کد خبر: 1385821
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش کی‌یف به گزارش‌ها درباره دیدار سه‌جانبه آمریکا، روسیه و چین درباره جنگ اوکراین

3 آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین امروز به گزارش‌ها درباره پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای برگزاری نشستی سه‌جانبه با روسای جمهور آمریکا و چین با موضوع پایان جنگ اوکراین واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین امروز-دوشنبه-در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس در واکنش به گزارش‌ها درباره پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای برگزاری نشستی سه‌جانبه با حضور روسای جمهور آمریکا، چین و روسیه درباره جنگ اوکراین، گفت: «نشستی سه‌جانبه میان رهبران اوکراین، آمریکا و روسیه می‌تواند به پایان سریع‌تر جنگ کمک کند، اما یک نشست سه‌جانبه میان رهبران روسیه، چین و آمریکا تنها نتیجه معکوس خواهد داشت: پوتین را ترغیب می‌کند تا این جنگ را ادامه دهد.»

به گزارش ایسنا، سیبی‌ها گفت: «دعوت از پوتین به چنین نشستی، اشتهای او را برای خودبزرگ‌بینی تغذیه می‌کند و به او جایگاهی می‌دهد که شایسته آن نیست. او یک رهبر جهانی نیست؛ او یک جنایتکار جنگی است روسیه نیز یک قدرت جهانی نیست؛ یک مشکل جهانی است.»

او افزود: «اقتصاد روسیه دست‌کم ۱۳ برابر کوچک‌تر از آمریکا و ۸ برابر کوچک‌تر از چین است و همچنان به همراه سطح زندگی روس‌ها به سرعت افت می‌کند. روسیه ۱.۶ میلیون سرباز کشته و زخمی را در جنگی شکست‌خورده از دست داده است که نمی‌تواند در آن پیروز شود و از پایان دادن به آن نیز می‌پرهیزد. فناوری، صنعت و تجارت آن تحت تحریم‌های سنگین همچنان راکد مانده است.»

وزیر امور خارجه اوکراین معتقد است که «بر اساس هر معیار عمل‌گرایانه یا اخلاقی، پوتین جایی در میز کنار ترامپ و شی ندارد.»

با این حال، سیبی‌ها بیان کرد: «تنها چیزی که می‌تواند آن کرسی را برای او به ارمغان بیاورد، گامی جدی به سوی صلح است، مانند پذیرش پیشنهاد آتش‌بس پیش از هرگونه نشست. در عوض، ما شاهد عکس آن هستیم: تشدید رعب‌وحشت علیه غیرنظامیان. تا زمانی که او به این کار ادامه می‌دهد، نباید هیچ جایگاهی پشت هیچ میز مذاکره‌ای داشته باشد.»

اظهارات سیبی‌ها در پی این مطرح می‌شود که شامگاه گذشته، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع گزارش داد که پوتین پیشنهاد ملاقات با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جینپینگ، رئیس جمهور چین در ماه آینده میلادی (نوامبر) برای بحث درباره بحران اوکراین را داده است.

افراد آگاه از این مذاکرات گفتند که پوتین پیشنهاد داده است که او، ترامپ و شی در نوامبر برای گفت‌و‌گو درباره اوکراین با هدف پایان دادن به این جنگ چهار ساله مذاکره کنند.

طبق این گزارش ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مذاکرات پیشنهادی مشارکت داده نخواهد شد، چراکه رئیس‌جمهور به دنبال مذاکراتی است که به نفع مسکو باشد.

به نوشته این روزنامه، مسکو پیشنهاد برگزاری این نشست را در حاشیه مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اَپک) مطرح کرده که قرار است در ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شنژن چین برگزار شود.

به گفته یک افسر اطلاعاتی پیشین روسیه که در جریان این موضوع قرار دارد، پوتین این ایده را در تماس تلفنی با ترامپ در ۹ اکتبر مطرح کرد که منجر به توافقی برای خرید سوخت دیزل روسیه توسط ایالات متحده و تسهیل فروش آن در بازار‌های جهانی شد.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که «ترامپ با برگزاری این نشست موافقت نکرده»، اما ممکن است «با توجه به تمایلش برای تحقق وعده انتخاباتی خود برای پایان دادن به جنگ، از این ایده استقبال کند.»

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه تایید کرد که مذاکرات درباره یک جلسه احتمالی در حال انجام شدن است، اما گفت که هنوز هیچ برنامه مشخصی برای این نشست یا دستور کار آن وجود ندارد.

منابع آگاه وال استریت ژورنال همچنین گفتند که مقامات روس این پیشنهاد را از طریق کانال‌های دیپلماتیک به پکن ارائه کرده‌اند و طرف چینی اعلام کرده است که در صورت موافقت ترامپ، در اصل هیچ مخالفتی با برگزاری این جلسه ندارد.

برچسب ها: روسیه ، چین ، آمریکا ، اوکراین
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