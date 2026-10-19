کد خبر: 1385726
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸
اقتصاد » اخبار کلی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد: مخالف ورود خودرو‌های لوکس به کشور هستیم

3 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند جولان خودرو‌های لوکس در سطح کشور درست نیست.

جوان آنلاین: حسین فروزان با اعلام این خبر گفت: صد در صد مخالف ورود خودرو‌های لوکس به کشور هستم، زیرا علاوه بر ارز بری بالا و مسائل اقتصادی می‌تواند پیامد‌های اجتماعی نیز داشته باشد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند درست نیست شاهد جولان خودرو‌های لوکس در سطح کشور باشیم.

گفتنی است؛ در ابتدای مهرماه با دستور رئیس‌جمهوری واردات خودرو‌های لوکس به طور کامل متوقف شد. در این راستا محمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - نیز اعلام کرده بود که حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

گفته می‌شود سیاست جدید دولت بر تامین خودرو‌های اقتصادی و تنظیم بازار متمرکز شده است.

برچسب ها: شورای عالی مناطق آزاد ، خودروهای لوکس ، ایرانیان خارج از کشور
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