کد خبر: 1385798
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی

درمانده و بی‌نقشه

1 عدد روز جنگ به ۲۳۴ رسید. با آنکه قرار بود ۲ یا ۳ یا ۴ روز بیشتر طول نکشد ولی اکنون تمامی آن اعداد تخیلی امریکای روبه‌زوال کنار هم قرار گرفته است تا عددی سه‌رقمی را شکل دهد. وقایع این روز را فقط اگر در کنار هم ببینیم، درک بهتری از اوضاع خواهیم داشت. 
علی علوی

جوان آنلاین: عدد روز جنگ به ۲۳۴ رسید. با آنکه قرار بود ۲ یا ۳ یا ۴ روز بیشتر طول نکشد ولی اکنون تمامی آن اعداد تخیلی امریکای روبه‌زوال کنار هم قرار گرفته است تا عددی سه‌رقمی را شکل دهد. وقایع این روز را فقط اگر در کنار هم ببینیم، درک بهتری از اوضاع خواهیم داشت. 

لاوروف به تهران رسید و هرچند ظاهر مطلب که از جلسه‌ی او با عراقچی بیرون آمد، آن بود که «روسیه شراکت راهبردی با ایران را ر‌ها نمی‌کند» ولی گفته می‌شود او در این سفر به دنبال بررسی امکان شکل‌دهی به مذاکرات سه‌جانبه تهران، مسکو و پکن برای تعیین نظم آینده‌ی خاورمیانه است. حتی اگر این ادعا درست نباشد، ترامپ با دو رفتار اخیرش نشان داده است که همین‌حالا به‌رغم ادا و ادعای پادشاهان، با مال چین و روسیه داماد است! رفتار متواضعانه‌ی او مقابل چین و اخیراً تغییر رفتار و لغو گسترده‌ی تحریم‌های روسیه برای «چند بشکه گازوئیل» به قولی او را به روسوفیل‌ترین و چاینوفیل‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ امریکا بدل کرده است که یک پایش ستون روسی و پای دیگرش ستون چینی است. 

سرلشکر عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران شاید بر همین سیاق گفته است «امریکا دیگر آن امریکای مدعی قدرت نیست و پیر شده است. ترامپ هرکاری توانست انجام داد، اما موفق نشد، چون دولت و ملت ایران منسجم هستند». سخنگوی سپاه نیز به اسرائیلی‌ها هشدار داد که «ایران سلاح‌های ویژه‌ی خود را برای شرایط خاص نگاه داشته است و این‌بار اگر جنگی درگیرد سرزمین‌های اشغالی را به زمین سوخته تبدیل خواهیم کرد». 

وضع سعودی‌ها هر روز بدتر می‌شود و دو تنگه‌ی راهبردی جهان عرصه را برای آنان و باقی شیوخ خائن منطقه سخت و تنگ کرده است. 

وزیر دفاع قطر دیروز گفت «ما می‌خواهیم پلی بسازیم تا از روابط اقتصادی برای جلوگیری از هرگونه درگیری استفاده کنیم، زیرا ایران همسایه‌ی ماست. باید راه‌هایی پیدا کنیم تا از هرگونه درگیری در آینده جلوگیری کنیم».

این تغییر لحن و بیان و عملکرد در شیوخ نشان می‌دهد آنان پذیرفته‌اند که باید با «ایران جدید» با تمام قدرتش کنار بیایند. 

العربی‌الجدید نیز ادعا کرد «انتظار می‌رود در تلاش‌های میانجیگری میان واشینگتن و تهران گشایشی حاصل شود که طی همین هفته اعلام شود. احتمالاً منطقه در شرایط کنونی شاهد تشدید تنش‌ها نباشد». هرچند برخی از این اخبار شاید برای آرامش‌بخشیدن به وضعیت بازار‌های نفت و تورم کالا در دنیا باشد، می‌توان چنین فهمید که دنیا در حال درس‌گرفتن از عبرت‌های جنگیدن با ایران است.

به اروپا باید نگاه کرد که این عبرت‌ها عینی و علنی شده است! آنچه در آن دو یا سه یا چهار روز می‌خواستند در ایران ببینند، حالا فرصت پیدا کرده‌اند که آن را کاملاً از نزدیک تماشا کنند! مکرون معترضان را به چند دسته تقسیم کرد تا بین آنان تفرقه بیندازد که شاید بتواند حکومت کند! او تقصیر کل واقعه را به گردن «جنگ امریکا با ایران که فرانسه در آن دخیل نبود» انداخت. مکرون فراموش کرده است که دی‌ماه سال پیش در پیام خصوصی به ترامپ نوشت: «دوست من! می‌توانیم کار‌های بزرگی درباره‌ی ایران انجام دهیم. نمی‌فهمم در گرینلند دنبال چه هستی». 

اوضاع در ایتالیا و بلژیک و چند کشور دیگر اروپا نیز آرام نیست. ملونی نخست‌وزیر ایتالیا معترضان را اوباش نامید و گفت عده‌ای «اراذل و اوباش» از اعتراضات برای «ایجاد هرج‌و‌مرج» سوءاستفاده کرده‌اند. اروپا می‌داند که این چوب حمایتی است که همه‌جانبه (زبانی و عملی) از جنگ با ایران کردند و ۵ هزار سورتی پرواز جنگنده‌های امریکا از پایگاه‌های آنان برای بمباران شهروندان و کودکان ایرانی استفاده شد. حالا مکرون می‌خواهد برای گدایی سوخت به کشور‌های عربی سفر کند با آن‌که می‌بیند که آنان خود گرفتاری‌های فراوانی دارند و انتقال نفت‌شان هم در دست خودشان نیست! 

سخنگوی سپاه شاید برای تغییر روایت واقعی از جنگ و بحران بازار‌های نفت هشدار داد که در هر جنگ آینده، وضعیت انرژی در جهان بسیار بحرانی‌تر از اکنون خواهد شد. 

این است آنچه در روز ۲۳۴ جنگ می‌توان با تمامی جوانب آن لمس کرد. روزی که پرچم ایران بالاتر از پرچم امریکا در خاک امریکا به اهتزاز درآمد، به دست کشتی‌گیرانی که محل تمرین و بدن‌سازی‌شان در جنگ چهل‌روزه هدف بمب‌های امریکایی قرار گرفت!

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ترامپ ، جنگ ، امریکا
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