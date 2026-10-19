رای‌گیری در همه‌پرسی سرنوشت‌ساز آلبرتا-استان نفت‌خیز کانادا-امروز آغاز شد؛ ساکنان این استان که انگیزه حمایتشان از جنبش‌های جدایی‌طلب عمدتا اقتصادی است، برای نخستین بار به این پرسش پاسخ می‌دهند که آلبرتا بخشی از کانادا بماند یا دولت آن آماده‌سازی برای یک همه‌پرسی الزام‌آور قانونی درباره جدایی را آغاز کند.

جوان آنلاین: همه‌پرسی تاریخی در کانادا برای جدایی استان غربی آلبرتا امروز- دوشنبه-۱۹ اکتبر آغاز شده است که می‌تواند این استان را در مسیری به سوی جدایی از این کشور قرار دهد.

به گزارش ایسنا، مردم آلبرتا درباره پنج پرسش مربوط به مهاجرت، چهار پرسش مربوط به تغییرات قانون اساسی و یک پرسش درباره این که آیا روند جدایی این استان از کانادا آغاز شود یا خیر، نظر خود را اعلام خواهند کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: اداره انتخابات آلبرتا اعلام کرد که حوزه‌های رأی‌گیری ساعت ۹ صبح به وقت محلی باز شدند و ساعت ۸ شب نیز بسته خواهند شد. طبق اعلام این اداره، حدود ۱.۳ میلیون نفر از ساکنان از طریق رای‌گیری ویژه یا رای‌گیری زودهنگام رای داده‌اند.

برگه رای شامل ۱۰ پرسش است که ۹ پرسش نخست به مسائل مهاجرت و قانون اساسی می‌پردازد.

پرسش آخر مطرح می‌کند که آیا آلبرتا باید در کانادا بماند یا دولت آن باید آماده‌سازی برای یک همه‌پرسی دوم و الزام‌آور قانونی درباره جدایی را آغاز کند. این نخستین بار است که چنین پرسشی در برگه رای این استان ظاهر می‌شود.

همه‌پرسی امروز برای جدایی آلبرتای نفت‌خیز از کانادا که رسانه‌ها آن را «تاریخی» و «سرنوشت‌سازی» برای این کشور توصیف کرده‌اند، در حالی برگزار می‌شود بسیاری معتقدند جنبش جدایی‌طلب این استان شکست می‌خورد و مسئله آن حل نخواهد شد.

نظرسنجی‌ها به طور مداوم نشان داده‌اند که بیشتر رای‌دهندگان آلبرتا با جدایی از کانادا مخالفند. نارضایتی‌های اقتصادی محرک کارزار استقلال در این استان بوده است- استانی که ۵ میلیون نفر جمعیت دارد و با وجود یک‌ششم جمعیت تگزاس، کمی کوچک‌تر از آن است.

جنبش جدایی‌طلبی آلبرتا فشار‌ها بر مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا را افزایش داده است که دفاع از حاکمیت کانادا را به ماموریت اصلی خود تبدیل کرده است، در حالی که جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و تهدید‌های او به الحاق کانادا به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا روبه‌رو است.

بسیاری از جدایی‌طلبان آلبرتا معتقدند دولت فدرال به رهبری حزب لیبرال در اتاوا صنعت نفت این استان تحت حکومت محافظه‌کاران را از طریق سیاست‌های محیطی‌زیستی محدود کرده است و کمک‌های آلبرتا به کانادا بسیار بیشتر از مزایایی است که دریافت می‌کند.

کارنی که خود نیز اهل آلبرتا است، بیشتر هفته گذشته را صرف کارزار انتخاباتی برای جلب حمایت از وحدت کانادا کرد و هشدار داد که برخی نیر‌های خارجی در چنین موقعیتی به دنبال در هم شکستن جامعه کانادا و ایجاد تفرقه برای سلطه بر آن هستند.

یک نظرسنجی موسسه آنگوس رِید که جمعه منتشر شد، نشان داد ۶۶ درصد از ساکنان آلبرتا قصد دارند به ماندن در کانادا رای دهند، اما سه نفر از هر پنج نفر معتقدند «جنبش جدایی‌طلبی در این استان هرگز پایان نخواهد یافت.»

دغدغه جدایی طلبی در آلبرتا، بر خلاف استان کبک که عمدتا فرهنگی و اجتماعی است، بیشتر درباره اقتصاد است تا هویت.

از میان یک‌سوم ساکنان آلبرتا که به نفع یک همه‌پرسی الزام‌آور آینده درباره جدایی رای می‌دهند، ۶۰ درصد گفتند انگیزه آنها «ارسال پیام» به دولت فدرال کانادا است. تنها ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی آنگوس رید گفتند انگیزه‌شان یک کشور مستقل است.

گروه‌های جدایی‌طلب برنامه‌های انتقال قدرت را منتشر کرده‌اند، اما پرسش‌های کلیدی درباره اینکه استقلال در مسائلی مانند دفاع، واحد پول و کنترل مرز‌ها چگونه عمل خواهد کرد، همچنان بدون پاسخ مانده است.