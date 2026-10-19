واکنش تارتار به شائبه دوپینگ بیفوما

جوان آنلاین: پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ بر صفر مس شهر بابک را شکست داد. مهدی تارتار در نشست خبری پس از بازی تیمش برابر مس شهربابک اظهار کرد: جو بسیار قشنگی در ورزشگاه دیدم و هواداران تیم خود را تشویق کردند و کاری به حواشی نداشتند. ما روی ضد حملات غافلگیر شدیم، اما پیام نیازمند با عملکرد خوبش ما را در بازی نگه داشت. از طرف دیگر اخراج بازیکن حریف به تیم ما کمک کرد. وقتی به گل رسیدیم استرس ما کم شد و تاکیک‌های متنوعی به نمایش گذاشتیم. در نیمه دوم فرصت‌های زیادی به دست آوردیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: خدابنده‌لو سال‌ها قبل بازیکن من بوده و هم او و هم بقیه بازیکنان ما خیلی خوب کار کردند. تک تک بازیکنان ما می‌توانند در تیم ملی بازی کنند و امیدوارم که از بازیکنان ما به تیم ملی دعوت بشوند. بازیکنان ما همه رشد کرده‌اند و بازیکنان پرسپولیس فوتبال خوبی به نمایش می‌گذارند.

او تصریح کرد: امیدوارم مس شهربابک در لیگ برتر بماند. این تیم زمین بسیار خوبی دارد. مهمترین فاکتور برای فوتبال زمین خوب است. برخی از تیم‌ها دوست ندارند زمین خوب داشته باشند. صنایع مس این کار را به خوبی انجام داده و این برای تیم‌هایی که خوب بازی می‌کند بهتر است.

وی همچنین درباره شایعه دوپینگ بیفوما هم گفت: وقتی اتفاقی رخ می‌دهد که می‌خواهند ذهن بازیکن را بهم بزنند، باید قوی‌تر عمل کنند.