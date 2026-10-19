جوان آنلاین: سردار سرلشکر محسن رضایی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، در دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بر آثار راهبردی همکاری دو کشور برای همکاری‌های درون منطقه‌ای جهت تحکیم ثبات و تضمین امنیت در منطقه و تسریع در توسعه و پیشرفت کشور‌های منطقه تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، در این دیدار دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان بر اراده‌ی جمهوری اسلامی ایران برای تحکیم همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه تأکید کرد.

سردار سرلشکر محسن رضایی با استقبال از ایده‌ها و ابتکار‌های روسیه برای گسترش همکاری‌های متنوع دو کشور، تصریح کرد پروژه‌های مشترک اقتصادی میان ایران و روسیه مانند تکمیل کریدور‌های راهبردی، آثار ثبات ساز منطقه‌ای دارد.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به شرایط جدید پساجنگ در منطقه تصریح کرد تداوم و پایداری امنیت و ثبات منطقه در گرو همکاری‌های چندجانبه در منطقه است.

وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر حمایت کشورش از ابتکار‌ها و منافع ایران در مجامع بین‌المللی ازجمله در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان از جمله بمباران تأسیسات هسته‌ای زیرنظر آژانس را به‌شدت محکوم کرد و گفت چشم‌انداز همکاری‌های ایران و روسیه گسترده و همه‌جانبه است.