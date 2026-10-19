افزایش ملایم قیمت طلا در بازارهای جهانی

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۴ درصد افزایش، به ۴۱۸۲ دلار ۳۰ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با ۰.۵ درصد افزایش، ۴۲۰۳ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: طلا هفته را با افزایش قیمت ملایمی آغاز کرده و از منظر تورمی، به کاهش قیمت نفت واکنش مثبتی نشان داده است. در کوتاه‌مدت، تداوم کاهش قیمت نفت یا افت محسوس‌تر بازده اوراق خزانه می‌تواند بیشترین حمایت را از طلا به عمل آورد، زیرا هر دو عامل نگرانی‌ها درباره تورم و نرخ بهره را کاهش می‌دهند.

قیمت نفت در معاملات روز جاری کاهش یافت. با این حال، قیمت کالاهای وارداتی به آمریکا در سپتامبر تحت تاثیر افزایش هزینه محصولات انرژی و طیف دیگری از کالاها بیش از حد انتظار افزایش یافت. اکنون فعالان بازار در انتظار نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) درباره نرخ بهره آمریکا و انتشار داده‌های شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) در هفته آینده هستند. فدرال رزرو از شاخص شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی برای ارزیابی تورم و دستیابی به هدف تورمی دو درصدی خود استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه جاری را ۱۳ درصد و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۸۹ درصد برآورد می‌کنند. در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، در محیطی با نرخ بهره بالا، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده از دست می‌دهد.

در همین حال، صندوق بین‌المللی پول، جمعه اعلام کرد: بانک مرکزی اروپا احتمالا برای مقابله با فشارهای تورمی، حداقل یک نوبت دیگر در سال جاری نرخ بهره را به میزان ۰.۲۵ واحد درصد افزایش خواهد داد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۱.۳ درصد افزایش، به ۵۷ دلار و ۷۳ سنت رسید. قیمت هر اونس پلاتین با ۱.۱ درصد افزایش، به ۱۶۴۷ دلار و ۷۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۷ درصد افزایش، به ۱۱۳۱ دلار و ۲۹ سنت رسید.