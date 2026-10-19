جوان آنلاین: در شرایطی که ارزیابی‌های میدانی از فرسایش توان نظامی امریکا، تضعیف ظرفیت پایگاه‌های منطقه‌ای و عقب‌نشینی نیرو‌های این رژیم تروریستی از محدوده خلیج فارس و دریای عمان حکایت دارد، برخی خبر‌ها دست‌کم در فضای تبلیغاتی و عملیات روانی از احتمال اقدام محدود امریکا با انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی حکایت دارد. این سوی معادله هم تأکید سخنگوی سپاه بر به‌کارگیری مرحله‌ای تسلیحات و نگه‌داشتن سلاح‌های ویژه برای موقعیت‌های حساس، بیانگر رویکردی است که در آن همه ظرفیت‌های نظامی از ابتدا به میدان آورده نمی‌شوند و نوع پاسخ، متناسب با سطح تهدید و شرایط درگیری تعیین خواهد شد. هم‌زمان، هشدار سردار محبی درباره شدیدتر بودن پاسخ ایران در صورت تکرار حملات نشان می‌دهد هرگونه محاسبه برای یک اقدام محدود نیز می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از میدان نظامی داشته باشد؛ به‌ویژه آن‌که گسترش درگیری و تهدید زیرساخت‌های انرژی، خطر شکل‌گیری بحرانی جدی در بازار جهانی انرژی و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور‌های مختلف را در پی خواهد داشت. در این میان، رژیم صهیونیستی نیز با هشداری صریح درباره عواقب هرگونه تعرض به زیرساخت‌های انرژی ایران روبه‌رو شده است؛ هشداری که به گفته سخنگوی سپاه می‌تواند سرزمین‌های اشغالی را به زمینی سوخته تبدیل کند. پیش‌تر هم رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیامی خطاب به سران امریکا و رژیم صهیونیستی نوشت: «ما برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم.»

به گزارش فارس، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگویی درباره ارزیابی توان امریکا برای آغاز درگیری جدید اظهار کرد: برآورد‌های ما نشان می‌دهد امریکا قطعاً در شرایطی نیست که بخواهد درگیری جدیدی را آغاز کند و از آن دستاورد جدیدی به دست آورد. امریکا در گذشته با همه توان وارد شد؛ پایگاه‌های مجهز، تجهیزات بسیار زیاد و نیرو‌های نظامی تازه‌نفس و آماده‌به‌کار داشت و از ظرفیت‌های مختلف استفاده کرد، اما نتوانست به هیچ‌کدام از اهداف اعلامی و غیراعلامی خود برسد. نه‌تنها به اهدافش نرسید، بلکه متحمل شکست‌های راهبردی زیادی شد که کم‌ترین آنها مسدود شدن تنگه هرمز بود؛ تنگه‌ای که هنوز با وجود تمام تلاش‌هایش نتوانسته آن را باز کند. سخنگوی سپاه با اشاره به وضعیت کنونی پایگاه‌ها و نیرو‌های امریکایی در منطقه تصریح کرد: امریکا اکنون دیگر از داشته‌های گذشته برخوردار نیست و نمی‌تواند مانند سابق از آن پایگاه‌ها استفاده کند. اکثر آن پایگاه‌ها غیرفعال شده‌اند و تجهیزات آنها عمدتاً از بین رفته است. کشور‌هایی هم که آن زمان همراهی بیشتری با امریکا داشتند، اکنون آن همراهی را ندارند.

محبی ادامه داد: نیرو‌های امریکایی اکنون فرسوده و خسته‌اند و صد‌ها کیلومتر از ما فاصله گرفته‌اند. پیش از آغاز جنگ، دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ شناور جنگی در داخل خلیج فارس داشتند، اما اکنون نه‌تنها هیچ شناوری در خلیج فارس ندارند، بلکه حدود ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز نیز فاصله گرفته‌اند. نیرو‌هایی که در پایگاه‌های منطقه مستقر بودند، اکنون به پایگاه‌های دوردست منتقل شده‌اند و حتی در آن پایگاه‌ها نیز امنیت ندارند؛ از جمله پایگاه‌های الازرق و تیتن در اردن و التنف در سوریه که آنها نیز زیر ضرب ما قرار گرفتند.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه امریکا از لحاظ فنی و نظامی توان ایجاد عملیات و درگیری جدید را ندارد، اظهار کرد: با این حال، احتمال دارد به دلیل نزدیک بودن انتخابات امریکا بخواهد دستاوردسازی کند و با انجام اقدامی محدود، از نتیجه آن برای انتخابات بهره بگیرد. محبی تأکید کرد: ما احتمالات را نادیده نمی‌گیریم و برای پاسخ به هر اقدامی آماده‌ایم. این بار پاسخ ما بسیار شدیدتر خواهد بود و امریکا دچار دردسر‌های بسیار بزرگ‌تری خواهد شد و جهان را نیز با دردسر‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد کرد. در صورت اقدام جدید امریکا، ولو اقدامی محدود، جهان با بحران جدی انرژی روبه‌رو خواهد شد. وی همچنین درباره به‌کارگیری تسلیحات گفت: طبیعتاً هیچ کشوری همه سلاح‌های خود را یک‌باره به کار نمی‌گیرد یا از آخر به اول شروع نمی‌کند. ما مدت زیادی از سلاح‌های تولید ده‌ها سال قبل خود استفاده کردیم و تسلیحاتی که استفاده می‌کنیم، مربوط به تولیدات گذشته است. سلاحی را که باید در شرایط خاص استفاده شود، در شرایطی با حساسیت کمتر به کار نمی‌گیریم. سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین در پیامی در صفحه شخصی خود هشدار داد: هرگونه تعرض به زیرساخت‌های انرژی ایران اگرچه بلافاصله توسط جوانان دانشمند ما ترمیم خواهد شد، اما سرزمین‌های اشغالی را برای همیشه به زمین سوخته تبدیل و غاصبان آن را آواره صحرای سینا خواهد کرد. دنیا خواهد دید چه خواهد شد!

هر شرارت با پاسخ سخت مواجه می‌شود

واکنش‌ها به هرگونه ماجراجویی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به سخنگوی سپاه محدود نماند و معاون سیاسی دفتر عقیدتی- سیاسی فرمانده معظم کل قوا درباره احتمال خطای مجدد دشمن و ورود دوباره به جنگ تأکید کرد: ما خود را برای همه سناریو‌ها آماده کرده‌ایم و هر شرارتی با پاسخ سخت مواجه می‌شود.

سردار رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر- عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به ادعا‌های امریکا درباره وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: ترامپ با طرح ادعا‌هایی در پی قدرت‌نمایی و القای پیروزی کاذب است؛ رویکردی که موجب شده تعدادی از شناور‌ها در معرض خطر قرار بگیرند و خسارت‌هایی به آنها وارد شود. وی افزود: امریکایی‌ها با فریب و در برخی موارد با ترغیب ملوانان، آنها را به عبور از مسیر‌های ناامن تشویق می‌کنند؛ مسیر‌هایی که هم احتمال برخورد با مین در آنها وجود دارد، هم شرایط طبیعی منطقه خطرآفرین است و هم امکان مواجهه با پرتابه‌های انفجاری وجود دارد. سنایی‌راد تصریح کرد: این سیاست برای قدرت‌نمایی امریکا، هم خسارت به کشتی‌ها را به دنبال دارد و هم جان برخی از ملوانان را به خطر می‌اندازد. معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به رفتار امریکا در این زمینه گفت: نکته قابل توجه این است که امریکایی‌ها با وجود ادعا‌های خود، هیچ‌گاه جرئت یا اراده اعزام شناورهایشان به این محدوده را نداشته‌اند و در عمل، این سیاست کثیف را با هزینه دیگران پیش می‌برند. وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خطای مجدد امریکا و ورود دوباره به جنگ اظهار کرد: آنچه مسلم است، ما خود را برای همه سناریو‌ها آماده کرده‌ایم و هر شرارتی از سوی دشمن، با پاسخ سخت ما مواجه خواهد شد. سنایی‌راد تأکید کرد: به اذن‌الله، شگفتانه‌هایی برای دشمن خواهیم داشت و اگر امریکا مرتکب اشتباه شود، با استفاده از همین اشتباه، موازنه را تغییر خواهیم داد.

نمای نزدیک | سرلشکر عبداللهی: امریکا پیر شده و نقشه‌های ترامپ نقشه برآب شد

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیامی خطاب به سران امریکا و اسرائیل تأکید کرد: ما برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم. در پیام سردار سرلشکر علی عبداللهی آمده است: شعار‌هایی که می‌دهید، اگر می‌توانستید تاکنون به آن عمل کرده بودید. در هر یک از جنگ‌های قبلی، با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی، تجزیه و نابودی ایران وارد جنگ شدید؛ در حالی که امروز خود در حال نابودی و سرنگونی هستید و ایران قدرتمند همچنان استوار ایستاده است. رئیس‌جمهور امریکا دیگر پیر شده و توان بلند شدن از جای خود را ندارد، جامعه امریکایی و ساکنان سرزمین‌های اشغالی به خوبی می‌دانند که شما ضعف‌های جدی و اساسی دارید و باید بدانید که خطای محاسباتی بعدی، پاسخ‌هایی متفاوت‌تر و شدیدتر از گذشته را در بر خواهد داشت. عزم و اراده رهبری، ملت، مسئولان و نیرو‌های مسلح مقتدر ایران اسلامی را بار‌ها آزموده‌اید و آزموده را آزمودن خطاست؛ ما برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم. صدای غرش بعدی بسیار نزدیک‌تر، ویران‌کننده‌تر و غیرقابل رهگیری خواهد بود.