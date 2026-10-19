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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۰
اقتصاد » اخبار کلی

توافق ایران و ترکمنستان برای تردد روزانه ۷۰۰ کامیون از مرز سرخس

3 گمرکات ایران و ترکمنستان برای افزایش ظرفیت ورود و خروج کالا‌ها از مسیر جاده‌ای و ریلی و تسهیل فرآیند‌های گمرکی و توسعه تجارت همکاری‌ها را گسترش می‌دهند.

جوان آنلاین: در دیدار هیئت‌های بلند پایه گمرکات دو کشور ایران و ترکمنستان که با حضور فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و مقصد خدایقولیف رئیس کل گمرک ترکمنستان امروز در مرز سرخس انجام شد، موضوع افزایش ظرفیت پذیرش روزانه کامیون‌ها در گذرگاه‌های مرزی مشترک سرخس بررسی شد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، در این نشست مقرر شد تا افزایش ظرفیت پذیرش روزانه کامیون‌ها به حداقل ۳۵۰ دستگاه از هر طرف که جمعاً ۷۰۰ دستگاه خواهد بود، با هدف تسهیل تردد، کاهش زمان انتظار و افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور با حضور نمایندگان دو گمرک به لحاظ کارشناسی بررسی و مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شود. این اقدامات از سوی گمرک ایران در راستای ابلاغ مصوبه جدید رئیس جمهور مبنی بر اینکه مرز محل گذر است و کالا نباید در مرز بماند، صورت می‌گیرد؛ بنابراین این گزارش، در خصوص افزایش ظرفیت مبادلات ریلی در مرز سرخس نیز بحث و بررسی شد و در رابطه با توسعه و ارتقای زیرساخت‌های ریلی در گذرگاه مرزی سرخس و ایجاد تناسب میان ظرفیت‌های دو کشور؛ ضرورت توسعه و ارتقای زیرساخت‌های ریلی در بخش ترکمنستان متناسب با ظرفیت‌های ایجادشده در بخش ایرانی گذرگاه مرزی سرخس، به‌منظور افزایش ظرفیت پذیرش و جابه‌جایی واگن‌های باری و تسهیل حمل‌ونقل ریلی میان دو کشور توافقاتی حاصل شد.

تسریع در جابه‌جایی و بازگشت واگن‌های باری ریلی

همچنین تسهیل و تسریع در جابه‌جایی و بازگشت واگن‌های باری ریلی در مرز مشترک ایران و ترکمنستان از دیگر محور‌های این نشست دو جانبه بود که در خصوص رفع مشکلات ناشی از طولانی بودن زمان انتظار برای تأمین واگن‌های باری از سوی طرف ترکمنستان و تأخیر در بازگشت واگن‌ها از ایستگاه‌های راه‌آهن ترکمنستان، مذاکره و در خصوص اتخاذ راهکار‌های عملی برای تأمین به‌موقع واگن‌های باری، تسریع در انتقال و جابه‌جایی آنها و تضمین بازگشت سریع واگن‌ها، با هدف کاهش زمان توقف و انتظار و افزایش کارایی عملیات حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور توافق به عمل آمد.

توسعه زیرساخت‌های مرزی و تسهیل تردد وسایل نقلیه در مرز لطف‌آباد از دیگر محور‌های این نشست بود که موضوعات مرتبط با افزایش تعداد گیت‌های ورودی و خروجی و اصلاح مسیر تردد کامیون‌ها در نقطه صفر مرزی و محل کنترل مرزبانی ترکمنستان، به‌منظور رفع گلوگاه‌های ترافیکی و تسریع در عبور وسایل نقلیه مطرح و راهکار‌هایی پیشنهاد گردید؛ بنابراین گزارش، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در این نشست گفت: این نشست‌ها آغازگر همکاری‌های موثر گمرکی است و موجب تسهیل بیشتر امور تجارت بین دو کشور می‌شود.

وی افزود: ایران برای ارتقای همکاری‌ها با کشور‌های همسایه برای توسعه مسیر‌های ترانزیتی و فرآیند‌های گمرکی و تجاری آمادگی دارد و به همین جهت هوشمندسازی فرآیند‌های گمرکی بسیار مهم است و ترکمنستان نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: توسعه همکاری‌های گمرکی میان دو کشور علاوه بر افزایش حجم تجارت خارجی دو طرف منجر به افزایش سهم دو کشور از ترانزیت از مسیر دو کشور خواهد شد.

عسگری گفت: باید بتوانیم با همکاری یکدیگر این مرز را به عنوان مرز نمونه در فرآیند‌های گمرکی معرفی کنیم و این مرز با وجود امکانات و زیرساخت‌هایی از جمله راه‌آهن، تجهیزات تخلیه و بارگیری، انبار کالا و وجود منطقه آزاد، قابلیت‌های زیادی برای افزایش تجارت دارد.

عسگری تأکید کرد: ما باید با افزایش سقف، شرایطی را فراهم کنیم تا تردد کامیون و واگن بین دو کشور افزایش یابد. همچنین افزایش ساعت کاری تا خروج آخرین کامیون از دو طرف مرز در شبانه‌روز از دیگر برنامه‌ها است. مبادله کالا توسط ریل هم بسیار مهم است تا با هماهنگی و همکاری یکدیگر در جهت افزایش استفاده از ظرفیت ریل بهره بگیریم.

روابط تجاری دو کشور روز به روز در حال افزایش است

مقصد خدایقولیف رئیس کل گمرک ترکمنستان نیز در این نشست گفت: روابط تجاری دو کشور روز به روز در حال افزایش است و گمرکات دو کشور بیشترین تعامل را با هم دارند.

وی افزود: نشست‌های مرزی باعث می‌شود با روند کار آشنا شده و دنبال راه حل جدید برای سرعت کار باشیم. امیدوارم در فرصتی مناسب روند اجرای توافقات دو کشور را بررسی کنیم و برای این کار باید تسهیل تردد کامیون‌ها از مرز‌های دو کشور و این نشست‌ها تداوم داشته باشد.

خدایقولیف گفت: نصب دستگاه‌های هوشمند و تسهیل در تجارت خارجی در دستور کار است و علاوه بر تردد جاده‌ای، برای تردد ریلی هم آمادگی کامل برای افزایش داریم.

برچسب ها: ایران ، ترکمنستان ، مرز سرخس
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