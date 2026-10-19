جوان آنلاین: امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی آمریکا را را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی آمریکا، جلوه‌ای درخشان از اراده، غیرت، توانمندی و افتخارآفرینی جوانان برومند ایران اسلامی است.

بی‌تردید، طنین‌انداز شدن سرود پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و اهتزاز پرچم مقدس کشورمان در خاک آمریکا، فراتر از یک پیروزی ورزشی، نمادی از عزت، سربلندی و اقتدار ملی و مایه غرور و افتخار ملت بزرگ ایران است.

اینجانب این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان غیور، مربیان پرتلاش و جامعه ورزش کشور تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال، تداوم پیروزی‌ها و سربلندی جوانان ایران اسلامی را مسئلت می‌نمایم.»

همچنین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی — با اختلافی چشمگیر نسبت به رقبا — افتخاری بزرگ و مایه مباهات ملت سرافراز ایران است.

این پیروزی غرورآفرین، آنگاه که در خاک آمریکا، دشمن ملت ایران، رقم خورد، حلاوتی دوچندان یافت و جلوه‌ای دیگر از اراده، توانمندی و اقتدار جوانان ایرانی را به نمایش گذاشت. قهرمانی هم‌زمان هر دو تیم، بار دیگر ثابت کرد که کشتی، نمادی از «ایران قوی» و تجلی همت جوانانی است که با ایمان و تلاش، پرچم پرافتخار کشورمان را بر بلندای جهان به اهتزاز درمی‌آورند.

اما آنچه این افتخار را ماندگارتر کرد، تنها ایستادن بر سکوی قهرمانی نبود؛ بلکه نمایش منش پهلوانی کشتی‌گیران عزیزمان در این آوردگاه جهانی بود. آنجا که با نمایش تصاویر شهدای والامقام — به‌ویژه شهدای مظلوم میناب — و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی، نشان دادند قهرمان ایرانی، در کنار قدرت و مهارت، به هویت، آرمان‌ها و ارزش‌های ملت خود نیز پایبند است. اینان به معنای واقعی کلمه مصداق روشن شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» بودند؛ بسیجیانی که میدان افتخارآفرینی‌شان این بار سکوی جهانی کشتی بود.

پهلوانان عزیز؛ مرام پهلوانی شما و زنده نگه داشتن یاد شهدا، ارزشی فراتر از مدال و عنوان قهرمانی دارد. شما ثابت کردید می‌توان بر سکوی افتخار جهان ایستاد و هم‌زمان پیام عزت، وفاداری و ایستادگی یک ملت را به گوش جهانیان رساند. این رفتار پرافتخار، در کنار موفقیت‌های ورزشی‌تان، شایسته تقدیر و تکریم است.

اینجانب ضمن تبریک این دو قهرمانی ارزشمند به ملت شریف ایران، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کشتی‌گیران غیور، مربیان پرتلاش، کادر‌های فنی و اجرایی، دست‌اندرکاران دو تیم ملی و مدیران فدراسیون کشتی صمیمانه قدردانی می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون و سربلندی این عزیزان را در میادین پیش‌رو مسئلت دارم.»