این گرم‌ترین تابستان ثبت‌شده در ایالات متحده بود، داغ‌تر از تابستان طوفان شن در سال ۱۹۳۶! در طول چند ماه گذشته، آمریکایی‌ها برای خنک نگه داشتن خود و در برخی مناطق، برای زنده ماندن از دستگاه‌های تهویه مطبوع زیادی استفاده کردند؛ و اکنون طبق داده‌های فدرال، حدود یک ششم خانوار‌های آمریکایی از پرداخت قبوض آب و برق درمانده شده‌اند.

به گزارش ایسنا، این رسانه آمریکایی با اشاره به مشکلاتی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با جنگ علیه ایران برای مردم کشور خودش رقم زده، گزارش داد: داده‌های دولتی چیزی را آشکار کرد که میلیون‌ها آمریکایی ماه‌هاست می‌دانند؛ افزایش هزینه‌های انرژی که عمدتا ناشی از جنگ علیه ایران بوده و قیمت‌ها را در همه جا افزایش داده است.

نیویورک تایمز در پایان تاکید کرد: برخی از ایالت‌های گرمسیر آمریکا قوانینی دارند که مانع از قطع برق منازل توسط شرکت‌های آب و برق در خطرناک‌ترین گرما می‌شوند. اما پس از آن پاییز از راه می‌رسد و اکنون قطع برق شروع به افزایش می‌کند.