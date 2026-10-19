حقوق بشر یمن: هدف قرار دادن غیرنظامیان، جنایت علیه بشریت است

نهاد ملی حقوق بشر یمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله جنگنده‌های عربستان علیه غیرنظامیان در استان إب، آن را جنایت علیه بشریت و نقض قوانین بین‌المللی دانست.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، نهاد ملی حقوق بشر یمن در بیانیه‌ای، حمله جنگنده‌های عربستان به جاده‌ای در منطقه ضراس شهرستان السیانی در استان إب را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است که این جنایت باعث شهادت دو شهروند و زخمی شدن یک نفر دیگر شد که تجاوزی آشکار و عمدی علیه غیرنظامیان بی‌دفاع است.

در بیانیه مذکور آمده است: هدف قرار دادن جاده‌های عمومی و شهروندان در حین تردد در استان إب که شاهد هیچ گونه عملیات نظامی نیست، یک جنایت جنگی تمام عیار، جنایت علیه بشریت و نقض آشکار همه کنوانسیون‌ها، هنجار‌ها و قوانین بشردوستانه بین‌المللی است و این جنایت بیانگر ورشکستی دشمن سعودی و شکست مفتضحانه و تلاش مذبوحانه آن برای انتقام گرفتن از ملت یمن با هدف قرار دادن غیرنظامیان پس از ناتوانی از رویارویی در میادین نبرد عزت و کرامت است.

نهاد حقوق بشر یمن همچنین تأکید کرد: ما دشمن سعودی و مزدوران آن را از نظر حقوقی و جنایی مسئول این جنایت می‌دانیم همچنانکه سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی که سکوت اختیار کرده‌اند در برابر تداوم این جنایت‌ها علیه ملت یمن مسئول هستند.

نهاد مذکور همچنین خواستار محکومیت این جنایت فجیع و مستندسازی آن به عنوان جنایت جنگی علیه غیرنظامیان شد و بر ضرورت تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی مستقل و بی‌طرف برای اجرای تحقیقات درباره این جنایت و دیگر جنایت‌ها علیه استان إب و تعقیب قانونی مسئولان آن در دادگاه‌های بین‌المللی تأکید کرد.

در همین ارتباط وزارت بهداشت یمن در صنعا اعلام کرد که در حمله جنگنده‌های سعودی به منطققه ضراس در شهرستان السیانی در جنوب استان إب واقع در مرکز یمن، دو غیرنظامی شهید و یک نفر نیز زخمی شد.