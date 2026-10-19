جهاددانشگاهی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مسیر توسعه فناوری‌های هوشمند اکتشافات معدنی همکاری می‌کنند.

جوان آنلاین: در راستای توسعه فناوری‌های بومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور و هوشمندسازی فرآیند‌های اکتشافات معدنی، تفاهم‌نامه‌ی سه‌جانبه‌ای میان دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا) و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد.

به گزارش ایسنا، موضوع این قرارداد، همکاری در اجرای طرح فناورانه «توسعه سامانه مطالعات جامع هوشمند زمین‌شناسی اکتشافی» است که با هدف یکپارچه‌سازی داده‌های اکتشافی، ارتقای بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و توسعه روش‌های هوشمندِ شناسایی مناطق مستعد معدنی تعریف شده است.

بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده در این طرح، ایجاد بستری یکپارچه برای تجمیع و استانداردسازی داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی، افزایش سرعت و دقت تحلیل داده‌ها و توسعه مدل‌های پیش‌بینی‌کننده برای شناسایی مناطق امیدبخش معدنی دنبال می‌شود. همچنین کاهش ریسک فعالیت‌های اکتشافی و بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی، از جمله اهداف این همکاری به شمار می‌رود.

در این چارچوب، ستفا با اتکا به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه این نهاد، در اجرای طرح مذکور مشارکت خواهد داشت. این همکاری می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از توان علمی کشور در پاسخ‌گویی به نیاز‌های فناورانه بخش معدن و توسعه راهکار‌های هوشمند در حوزه اکتشافات معدنی کشور را فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا)؛ توسعه همکاری میان نهاد‌های علمی، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های تخصصی صنعت، از جمله رویکرد‌های مؤثر در پیوند فناوری با نیاز‌های واقعی کشور و حرکت در مسیر تجاری‌سازی فناوری‌های کاربردی است.